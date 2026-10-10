Москва подтвердила США предложение о вывозе иранского урана в Россию

Политолог: Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США

Политолог Корнилов: Зеленский рискует нарваться на месть Рубио и Трампа

Tекст: Олег Исайченко

«Ответ Владимира Зеленского на слова Марко Рубио о «стратегическом тупике» на Украине – не проявление отчаяния, а очередной политический расчет, который, вероятно, обернется новым просчетом», – считает политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Зеленский вновь пытается вмешаться в американскую внутриполитическую борьбу, фактически делая ставку на демократов накануне выборов в Конгресс.

«С приближением выборов в Конгресс Зеленский начал открыто критиковать Белый дом и его команду, тем самым подыгрывая нарративам Демпартии. Он снова делает ставку на эту политическую силу в надежде, что на этот раз его стратегия окажется успешной. Аналогичный подход он демонстрировал во время прошлой президентской гонки в Штатах, но тогда эта ставка не сыграла», – уточнил собеседник.

Как полагает эксперт, и на этот раз расчет Зеленского вряд ли оправдается. «Судя по всему, в его команде не хватает профессиональных внешнеполитических экспертов – иначе ему бы объяснили два ключевых момента. Во-первых, после ноября Трамп по-прежнему останется президентом. Во-вторых, новый состав Конгресса соберется лишь в следующем году», – указал Корнилов.

Кроме того, даже если республиканцы утратят большинство в обеих палатах, а возможности Трампа для проведения своей политики окажутся ограничены, президент США сохранит значительное влияние на ситуацию. В частности, он сможет определять объемы финансовой и военной помощи Украине. «В итоге, как это нередко бывало раньше, Зеленский, пытаясь сделать ставку на предполагаемого победителя, рискует вновь остаться в лузерах», – сыронизировал аналитик.

Впрочем, последствия нынешнего конфликта Зеленского с американской администрацией будут зависеть от реакции самого Вашингтона. Многое определит то, как на заявления украинского лидера отреагируют американские СМИ и представители Демпартии. «Если информация дойдет до Трампа – например, если скандал получит дальнейшее развитие, – не исключено, что президент США придет в ярость и распорядится принять меры в отношении Зеленского», – рассуждает эксперт.

Политолог считает, что Россия также может повлиять на развитие этой истории, поддерживая внимание западной аудитории к конфликту между Киевом и Вашингтоном. «Все зависит от того, как мы будем поддерживать эту информационную волну на Западе. Необходимые инструменты у нас есть», – отметил Корнилов.

Вместе с тем эксперт допускает, что заявления Зеленского могут остаться без внимания Трампа, занятого другими проблемами. Однако для Марко Рубио эта история может иметь более долгосрочное значение. «Я допускаю, что в скором времени он отойдет от команды Трампа и начнет свою будущую президентскую кампанию. Рубио – более мстительный и злопамятный. Другой вопрос, конечно, где будет Зеленский, когда госсекретарь потенциально сможет претендовать на пост президента США?» – заключил Корнилов.

Ранее Владимир Зеленский резко ответил на слова госсекретаря США Марко Рубио о «стратегическом тупике» в переговорах по Украине. По его мнению, тупика нет, а происходящее объясняется «нежеланием» Вашингтона помогать Киеву. «Люди, лидеры, политики сами себя загоняют в угол… понимаете, нельзя договариваться с русскими, с одной стороны, о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой стороны, говорить, что мы в каком-то дипломатическом тупике», – заявил Зеленский.

Он также потребовал усилить антироссийские санкции и расширить военную помощь Украине. «Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами. Просто наложите санкции на их оружие. Откройте Starlink Украине. Вы же открыли, когда Ирану отвечали. Все там работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. То есть когда оно вам нужно – значит, оно работает. Для них это ничего не стоит помочь Украине. И я откровенно говорил: дайте нам, помогите нам защитить небо и доминировать в небе», – сказал Зеленский.

Критика в адрес американской администрации прозвучала накануне встречи представителей Киева с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами. По информации Axios, стороны обсудят «новые идеи и предложения» по урегулированию конфликта на Украине.

В состав украинской делегации войдут глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов (признан террористом и экстремистом) и первый замглавы ОП Сергей Кислица. К консультациям также присоединятся советники по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, а также официальные лица из НАТО и ЕС.

Жалобы Зеленского на заявления Рубио могут иметь серьезные последствия для Киева, считает кипрский журналист Алекс Христофору. «Лучше беги, Зеленский», – подчеркнул он.

В Кремле, в свою очередь, согласились с оценкой Рубио относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. «Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим… Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.