Bloomberg: Поддержка украинцев в Польше резко снизилась

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поддержка украинцев в Польше начинает давать трещину на фоне роста числа преступлений на почве ненависти и изменяющихся политических настроений, пишет Bloomberg.

Один из последних инцидентов произошел в Варшаве, когда местный житель начал грубо оскорблять двух женщин, разговаривавших на украинском языке. Одну из них, Александру Иванюк, поразило, что никто в вагоне не отреагировал, а у нее самой «не хватило смелости вмешаться, потому что действительно ощущалась угроза физического насилия».

Еще несколько лет назад Польша была готова оказывать масштабную поддержку украинцам, принимая миллионы беженцев после начала спецоперации на Украине. Однако, согласно последнему опросу CBOS, только 48% поляков сейчас выступают за поддержку украинских беженцев, хотя весной 2022-го этот показатель доходил до 94%. Почти половина опрошенных считает, что государственные льготы для украинцев чрезмерны, отмечает агентство.

Важную роль в изменении общественного мнения играют и политические споры. Новый президент Польши Кароль Навроцкий открыто выразил скептицизм в отношении евроинтеграции и вступления Украины в НАТО. Навроцкий уже заблокировал закон о продлении помощи украинцам, а его союзники обвиняют беженцев в получении необоснованных социальных выплат.

Правительство под руководством Дональда Туска делает ставку на укрепление национальной обороны, увеличив расходы на военные нужды в относительном выражении больше, чем любая другая страна НАТО. Эксперты отмечают, что власти будут искать способы балансировать между интересами безопасности страны и растущим недовольством среди части населения ультраправых взглядов.

Тем не менее за последние годы Варшава для множества украинцев стала новым домом – только сейчас под временной защитой в Польше находятся около 1 млн человек. Крупные украинские бренды открывают здесь свои заведения, а рынок труда продолжает пользоваться притоком рабочей силы из соседней страны, пишет Bloomberg.

