России предложили создать экспертный орган по ИИ в сфере контента

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, в состав рабочей структуры войдут представители крупнейших российских технологических компаний — таких как Яндекс и Сбер. Новый орган, как ожидается, займется выработкой «рекомендаций, связанных с применением ИИ в производстве контента», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Гореславского, необходимость в таком подходе обусловлена растущими юридическими и этическими вызовами, связанными с внедрением ИИ в креативные индустрии. «Многие подрядчики предлагают элементы искусственного интеллекта, уже инкорпорированные внутрь производства. Мы все сначала с удовольствием смотрим на дипфейки, на интересные модели, а потом наступает минута отрезвления, столкновения с реальностью – когда при передаче, например, на телевидение, в кинотеатр, на показ или куда-то еще возникает вопрос: а права-то у вас очищены?» — отметил он.

Гореславский подчеркнул, что правовое регулирование не успевает за технологической практикой: «Нам нужно профессиональное, быстрое и авторитетное рассмотрение таких ситуаций, потому что практика уже перегоняет регулирование». Он уполагает, что формирование профессионального экспертного поля в этом вопросе поможет избежать конфликтов между правообладателями и разработчиками цифрового контента.

Обсуждение инициативы состоялось в рамках заседания Общественного совета при Минцифры, где также затрагивались темы поддержки креативной экономики, развития связи и подготовки ИТ-специалистов. Заместитель министра цифрового развития Бэлла Черкесова напомнила, что креативные индустрии, из которых семь направлений курирует Минцифры, показывают лидирующие темпы роста: «Креативные индустрии демонстрируют абсолютное лидерство в темпах роста за последние пять лет среди всех крупных отраслей экономики».

Она также обратила внимание на важность ценностной составляющей контента: «Погоня за созданием контента, соответствующего традиционным духовно-нравственным ценностям, не должна приводить к тому, чтобы этот контент был топорным». При этом, по ее словам, интерес к отечественному цифровому продукту стабильно растет, а онлайн-платформы получают как частные, так и государственные инвестиции.

Представитель РПЦ — иерей отец Феодор Лукьянов – подчеркнул, что позитивный контент должен быть не только смысловым, но и качественным: «У традиционных ценностей тоже есть свой алгоритм – это любовь. И если этот принцип заложен по-настоящему, он проявляется на всех уровнях – в семье, в государстве, в общественной жизни».

Директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур сообщил, что связью LTE покрыто две трети федеральных дорог, а межведомственная группа при Минцифры завершает обследование оставшихся маршрутов. Проблему качества связи отметил заместитель председателя совета Рифат Сабитов, указав на жалобы пользователей.

Замглавы Минцифры Сергей Кучушев подробно рассказал о действующих образовательных инициативах для ИТ-кадров, сообщив о запуске новых треков «Топ-ИТ» и «Топ-ИИ» с первым набором студентов уже с сентября этого года. Президент АО «ИнфоВотч» Наталья Касперская сообщила о создании рабочей подгруппы по поддержке экспорта российских технологий, а также призвала расширять существующие профильные форумы для усиления международного присутствия отечественного ИТ.