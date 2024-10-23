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    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

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    23 октября 2024, 16:44 • Новости дня

    Путин на саммите БРИКС начал встречу с президентом Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    На саммите БРИКС в Казани Владимир Путин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, на которой обсуждается предстоящий визит Пезешкиана в Москву для подписания договора о стратегическом партнерстве.

    Данный документ охватывает все сферы двустороннего сотрудничества и обозначает новый этап в отношениях между Россией и Ираном. Кроме этого, на встрече обсуждались и другие вопросы, включая ближневосточную проблематику, что свидетельствует о растущем сотрудничестве между странами в этом регионе, сообщает ТАСС.

    Встреча в Казани стала второй за месяц. Ранее Путин и Пезешкиан встречались на форуме в Ашхабаде, где также поднимались вопросы обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и актуальные аспекты двустороннего сотрудничества.

    Ранее сообщалось, что Пезешкиан прибыл в Казань, чтобы принять участие в 16-м саммите БРИКС.

    22 октября 2024, 18:08 • Новости дня
    Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах

    Путин отметил рост товарооборота России и Китая на 4,5%, несмотря на негативное внешнее воздействие

    Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Россия и Китай продолжают увеличивать двусторонний товарооборот, несмотря на негативные внешние факторы, подчеркнул Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.

    По словам Путина, динамика роста в двусторонней торговле сохраняется. «После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику роста экономического взаимодействия», – сказал президент.

    Глава государства отметил, что товарооборот за январь–август увеличился на 4,5% по российским данным, а китайская статистика показывает небольшую разницу, но в целом также свидетельствует о положительной тенденции, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что практические договоренности, достигнутые по итогам переговоров в Пекине и на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, последовательно реализуются. Он отметил успешное продвижение совместных проектов в различных областях, включая энергетику, промышленность, высокие технологии, транспорт и сельское хозяйство.

    В качестве примера Путин привел логистический центр в Татарстане, названный в честь китайского руководителя Дэн Сяопина, который используется для грузоперевозок между Россией и Китаем.

    Ранее Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства. Президент России заявил, что Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка. По словам главы российского государства, между нашими странами выстроены объемные торгово-экономические связи и налажены доверительные отношения.

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    23 октября 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении, сообщил президент России Владимир Путин после заседания объединения в расширенном составе, выступая на правах хозяина саммита.

    После заседания Путин уточнил у своих коллег, имеются ли возражения или замечания относительно декларации, передает РИА «Новости». «Есть ли какие-то возражения, замечания к этой декларации? – спросил российский лидер. – Если нет, то предлагаю считать декларацию принятой».

    Путин сообщил, что принятое решение предполагается распространить в ООН. «Хочу отметить, что мы планируем распространить ее [Казанскую декларацию саммита БРИКС] как наш общий совместный документ», – сказал Путин. Декларация содержит общие оценки положения дел в мире и обозначает цели на долгосрочную перспективу.

    Российский лидер также отметил успехи в продвижении стран БРИКС по всем магистральным направлениям в политике и экономике.

    «В целом в текущем году в сотрудничестве стран БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», – сказал он, отметив, что это хороший задел на будущее.

    В завершение Путин объявил закрытой расширенную встречу саммита БРИКС.

    Ранее Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества. Путин также подчеркнул значимость стран-участниц в формировании многополярного мира, назвав их ответственными за глобальную стабильность и безопасность. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что саммит БРИКС в Казани стал важным шагом в развитии механизмов сотрудничества, созданных при участии России.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    23 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать ооноцентричную систему
    Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать ооноцентричную систему
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай должны защищать международную систему, ядром которой является ООН, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, заявил: «Россия и Китай должны твердо защищать международную систему, ядром которой является ООН, совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность и отстаивать международную справедливость», – передает ТАСС.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны должны тесно взаимодействовать в рамках многосторонних структур, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества, и углублять стратегическую координацию.

    Председатель КНР также отметил, что в 2025 году исполнится 80 лет со дня основания ООН и победы во Второй мировой войне, и призвал продвигать правильный взгляд на историю.

    Он добавил, что несмотря на «хаотичную и запутанную внешнюю ситуацию», торговля и сотрудничество между двумя странами стабильно развиваются. Си Цзиньпин предложил продолжать интеграцию китайской инициативы «Один пояс – один путь» и Евразийского экономического союза для поддержки развития экономик России и Китая.

    «Мы ожидаем, что основательно обсудим с лидерами БРИКС будущее развитие механизмов сотрудничества организации, <…> чтобы содействовать стратегической координации и практическому сотрудничеству в различных областях между странами БРИКС и добиться новых возможностей для глобального Юга», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани, где заявил об образцовых отношениях России и Китая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры двух стран провели откровенные и конструктивные переговоры.

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    22 октября 2024, 22:17 • Новости дня
    Мадуро прибыл в Казань

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщают информационные агентства.

    Самолет венесуэльского лидера приземлился в международном аэропорту Казани около 21.30 мск. Мадуро прибыл в сопровождении представительной делегации. Его встретили премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и другие российские официальные лица.

    Днем ранее в Казань прибыла исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита, Мадуро заявил, что «всегда готов к встречам с президентом Путиным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16-й саммит БРИКС проходит в Казани и является ключевым событием председательства России в этом объединении. Путин начал саммит БРИКС в Казани с переговоров с Дилмой Руссефф, возглавляющей Новый банк развития БРИКС. Позднее он провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой и китайским лидером Си Цзиньпином. Также Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

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    23 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    В Турции назвали одну из вероятных тем переговоров Путина и Эрдогана

    Дипломатический источник сообщил о вероятном обсуждении Путиным и Эрдоганом использования нацвалют в торговле России и Турции

    Tекст: Антон Антонов

    На переговорах в Казани президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, обсудят вопрос использования национальных валют в торговле между двумя странами, сообщил дипломатический источник в Анкаре.

    Источник РИА «Новости» назвал тему использования нацвалют «приоритетной». «Думаю, лидеры обязательно ее затронут», – сказал он. Как отметил источник, Эрдоган признает «большое значение» данного вопроса.

    Напомним, в сентябре на переговорах с Эрдоганом Путин отметил тенденцию к использованию национальных валют в расчетах. Эрдоганом также подчеркнул важность перехода на нацвалюты в торговле.

    В сентябре Путин указывал, что доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях России приближается к 40%.

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    22 октября 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Египта в Казани

    Tекст: Антон Антонов

    На полях саммита БРИКС в Казани состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, сообщают информационные агентства.

    Египет впервые присутствует на саммите БРИКС как полноправный участник объединения, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом, оно идет уверенными темпами. Москва «уделяет особое внимание расширению дружественных связей с Египтом», который является «давним и надежным партнером России», сказал Путин. Кроме того, по его словам, Россия ценит взаимодействие с Египтом на площадках ООН.

    Он сообщил, что «на Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой». Президент России сообщил, что в 2023 году товарооборот увеличился на 16,4%, сейчас рост продолжается, причем даже большими темпами. Также идет «реализация крупных совместных проектов, в частности, строительство первой атомной электростанции «Эль-Дабаа» и российской промышленной зоны», готовится соглашение о свободной торговле между Египтом и Евразийским экономическим союзом.

    В свою очередь ас-Сиси заявил, что высоко ценит поддержку России по вступлению в БРИКС, а также все проведенные Россией мероприятия. Ас-Сиси назвал Путина другом и добавил, что рад участвовать в саммите.

    «Египет поддерживает устремления, направленные на превращение группы БРИКС в платформу, которая могла бы противостоять негативным последствиям нынешних международных кризисов», – приводит его слова ТАСС.

    Он подчеркнул, что Египет видит «прорыв» БРИКС, происходящий «вне зависимости от каких-либо давлений». Египет ценит динамичное развитие отношений с Москвой, особенно строительство АЭС и создание российской промышленной зоны в зоне Суэцкого канала, сказал ас-Сиси.

    Напомним, Путин также провел переговоры с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой и китайским лидером Си Цзиньпином. Кроме того, состоялся телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

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    22 октября 2024, 18:38 • Новости дня
    Иран спрогнозировал ограниченный удар Израиля

    Генерал КСИР спрогнозировал ограниченный удар Израиля по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тегеран ждет от Тель-Авива лишь символический и нерезультативный удар в ответ на недавний иранский ракетный обстрел, заявил генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари.

    Такое нападение будет нерезультативным и незначительным, но его могут представить как ответный шаг, сказал Джафари, передает ТАСС.

    «Реакция Ирана зависит от серьезности нападения противника: если он сделает что-то масштабное и значительное, он обязательно получит ответ, который будет многократно сильнее», – отметил генерал.

    Ранее власти Ирана ранее заявляли, что обладают секретным оружием, превосходящим по мощности ядерное. До этого Тегеран грозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территории будут использованы для атаки на Иран. Вице-президент США Камала Харрис отмечала, что Иран является основным противником Америки.

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    22 октября 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин по видеосвязи переговорил с президентом Бразилии

    Путин и президент Бразилии Лула да Силва обсудили участие в саммите БРИКС через видеосвязь

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, в ходе которого он выразил желание участвовать в саммите БРИКС с помощью видеосвязи.

    Путин поделился этой информацией с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита, который проходит в Казани, передает ТАСС.

    «Закончил только что разговор с президентом Бразилии господином Лулой. Как известно, он по медицинским соображениям должен был остаться дома. Очень сожалеет, что не смог лично приехать, но намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать», – сообщил российский лидер. «Я, правда, сказал ему, что это будет 04.00 только по местному времени – как-то негуманно», – добавил он.

    Путин также передал приветственные слова и наилучшие пожелания от Лулы да Силвы Си Цзиньпину.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом ЮАР на полях саммита БРИКС. Также он провел переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди. Кроме того, российский лидер встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

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    22 октября 2024, 17:44 • Новости дня
    Путин заявил об образцовых отношениях России и Китая

    Путин назвал отношения России и Китая образцом для современного мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства, что делает их примером для других стран в современном мире.

    Путин отметил, что за прошедшие семьдесят пять лет российско-китайские отношения достигли уровня всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

    «Мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами», – подчеркнул российский лидер.

    Путин также отметил, что многоплановое сотрудничество между Россией и Китаем носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер.

    Он добавил, что страны успешно реализуют совместные проекты в таких сферах, как энергетика, промышленность, высокие технологии, транспорт и сельское хозяйство.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Казани, встреча проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.

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    22 октября 2024, 17:59 • Новости дня
    Президент Ирана прибыл в Казань на саммит БРИКС

    Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Казань на саммит БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл в Казань, чтобы принять участие в 16-м саммите БРИКС, сообщила пресс-служба президента Ирана.

    Глава Татарстана Рустам Минниханов встретил Пезешкиана в аэропорту Казани, передает ТАСС. Визит проходит по приглашению президента России Владимира Путина.

    Ранее в Казань для участия в саммите БРИКС прибыли президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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    22 октября 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин назвал сотрудничество России и Китая стабилизирующим фактором в мире

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани.

    «Российско-китайское сотрудничество в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на мировой арене», – заявил Путин. Он подчеркнул намерение Москвы и Пекина продолжать «наращивать координацию на всех многосторонних площадках в целях обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка», передает ТАСС.

    Российский лидер также отметил, что в Москве и Пекине ценят высокий уровень взаимодействия в составе БРИКС. «За годы нашей совместной работы авторитет нашего объединения и его влияние возросло. И мы намерены дальше укреплять эту организацию. Сделали все, что от нас зависит в ходе нашего председательства, – чтобы так оно и было», – добавил он.

    Напомним, во вторник Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Казани на полях саммита БРИКС, встреча проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.

    Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин уже провел переговоры с президентом ЮАР, а также с индийским премьером Нарендрой Моди.

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    23 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Использование доллара как оружия является ошибкой, Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать альтернативы для сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

    Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф отметила, что использование доллара в качестве оружия усугубляет непростую геополитическую обстановку в мире, передает РИА «Новости».

    «Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает», – сказал в свою очередь российский лидер.

    Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара и не ведет с ним борьбы, но в условиях, когда использование этой валюты ограничивает возможности, страна вынуждена искать альтернативы.

    «Доллар используется в качестве оружия. Мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов... Но не мы это делаем. Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы – так и происходит», – сказал он.

    Ранее издание The Economist сообщило, что Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту от санкций. В ходе саммита Путин поддержал расчеты в национальных валютах для экономической независимости. Газета ВЗГЛЯД писала об угасании финансового могущества США и всей мировой долларовой системы.

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    23 октября 2024, 14:47 • Новости дня
    Путин предостерег от затягивания процесса создания новой экономической системы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задержка в создании новой экономической системы может привести к потрясениям, подобным тем, что происходят на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС в расширенном составе.

    В ходе своего обращения Путин подчеркнул, что продолжение работы по чужим правилам и платформам лишь увеличит длительность переходного периода, передает ТАСС.

    «Стремясь к сотрудничеству, мы все-таки должны понимать, что чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой экономической и финансовой системе. И это может сопровождаться большими потрясениями, в том числе и теми, которые мы наблюдаем, в частности, на Ближнем Востоке», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что расчеты в национальных валютах увеличивают финансовую независимость стран БРИКС и снижают влияние политики на экономику. Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф отметила важность финансирования проектов в национальных валютах для стран Глобального Юга. На саммите СНГ в Москве в начале октября Путин сообщил, что доля национальных валют в коммерческих операциях между странами – участниками СНГ уже превысила 85%.

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    23 октября 2024, 13:39 • Новости дня
    Путин проинформировал лидеров БРИКС об успехах СВО

    Песков: Путин рассказал лидерам БРИКС об успехах российской армии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами Индии, Китая, ЮАР и Египта на саммите БРИКС, подчеркнув положительную динамику российской армии на фронте, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью НТВ.

    На саммите Путин провел отдельные беседы с лидерами Китая, Индии, ЮАР и Египта, а также встретился с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф. В ходе этих встреч тема Украины занимала значительное место в повестке дня. Песков отметил, что российский президент давал четкие оценки текущей ситуации и перспектив урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    По словам Пескова, в каждой из встреч Путин подчеркивал нежелание Украины участвовать в переговорах и отмечал положительную динамику на фронте для Вооруженных сил России.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков назвал успешными переговоры Владимира Путина с лидерами стран на саммите БРИКС в Казани, где обсуждались двусторонние и международные вопросы, включая украинскую проблематику.

    Также на полях саммита обсуждалась китайско-бразильская инициатива по Украине.

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    23 октября 2024, 13:31 • Новости дня
    Путин заявил о создании платформы БРИКС для драгоценных металлов и алмазов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин предложил создать платформу БРИКС для драгоценных металлов и алмазов для борьбы с торговыми барьерами, мешающими рынку.

    Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе заявил о необходимости создания платформы БРИКС для драгоценных металлов и алмазов. Как передает ТАСС, платформа поможет справиться с торговыми барьерами, которые обходят универсальную схему сертификации Кимберлийского процесса.

    «Видим целесообразность в создании отдельной платформы БРИКС по драгоценным металлам, а также по алмазам. Ведь этот рынок сильно зарегулирован различными торговыми барьерами в обход универсальной схемы сертификации Кимберлийского процесса», – подчеркнул Путин.

    Также президент отметил успешную работу Международного центра антимонопольного права и политики БРИКС. Он выразил мнение, что необходимо развивать это направление и запустить межгосударственную платформу для обеспечения справедливой конкуренции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил создать зерновую и товарную биржи БРИКС на саммите, а также подчеркнул значимость многополярной модели, которая приведет к новой волне экономического роста, смещая центры активности к развивающимся рынкам.

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    Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию

    Сразу два образца лазерного оружия испытали в последнее время военные Великобритании. О каких именно системах идет речь, в чем их преимущества и недостатки, для поражения какого рода объектов они предназначены – и почему перед нами прямое свидетельство того, как внимательно на Западе изучают уроки российской спецоперации? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Андрей Медведев Андрей Медведев
      Русская армия мешает Западу думать

      Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

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    • Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков
      Уловка Зеленского показывает его слабое место

      Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Общество должно быть немного детским

      Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

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    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    • Майя Санду выиграла или проиграла?

      Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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