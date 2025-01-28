Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.2 комментария
Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег
Политолог Скачко: Зеленский перед аудитом США перекладывает на Умерова вину за распилы и коррупцию
Снижение внимания к Киеву со стороны Белого дома и будущий аудит финансовых поступлений от США вынуждают Владимира Зеленского зачищать политическое поле и «назначать» виновных в распилах и коррупции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова.
«Аресты, обвинения и уголовные дела в адрес высокопоставленных чиновников активизировались на Украине на фоне ожиданий сокращения поступлений средств из США. Потенциальные конкуренты банально зачищают друг друга», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».
«Кроме того, на Украине грядет внешний аудит освоения денег. Зеленскому обязательно надо предъявить Вашингтону виноватых, одним из которых он и «назначил» Умерова. На Банковой предчувствуют, что глава Белого дома Дональд Трамп не будет потакать внутриукраинским распилам», – заметил он.
«Перетряска ждет и Пентагон, некоторые высокопоставленные сотрудники которого вполне могли участвовать в воровстве. Создается ситуация, когда каждый сам за себя, и Зеленский уже не выбирает методы борьбы», – спрогнозировал собеседник.
«При администрации Трампа востребованность Украины как прокси-силы против России, скорее всего, снизится. Зеленского уже не будут пестовать в Вашингтоне. Поэтому он зачищает потенциальных политических конкурентов на внутренней арене. А известно, что Умеров – это ставленник той части американского истеблишмента, которая сегодня настроена не в пользу Зеленского», – подчеркнул эксперт.
Ранее на Украине завели уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский «Центр противодействия коррупции». Проверяется законность увольнения Умеровым членов наблюдательного совета – Тараса Чмута и Юрия Джигира, и отказ продлевать контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.
Минобороны назначило Безрукову на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года, а теперь ее саму подозревают в закупках вооружения для ВСУ по завышенным ценам. Кроме того, до 14 марта арестован экс-замглавы Минобороны Александр Лиев, обвиняемый в поставках бракованных пулеметов ДШК.
Депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала Умерова уйти в отставку и указала, что департамент военно-технической политики не обеспечил выполнение более половины договоров по поставкам оружия.
Это происходит на фоне сообщений о приостановке американской помощи другим странам, в результате чего может быть заморожено и финансирование, выделяемое Украине на закупки вооружений, пишет The Wall Street Journal.