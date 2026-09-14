Пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek

Tекст: Антон Антонов

Массовый сбой в работе нейросети начался в 21:31 мск в понедельник, за сутки количество жалоб достигло 3,1 тыс. Только за последний час платформа зафиксировала 2,6 тыс. обращений от пользователей, сообщает РИА «Новости».

Люди жалуются на проблемы с работой сервера и долгие ответы нейросети в чате. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга, а также из Ленинградской, Самарской и Московской областей. Причины сбоя пока не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в работе китайского чат-бота уже происходили значительные сбои, из-за которых пользователи получали сообщение о занятости поисковой службы.

В начале 2025 года DeepSeek также прекращал регистрацию новых пользователей из-за масштабных вредоносных атак на свои сервисы.