Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путину представили новейшую модульную платформу для «Газелей»
Горьковский автозавод представил президенту России Владимиру Путину универсальную платформу для будущих коммерческих автомобилей.
Путин ознакомился с перспективной архитектурой для легкого коммерческого транспорта во время рабочей поездки в Нижний Новгород, передает «Интерфакс». Сотрудники предприятия продемонстрировали возможности установки на одну базу дизельных, бензиновых, газомоторных, гибридных и электрических силовых агрегатов.
Машины с несущим кузовом станут легче, жестче и безопаснее. Применение независимой задней подвески позволило добиться низкой погрузочной высоты для заднеприводных версий, что ранее было доступно только переднеприводным аналогам.
Модульная концепция позволяет гибко менять длину колесной базы и высоту крыши, а также создавать полноприводные модификации. Разработкой занимается Инженерный центр Горьковского автозавода, объединяющий 32 профильных подразделения по проектированию шасси, трансмиссии и кабин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород президент России оценил современные автомобили «Газель». Глава государства лично протестировал новую модель автомобиля Volga K50.
На встрече с инженерами Горьковского автозавода Владимир Путин назвал транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективным для страны.