Швейцария сочла невозможным использовать российские активы для кредита Киеву

  • Новость часаПротестующие покинули площадь перед парламентом Грузии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Американская идея «Минска-3» показывает опасность Трампа
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    Умер советник гендиректора Росатома и участник «Что? Где? Когда?» Черемисинов
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    Путин освободил от НДФЛ россиян с жилищным кредитом
    Польша не нашла повод для высылки российского посла
    В ЕС ввели пошлины на китайские электромобили
    Пентагон признал угрозу боеготовности США из-за помощи Украине
    Политолог объяснил отказ ведущих изданий США поддерживать Харрис и Трампа
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отношения с Грузией как пример новой нормальности

    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

    0 комментариев
    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

    2 комментария
    30 октября 2024, 01:55 • Новости дня

    Швейцария сочла невозможным использовать российские активы для кредита Киеву

    Госсекретариат экономики Швейцарии заявил о невозможности предоставить Киеву кредит за счет российских активов

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцария не может по примеру G7 использовать доходы от заблокированных российских активов для займов Украине, заявил официальный представитель Госсекретариата экономики Швейцарии Фабиан Майенфиш.

    Майенфиша спросили, собирается ли Швейцария в данном вопросе последовать примеру стран G7. Он ответил, что ситуация в Швейцарии отличается от ситуации в странах Группы семи, передает ТАСС.

    «Никакая непредвиденная прибыль от иммобилизованных средств российского Центрального банка не генерируется», – заявил Майенфиш.

    Он пояснил, что «активы швейцарских финансовых институтов не хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг, а депонируются в коммерческих банках в виде ликвидных средств».

    Таким образом, в отличие от стран G7, договорившихся об обслуживании займов Киеву за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России, Швейцария не располагает аналогичными возможностями. Майенфиш подчеркнул, что у его страны отсутствуют «непредвиденные прибыли, которые могли бы послужить основой для кредита, подобного кредиту G7».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 и главы минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

    В свою очередь, министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович заверил, что российские активы в Сербии будут защищены в соответствии с международным правом, несмотря на давление Запада.

    29 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР
    Российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы России в последние сутки освободили три населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщили в российском министерстве обороны во вторник.

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили Горняк и поразили украинские подразделения, включая 24-ю механизированную и 59-ю мотопехотную бригады. Противник потерял более 500 военнослужащих и значительное количество техники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка войск «Восток» освободила Доброволье и улучшила позиции по переднему краю. Она также отразила несколько контратак, в зоне ее ответственности уничтожены 125 украинских военнослужащих, а также техника, включая САУ «Пион».

    Подразделения «Южной» группировки заняли новые рубежи и освободили Катериновку. Потери ВСУ составили более 985 военнослужащих, также были уничтожены танк Leopard и другие боевые единицы.

    Противник потерял три станции РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

    В прошлые сутки ВС России установили контроль над Цукурино в ДНР. До этого российские военные освободили Измайловку и Александрополь, оба населенных пункта также расположены в республике.

    Коментарии (3)
    29 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк»

    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк» для сдерживания ВС России

    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк»
    @ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк», пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

    «В одной части, которая не была представлена публично, Зеленский предлагал «пакет неядерного сдерживания», в рамках которого Украина получила бы ракеты «Томагавк», – пишет NYT, передает РИА «Новости». Отмечается, что это «абсолютно невыполнимая просьба».

    Издание подчеркивает, что ракеты «Томагавк» обладают дальностью, в семь раз превышающей дальность систем ATACMS, которые Украина получила от США в ограниченном количестве.

    Американские чиновники, знакомые с подробностями «плана», считают его зависимым от помощи Запада. Они выражают недовольство и считают инициативу Зеленского чрезмерно амбициозной и неосуществимой в нынешних условиях.

    Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости заняться вопросом о размещении сил неядерного сдерживания на территории Украины после мирного урегулирования.

    Коментарии (33)
    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

    Коментарии (0)
    29 октября 2024, 13:03 • Новости дня
    Песков: Россия обратится в суд для защиты имущества в Финляндии
    Песков: Россия обратится в суд для защиты имущества в Финляндии
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия намерена оспаривать в судах возможную конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины и применит все доступные правовые средства для защиты своих имущественных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков заявил о намерении задействовать Москвой все доступные правовые механизмы для защиты имущества России, которая будет оспаривать возможную конфискацию ее имущества в Финляндии, передает ТАСС.

    Ранее в Финляндии по иску украинской компании «Нафтогаз» арестованы пять объектов российской недвижимости, включая дом в Хельсинки.

    До этого финский суд наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки в рамках того же иска.

    Коментарии (16)
    29 октября 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог назвал задачи прибывающих в Грузию снайперов с Украины

    Политолог Скачко: Прибывшие с Украины снайперы устроят провокации в Грузии, чтобы поднять градус эскалации

    Политолог назвал задачи прибывающих в Грузию снайперов с Украины
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2014 году на Майдане неизвестные снайперы открыли огонь по демонстрантам и милиционерам. Убийство так называемой Небесной сотни сделало переворот в стране практически необратимым. Теперь история может повториться в Тбилиси, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов.

    «Снайперы использовались еще в ходе антисоветских бунтов в странах Прибалтики в начале 1990-х годов. Позднее, в 2014-м году, стрелки проявили себя в максимальной степени в Киеве», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Он напомнил, что тогда на Майдане неизвестные снайперы открыли огонь по демонстрантам и милиционерам. По мнению собеседника, история может повториться теперь в Тбилиси.

    «Насколько известно, в свое время Запад направил в том числе грузинских снайперов в Киев. Убийство так называемой Небесной сотни сделало переворот в стране практически необратимым. А теперь Грузия получает алаверды – стрелки прибывают в закавказскую республику. Ведь если Европа и США поставили на Тбилиси как на возможную сменщицу Украины в войне с Россией, то будут предприниматься все шаги с тем, чтобы взорвать ситуацию в стране», – рассуждает политолог.

    Скачко не исключает, что перед снайперами будет стоять задача стрелять во время митингов в Тбилиси по противоборствующим сторонам. «Все это отвечает интересам Запада – возбудить толпу, поднять градус эскалации внутри Грузии, а потом воспользоваться слабостью власти и устроить переворот в стране. Снайперы – лишь часть провокации, часть технологии цветных революций», – акцентировал эксперт.

    На этом фоне грузинскому правительству стоит учесть ошибки украинских коллег, считает собеседник. «Мне кажется, в Грузии прежде всего постараются переловить этих снайперов. Тбилиси также важно не идти на поводу у толпы и проявить твердость. Руководство республики уже утихомиривали улицу. Поэтому стоит надеяться, что и в этот раз демонстранты побузят и успокоятся. Да и поднять полстраны, даже вложив туда миллионы долларов, сейчас у Запада вряд ли получится», – заключил Скачко.

    Ранее Запад прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов. Их задачей является организация провокаций в ходе массовых акций протеста, сообщил источник РИА «Новости». «Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем», – пояснил он.

    Накануне вечером в Тбилиси прошел митинг оппозиции, не признавшей итоги выборов. Руководители оппозиционных партий требуют нового голосования под «международным администрированием». Выступившая на митинге президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.

    Напомним, выборы в Грузии прошли 26 октября. Согласно результатам ЦИК, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней. «Коалиция за перемены» набрала 10,92%, «Сильная Грузия» получила 8,72%, партия «За Грузию» – 7,76%. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад решился испытать народ Грузии на твердость.

    Коментарии (2)
    29 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

    Кадыров: Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

    Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша пустующего здания, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

    В своем Telegram-канале он сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа, который расположен в Гудермесе.

    По его словам, инцидент произошел в 6.30 утра. В результате атаки загорелась крыша одного из пустующих зданий на территории университета.

    Кадыров подчеркнул, что на месте происшествия не было пострадавших и жертв. Он отметил, что пожар был оперативно локализован и потушен.

    Глава Чечни добавил, что инцидент не повлиял на работу образовательного учреждения и не нанес значительного ущерба.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, в зоне проведения СВО на Украине находится ряд чеченских подразделений. В частности, в зону проведения спецоперации за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов. По словам Кадырова, в августе на передовой находились свыше 7 тыс. чеченских бойцов.

    Коментарии (8)
    29 октября 2024, 08:39 • Новости дня
    ФСБ показала кадры предотвращения вторжения диверсантов в Брянскую область
    ФСБ показала кадры предотвращения вторжения диверсантов в Брянскую область
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ продемонстрировала видео, где запечатлено пресечение попытки вторжения диверсантов в Брянскую область с оружием и канадскими флагами.

    В видеоматериалах запечатлены оружие, боеприпасы и снаряжение, изъятые у диверсантов, передает РИА «Новости».

    Особое внимание в ведомстве обращают на наличие двух флагов Канады среди захваченных предметов.

    На кадрах также видны тела убитых боевиков, что подтверждает успешность операции по пресечению их вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, а ликвидированные диверсанты несли с собой иностранное оружие и экипировку.

    Коментарии (6)
    29 октября 2024, 05:03 • Новости дня
    Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну ВСУ в Курской области

    Морпехи Черноморского флота уничтожили семь единиц техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Морские пехотинцы Черноморского флота успешно отразили атаку ВСУ в Курской области, уничтожив колонну из семи единиц техники, включая два танка.

    Как сообщает ТАСС, морские пехотинцы Черноморского флота группировки «Север» успешно отразили атаку вооруженных сил Украины в Курской области. В ходе операции была уничтожена колонна из семи единиц техники, включая два танка.

    Минобороны России уточнило, что колонна была замечена операторами разведывательных БПЛА, которые передали координаты на командный пункт. Действуя малыми группами и при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, пехотинцы уничтожили противника и провели контратаку на позиции ВСУ.

    Командир отряда с позывным Малой отметил, что вместе с техникой в колонне присутствовала пехота. «Они всегда ждут, что мы пойдем где-то колонной строевым шагом. А итог такой, что у нас там пять человек может минус двадцать им сделать. Сокращаем численность противника», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота за успешные действия в Курской области.

    Морпехи Черноморского флота нанесли удар в приграничье Курской области, уничтожив колонну техники ВСУ из 20 единиц, включая броневики Stryker и MaxxPro.

    Кроме того, в Курской области российские войска ликвидировали майора ВСУ Андрея Маханько, который ранее снимался в рекламе вакцинации от COVID-19.

    Коментарии (6)
    29 октября 2024, 21:54 • Новости дня
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская певица Светлана Лобода во время концерта Ереване предложила зрительнице на сцене осудить действия России, заявив, что такая позиция является обязательным условием для посещения ее шоу.

    «Вы приехали ко мне на концерт – значит, вы должны поддерживать мою позицию», – сказала артистка на чистом русском, передает RT.

    Зрительница по имени Юля ответила, что пришла просто послушать музыку и не намерена ввязываться в политические обсуждения. Эта позиция вызвала одобрение среди других зрителей, которые поддержали ее возгласами: «Юля, молодец!» и «Не говори!».

    Ранее Лобода заявила, что считает глупым и неправильным переводить свои песни на русском языке на украинский. В интервью Би-би-си в Лондоне она также отмечала, что не намерена отказываться от песен на русском языке из-за якобы огромной аудитории и поклонников, согласных с ее политической позицией.

    Коментарии (28)
    29 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    NYT: Зеленский был ошеломлен запретом США на удары вглубь России

    New York Times: Зеленский был ошеломлен отказом США разрешить удары по России дальнобойным оружием

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский был обескуражен, когда США отказались дать разрешение на использование дальнобойного вооружения для ударов вглубь России во время его визита в Вашингтон в сентябре, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

    Отмечается, что во время сентябрьской встречи в Вашингтоне президент США Джо Байден отказался от просьбы Владимира Зеленского разрешить Украине наносить удары по российской территории с использованием американских дальнобойных ракет. Это решение стало неожиданностью для украинского лидера, привыкшего к уступкам США в вопросах вооружения, сообщает РИА «Новости».

    По данным источников издания, Киев не смог убедить американскую сторону в необходимости таких действий. Украинский список целей значительно превышает количество ракет, доступных для поставок, что ставит под угрозу другие потенциальные конфликты, такие как на Ближнем Востоке и в Азии.

    Советник Зеленского Дмитрий Литвин подтвердил разочарование Киева. Он отметил, что у США есть все необходимые данные и объяснения по использованию ракет, но политическое решение пока отсутствует. Американские чиновники также скептически оценивают украинский план победы, называя его нереалистичным и полностью зависимым от западной поддержки.

    Особое внимание уделяется запросу на поставки крылатых ракет «Томагавк», который американская сторона считает несбыточным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подтвердил отказ США поставлять Киеву дальнобойное оружие, несмотря на просьбы Украины. Пентагон ранее заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России, объясняя это рисками эскалации конфликта.

    Коментарии (5)
    29 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Торского откроет армии России путь к Красному Лиману

    Военный аналитик Рожин: Торское откроет армии России путь к Красному Лиману и Славянску

    Рожин: Освобождение Торского откроет армии России путь к Красному Лиману
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Село Торское является воротами к Красному Лиману, городу, который может открыть для России перспективы взятия Славянска или Купянска. Противник это осознает, поэтому будет перебрасывать на его оборону дополнительные подразделения, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее российские войска продвинулись к северной окраине Тернов и зашли в Торское.

    «В настоящее время более реалистичной целью для освобождения выглядят Терны. Населенный пункт примыкает к реке. То есть украинские войска поддерживают логистическую связь с этим селом лишь благодаря контролю над Торским. Соответственно, одновременное давление на обе точки вынудит ВСУ сосредоточить усилия лишь на одной из них», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    «При сохранении текущих тенденций на фронте противник, скорее всего, пожертвует именно Тернами. Поэтапное окружение села с нашей стороны создаст для угрозу полного логистического разрыва с ним. Удерживать его в таких условиях попросту нет смысла. Рано или поздно наши оппоненты примут решение оставить деревню», – отмечает он.

    «С Торским ситуация сложнее. Противник намерен за него сражаться, так как речь идет о своеобразных «воротах», способных открыть России возможности продвижения к Красному Лиману. Очевидно, что ВСУ будут стягивать сюда резервы. Численность присланных бригад, а также их оснащение во многом предопределит скорость освобождения села», – акцентирует эксперт.

    «Если добиться контроля над Тернами у наших военных получится, скорее всего, примерно до конца осени, то с Торским так не удастся. Однако в стратегическом плане общий ход развития событий на фронте играет в нашу пользу. Пытаясь своевременно реагировать на угрозы потери села, противник будет перебрасывать сюда подразделения с близлежащих направлений», – рассуждает собеседник.

    «Соответственно, другие участки фронта начнут ослабевать, что подарит Российской армии возможность развить уже достигнутые успехи даже вдали от Торского и Терн. Схожие процессы мы уже наблюдали под Угледаром. Украинские войска не могут адаптироваться под набранный темп наступления России», – отмечает он.

    «При этом важно понимать, что основной целью наших военных все же является именно Торское. В перспективе его освобождение откроет нам путь к Красному Лиману, потеря которого значительно ухудшит положение ВСУ. Оттуда мы сможем выйти к Славянску или Купянску, городам, имеющим неоценимое стратегической значение для обеих сторон», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска продвинулись к северной окраине Тернов и зашли в Торское. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «За оба оккупированных населенных пункта начались освободительные бои», – уточнил он. По его словам, на данном участке фронта уже наращивается количество артиллерийских ударов, в том числе и по Ямполовке.

    Между тем продолжается освобождение ДНР. Во вторник в Минобороны сообщили, что группировки войск «Центр» сумели полностью взять под контроль Селидово. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия для ВСУ от потери данного города. Кроме того, накануне были взяты Горняк и Доброволье.

    По прогнозам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, полное освобождение республики стоит ожидать уже в ближайшие месяцы. «Это я знаю точно, и я это вижу, чувствую по линии фронта», – отметил он.

    Коментарии (6)
    29 октября 2024, 12:02 • Новости дня
    Зеленский назвал «несправедливым» отказ Запада приглашать Украину в НАТО

    Зеленский обвинил Запад в несправедливости из-за отказа приглашать Украину в НАТО

    Зеленский назвал «несправедливым» отказ Запада приглашать Украину в НАТО
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада «несправедливо» отказывают Украине в приглашении в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что приглашение в НАТО не значит полноправное членство в альянсе. Он выразил недовольство тем, что лидеры некоторых стран, вместо того чтобы рассматривать вопрос о приглашении, сосредотачиваются на обсуждении членства Украины в НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, такое отношение к Украине несправедливо, это простой способ сказать нет на стремление Украины к членству в альянсе.

    Приглашение Украины в НАТО стало первым пунктом «плана победы» Зеленского.

    Ранее СМИ писали, что семь стран НАТО, включая США и Германию, выступили против вступления Украины в альянс из-за опасений конфликта с Россией.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не будет обсуждать вступление Украины в НАТО, так как это недопустимо как в настоящем, так и в будущем.

    Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул неприемлемость для России членства Украины в НАТО.

    Коментарии (19)
    29 октября 2024, 14:08 • Новости дня
    Кадыров пообещал возмездие за атаку дрона на университет спецназа в Чечне

    Кадыров пообещал «возмездие, которое не снилось», за атаку дрона на Чечню

    Кадыров пообещал возмездие за атаку дрона на университет спецназа в Чечне
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атака беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа (РУС) в Чечне повлечет «возмездие, что даже им не снилось», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров заявил о готовности принять ответные меры на атаку беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа в Чечне, передает ТАСС.

    «Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось», – заявил Кадыров, добавив, что «шутить Чечня не позволит».

    Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша пустующего здания.

    До этого президент России Владимир Путин посетил Российский университет спецназа в Гудермесе.

    Сообщалось, что в зоне проведения СВО на Украине находится ряд чеченских подразделений, с начала СВО туда отправились более 29 тыс. бойцов.

    Коментарии (3)
    29 октября 2024, 07:47 • Новости дня
    Во Франции пожаловались на влияние импорта сахара с Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Французский депутат Жордан Гиттон в своем обращении к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар выразил обеспокоенность по поводу роста импорта сахара с Украины, который снизил цены на сахар в ЕС на 30%.

    Гиттон отметил, что уровень импорта свеклы с Украины увеличился до 700 тыс. тонн в 2023 году, передает «Лента.ру».

    Это, по его словам, привело к снижению цен на сахар в Евросоюзе на 30%, что негативно отразилось на французских производителях.

    Гиттон также подчеркнул, что ЕС разрешает импорт свеклы с Украины, которая не соответствует стандартам ЕС. На Украине разрешено использование 29 активных веществ, запрещенных в ЕС, что ставит французских производителей в невыгодное положение.

    В своем обращении депутат спросил у министра, планирует ли министерство действовать быстро для защиты производителей свеклы и введения одинаковых стандартов для украинской продукции в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара на юге Украины привела к снижению урожая овощей на 30%, что способствует значительному росту цен на овощи.

    Коментарии (3)
    29 октября 2024, 13:09 • Новости дня
    Российские войска освободили Селидово в ДНР
    Российские войска освободили Селидово в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения освободили город Селидово в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России во вторник.

    Операцию по освобождению удалось провести благодаря успешным действиям соединений и воинских частей группировки «Центр», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что город полностью освобожден от ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, какие перспективы откроет освобождение Селидово, и почему операция по установлению контроля над ним схожа с операцией в Угледаре.

    Напомним, украинские подразделения пытались выбраться из Селидово, но теряли много людей.

    Коментарии (4)
    29 октября 2024, 20:11 • Новости дня
    Убит служивший в «Азове» гребец сборной Украины
    Убит служивший в «Азове» гребец сборной Украины
    @ @rowingukraine

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший член сборной Украины по гребле и боевик «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Даниил Егоров погиб в ходе боевых действий, сообщили в украинском министерстве молодежи и спорта.

    Егоров – бывший член украинской национальной сборной по академической гребле и боевик «Азова», ему было 24 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинского ведомства.

    Егоров стал членом сборной Украины в 2016 году. За свою спортивную карьеру он завоевал бронзу на чемпионате Европы среди юниоров в 2017 году, а также серебро на молодежном чемпионате Европы в 2019 году.

    Ранее ВС России ударили по позициям украинских войск в Харькове, включая позиции боевиков «Азова» и иностранных наемников. В Геническе в Херсонской области российские контрразведчики задержали гражданина, подозреваемого в пропаганде деятельности запрещенного в России «Азова» в интернете.

    Коментарии (11)
    Главное
    Минобороны показало пуски ракет «Синева» и «Ярс»
    Названо число арестованных объектов российской госсобственности в Финляндии
    Новый Mercedes решили оснастить двигателем китайской компании Geely
    Убит служивший в «Азове» гребец сборной Украины
    «Ашан» направил заявку на регистрацию нового товарного знака
    В Южной Корее представили танк будущего с водородным двигателем
    Ватикан создал аниме-маскот Люси для привлечения молодежи

    Почему немецкий автопром закрывается

    Производить автомобили в Германии стало так дорого и невыгодно, что немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю вынужден закрывать заводы. Под раздачу попадет сразу три предприятия. Более того, концерн впервые за 30 лет решился уволить людей и нарушить данные в трудовом договоре обязательства. VW олицетворяет серьезность проблем не только всего немецкого автопрома, но в целом немецкой промышленности и экономики. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

    Перейти в раздел

    За что 155-я бригада морпехов особо отмечена Верховным главнокомандующим

    «Они как раз и создали основные условия для этих успешных действий». Такими словами президент России отдельно отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота при окружении группировки противника в Курской области. Чем еще знаменито это соединение? Подробности

    Перейти в раздел

    Клан закоренелых ненавистников России потерпел катастрофу в Литве

    Главным результатом прошедших только что в Литве парламентских выборов стало падение Габриэлюса Ландсбергиса – представителя одиозного клана давних врагов России. Его дед Витаутас был одним из участников развала СССР. Еще недавно Ландсбергиса-внука прочили в президенты Литвы, а теперь он лишился и поста министра иностранных дел, и даже места в парламенте. Как и почему все это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............