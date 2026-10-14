Tекст: Катерина Туманова

Конвенция ООН по морскому праву запрещает задерживать иностранные суда и арестовывать капитанов в исключительной экономической зоне по политическим мотивам, заявили в посольстве России в Нидерландах в комментарии к планам Гааги.

«Напомним, что исключительная экономическая зона не является частью государственной территории прибрежного государства. Конвенция четко определяет пределы его юрисдикции в данной акватории и не наделяет его правомочием задерживать иностранные суда или арестовывать их капитанов по политическим мотивам», – заявили в дипмиссии ТАСС.

Попытки применить национальное законодательство для расширения прав прибрежных государств сверх норм международного права недопустимы, добавили дипломаты. Любые шаги против иностранных судов должны отвечать конвенции ООН.

Дипломаты отметили, что Гаага пытается использовать национальное законодательство для незаконного расширения своих полномочий, а истинная цель таких мер заключается в соблюдении односторонних ограничений Евросоюза и снижении финансовых доходов Москвы.

Министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус предложила обязать связанные с Россией суда следовать на досмотр с угрозой ареста. Она анонсировала соответствующие инициативы правительства против связанных с Россией судов в исключительной экономической зоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России потребовало от Гааги разъяснений из-за слов министра обороны о том, что Россия больше не является агрессором, она стала врагом Нидерландов.

При этом посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что рядовые жители Европы перестали верить в миф о российской угрозе.