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Лукашенко пошутил о политической составляющей при вручении Мантурову ордена
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, вручая орден Дружбы Народов первому вице-премьеру России Денису Мантурову, пошутил, что в этом есть политическая составляющая и аванс.
Глава белорусского государства вручил российскому гостю орден Дружбы Народов во Дворце Независимости, передает РИА «Новости».
Накануне в Минске пояснили, что решение о награждении принято за значительный личный вклад в развитие двусторонних торгово-экономических отношений и укрепление технологического суверенитета Союзного государства.
«В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс», – сказал Александр Лукашенко. Он в шутку добавил, что теперь российский вице-премьер никуда не денется и будет продвигать союзную повестку.
Президент Белоруссии также выразил благодарность за поддержку Минска в сфере автомобилестроения и совместного проекта самолета «Освей». В свою очередь, Денис Мантуров передал привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина и главы правительства Михаила Мишустина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоил высоких государственных наград Михаила Мишустина и Дениса Мантурова.
На недавней встрече на Валдае Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили повестку Союзного государства.
Российский лидер пригласил на эти переговоры председателя правительства России.