Путин на саммите БРИКС начал встречу с президентом Ирана

Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах

Путин отметил рост товарооборота России и Китая на 4,5%, несмотря на негативное внешнее воздействие

По словам Путина, динамика роста в двусторонней торговле сохраняется. «После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику роста экономического взаимодействия», – сказал президент.

Глава государства отметил, что товарооборот за январь–август увеличился на 4,5% по российским данным, а китайская статистика показывает небольшую разницу, но в целом также свидетельствует о положительной тенденции, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что практические договоренности, достигнутые по итогам переговоров в Пекине и на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, последовательно реализуются. Он отметил успешное продвижение совместных проектов в различных областях, включая энергетику, промышленность, высокие технологии, транспорт и сельское хозяйство.

В качестве примера Путин привел логистический центр в Татарстане, названный в честь китайского руководителя Дэн Сяопина, который используется для грузоперевозок между Россией и Китаем.

Ранее Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства. Президент России заявил, что Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка. По словам главы российского государства, между нашими странами выстроены объемные торгово-экономические связи и налажены доверительные отношения.