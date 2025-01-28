Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
Уволен замминистра обороны Украины Клименков
Дмитрий Клименков был уволен с должности заместителя министра обороны Украины, решение об этом принял кабинет министров после представления главы Минобороны Рустема Умерова.
Об увольнении Клименкова в своем Telegram-канале сообщил правительственный представитель в Верховной раде Тарас Мельничук, передает РИА «Новости».
Умеров ранее подал представление об увольнении Клименкова. Также он заявил о намерении не продлевать контракт с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой из-за неудовлетворительных результатов в обеспечении вооруженных сил Украины.
Назначение Безруковой на должность руководителя агентства оборонных закупок произошло в январе прошлого года на фоне коррумпированных скандалов в Минобороны. Клименков занимал пост заместителя министра обороны с октября 2023 года.
Ранее против министра обороны Украины Рустема Умерова возбудили уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью из-за увольнения руководства агентства оборонных закупок.
Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что снижение внимания к Киеву со стороны Белого дома и будущий аудит финансовых поступлений от США вынуждают Владимира Зеленского зачищать политическое поле и «назначать» виновных в распилах и коррупции.