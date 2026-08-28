Медведев предупредил о риске потери контроля над искусственным интеллектом

The Wall Street Journal разрешила журналистам использовать ИИ

Издание The Wall Street Journal разрешило авторам колонок использовать ИИ

Американская газета разрешила приглашенным авторам использовать нейросети при написании колонок без обязательного уведомления читателей, передает The Wall Street Journal. Такое решение было принято после публикации статьи миллиардера и основателя Duquesne Capital Стэнли Дракенмиллера.

В понедельник бизнесмен выпустил материал с критикой министра финансов США Скотта Бессента. Читатели заметили в тексте характерные для искусственного интеллекта речевые обороты. Вскоре Дракенмиллер подтвердил использование нейросетей.

«Я не стесняюсь этого... Теперь я пишу все с помощью ИИ по той же причине, по которой я использую калькулятор, когда решаю математические задачи», – заявил финансист.



Дракенмиллер также подчеркнул, что его авторство, по его мнению, не вызывает сомнений. «Мое имя стоит под статьей. Это мои мысли», – заявил он.

Редактор раздела мнений Пол Джиго поддержал автора, назвав искусственный интеллект «фактом современной жизни». По его словам, главное – чтобы статья отражала подлинное мнение автора, и он обладал достаточным авторитетом для таких заявлений.

Издание выбрало иной путь по сравнению с другими крупными медиа. На прошлой неделе Financial Times выпустила исправление к статье профессора Гарварда из-за скрытого использования ИИ. Еще более жесткую позицию ранее заняла The New York Times. Газета сообщала внештатным авторам, что тексты и визуальные материалы должны быть результатом исключительно человеческого творчества и самостоятельной работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские литературные журналы ввели бессрочный запрет на публикацию сгенерированных нейросетями текстов. Платформа «Википедия» запретила создание новых статей с помощью искусственного интеллекта. Многие авторы стали использовать намеренные опечатки для доказательства самостоятельного написания материалов.