Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Песков сообщил о насыщенной программе Путина на саммите ШОС
Президент России Владимир Путин проведет много важных двусторонних контактов на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, передает РИА «Новости». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В Бишкеке будет очень насыщенная программа, крупные международные контакты, и также будет насыщенной с точки зрения двусторонних контактов», – рассказал представитель Кремля журналистам, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что российский лидер планирует принять участие в саммите ШОС в Киргизии. Мероприятие пройдет в Бишкеке 30-31 августа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассчитывает провести переговоры с российским лидером во время этого мероприятия.
Ранее глава государства назвал энергетику важнейшей отраслью сотрудничества Москвы и Бишкека.