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Швейцария сочла невозможным использовать российские активы для кредита Киеву
Госсекретариат экономики Швейцарии заявил о невозможности предоставить Киеву кредит за счет российских активов
Швейцария не может по примеру G7 использовать доходы от заблокированных российских активов для займов Украине, заявил официальный представитель Госсекретариата экономики Швейцарии Фабиан Майенфиш.
Майенфиша спросили, собирается ли Швейцария в данном вопросе последовать примеру стран G7. Он ответил, что ситуация в Швейцарии отличается от ситуации в странах Группы семи, передает ТАСС.
«Никакая непредвиденная прибыль от иммобилизованных средств российского Центрального банка не генерируется», – заявил Майенфиш.
Он пояснил, что «активы швейцарских финансовых институтов не хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг, а депонируются в коммерческих банках в виде ликвидных средств».
Таким образом, в отличие от стран G7, договорившихся об обслуживании займов Киеву за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России, Швейцария не располагает аналогичными возможностями. Майенфиш подчеркнул, что у его страны отсутствуют «непредвиденные прибыли, которые могли бы послужить основой для кредита, подобного кредиту G7».
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 и главы минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.
В свою очередь, министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович заверил, что российские активы в Сербии будут защищены в соответствии с международным правом, несмотря на давление Запада.