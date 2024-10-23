Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.0 комментариев
Путин на саммите БРИКС начал встречу с президентом Ирана
На саммите БРИКС в Казани Владимир Путин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, на которой обсуждается предстоящий визит Пезешкиана в Москву для подписания договора о стратегическом партнерстве.
Данный документ охватывает все сферы двустороннего сотрудничества и обозначает новый этап в отношениях между Россией и Ираном. Кроме этого, на встрече обсуждались и другие вопросы, включая ближневосточную проблематику, что свидетельствует о растущем сотрудничестве между странами в этом регионе, сообщает ТАСС.
Встреча в Казани стала второй за месяц. Ранее Путин и Пезешкиан встречались на форуме в Ашхабаде, где также поднимались вопросы обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и актуальные аспекты двустороннего сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Пезешкиан прибыл в Казань, чтобы принять участие в 16-м саммите БРИКС.