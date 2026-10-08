Посольство России обвинило главу Минобороны Нидерландов в стремлении к войне

Tекст: Елизавета Шишкова

Представители дипмиссии потребовали реакции на высказывания министра обороны Нидерландов. Об этом передает ТАСС со ссылкой на газету De Telegraaf.

«Ожидаем от властей Нидерландов официальных и недвусмысленных разъяснений по поводу воинственной и безответственной риторики своего министра», – заявили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что глава нидерландского военного ведомства фактически расписалась в стремлении к вооруженному конфликту с Россией. В диппредставительстве добавили, что Москва не стремится к вооруженному противостоянию с Европой, однако не позволит разговаривать с собой на языке угроз и ультиматумов.

Ранее газета De Telegraaf сообщила, что Йешильгёз-Зегериус в ходе обсуждения оборонного бюджета заявила, что Россия больше не является агрессором, а стала врагом Нидерландов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что рядовые жители Европы перестали верить в миф о российской угрозе.

Во вторник Министерство обороны Нидерландов признало ущерб для собственной армии от поставок вооружений на Украину.

Летом Вооруженные силы Украины начали применять против России нидерландские ракеты Ruta Block.