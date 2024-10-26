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    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    12 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

    8 комментариев
    26 октября 2024, 03:59 • Новости дня

    Страны G7 достигли соглашения по кредитам для Киева на 50 млрд долларов

    Страны G7 достигли соглашения по кредитам для Киева на 50 млрд долларов
    @ G7 Italy 2024/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран G7 и главы минфинов в совместных заявлениях сообщили, что достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.

    Указывается, что лидеры стран G7 «достигли консенсуса о том, как предоставить Украине около 50 млрд долларов в виде кредитов», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что кредиты будут погашаться за счет «чрезвычайных доходов, вытекающих из иммобилизации российских суверенных активов» от замороженных активов России, находящихся в юрисдикциях ЕС и, возможно, в других странах G7.

    Средства будут предоставляться в виде двусторонних кредитов, которые вступят в силу до 30 июня 2025 года. Кредиты «будут полностью выплачены в пользу Украины в период с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года частями, которые будут отражать срочные потребности Украины в финансировании».

    В заявлении G7 подчеркивается, что часть средств будет направлена на поддержку восстановления Украины, а также на удовлетворение ее срочных бюджетных и военных потребностей. Финансирование будет распределено по нескольким каналам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.

    Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 млрд евро после подписания меморандума о взаимопонимании, содержащего ряд условий, которые Киев должен будет выполнить.

    25 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ

    Путин: Командиры ВСУ в окружении в Курской области расстреливают солдат при попытке сдаться в плен

    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области около двух тысяч украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что российские силы взяли в окружение около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории примерно 6 на 15 километров. Командиры украинских военных подразделений, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих подчиненных, пытающихся сдаться в плен, заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «По показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника, – сообщил Путин. – Правда, «отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение».

    По его словам, ВС России «создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки» ВСУ.

    Ранее Путин заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.

    Коментарии (9)
    25 октября 2024, 11:41 • Новости дня
    Путин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России

    Путин заявил о недопустимости уступок и разменов в конфликте на Украине

    Путин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил на канале «Россия 1» о важности завершения конфликта на Украине с учетом интересов России, отметив недопустимость уступок и разменов.

    «Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя», – передает ТАСС слова главы государства.

    Он отметил, что Россия не собирается идти на уступки при урегулировании конфликта на Украине, отвергнув возможность «корейского» или «кипрского» сценария.

    «Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», – подчеркнул Путин.

    При этом президент выразил готовность России к поиску разумных компромиссов в вопросе урегулирования.

    «Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные», – заключи он.

    Ранее президент отметил, что российские вооруженные силы ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения, включая стабильное Херсонское направление.

    Коментарии (39)
    25 октября 2024, 22:45 • Видео
    Британию вовремя унизили

    Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    25 октября 2024, 14:26 • Новости дня
    Политолог: Запад не понял иронию Путина о северокорейских войсках на Украине

    Политолог объяснил «взрывную» реакцию Запада на слова Путина о военных КНДР

    Политолог: Запад не понял иронию Путина о северокорейских войсках на Украине
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе не поняли иронии президента России и всерьез стали анализировать сюжет с северокорейскими войсками на Украине. У подобной реакции в СМИ есть несколько объяснений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Владимир Путин иронично ответил на вопрос про якобы наличие военных КНДР в зоне СВО.

    «Реакция Путина на вопрос о спутниковых снимках – чистейший троллинг, если выражаться молодежным сленгом. Представителям западных СМИ нужно было весело посмеяться, но они не поняли иронии и решили заняться «серьезной аналитикой». Президент России запустил волну, которая сейчас наблюдается в зарубежной прессе», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что Госдума ранее ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве с КНДР, однако документ еще не имплементирован, о чем также говорил Путин. При этом южнокорейская и украинская разведки на протяжении последних недель продолжают утверждать, что в зоне спецоперации якобы находятся северокорейские военные. «Для Украины эта история – возможность привлечь к себе внимание, добавить драматизма в оценку ситуации другими странами. Кроме того, Киев использует этот сюжет как один из фронтов информационной войны», – уточнил собеседник.

    Мотивы Южной Кореи немного сложнее, добавил Ткаченко. Он напомнил, что Сеул присоединился к минимальному набору антироссийских санкций, продолжает закупать СПГ и другие ресурсы у России. «Но постепенно Южная Корея переходит из разряда латентных в лагерь откровенных противников Москвы. Южнокорейская сторона тоже использует сюжет с военными КНДР как элемент информационной войны с нами, причем с явным намерением поднять градус конфликта и обозначить свою враждебность», – рассуждает эксперт.

    При этом взрывная реакция СМИ на слова Путина о военных КНДР вполне объяснима. Ткаченко выдвигает несколько предположений. «Во-первых, на Западе, возможно, таким образом хотят оправдать военное поражение Украины. Сейчас нет такого выпуска ведущих ежедневных газет, где бы не констатировался тот факт, что украинская оборона трещит по швам и может посыпаться полностью», – указал он.

    «Во-вторых, муссирование в Европе и США слухов о северокорейцах в СВО призвано повлиять на законодателей, чтобы те выделяли больше денег, а также на граждан, чтобы они одобряли более деструктивную и агрессивную политику своих правительств», – продолжил политолог.

    «В-третьих, Запад может готовить объяснение своему отступлению с Украины, неудачам на Ближнем Востоке и оборонительную тактику Южной Кореи и Филиппин в конфликте на Дальнем Востоке», – допускает спикер. Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в сюжет с военными КНДР пытаются включить третью сторону – Китай. Он указал, что британские СМИ пишут об опасениях Пекина по поводу повторения холодной войны, когда СССР, КНДР и КНР были в северном треугольнике против южного треугольника – Южной Кореи, Японии и США.

    «КНР вплетают в эту историю исключительно для того, чтобы найти трещины в российско-китайском партнерстве. Исторически Центральная Азия считалась проблемной зоной в отношениях Москвы и Пекина, но мы, по-моему, очень хорошо «расходимся бортами» с Китаем в этом регионе», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, отвечая на вопрос про сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, иронично назвал спутниковые снимки, якобы свидетельствующие о присутствии северокорейских солдат в России, «серьезной вещью». При этом отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт.

    Российский лидер напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, в котором есть статья 4 о взаимной военной помощи, был ратифицирован. «Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи № 4 этого договора», – сказал Путин.

    В МИД России указали, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений. По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, статья 4 договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР «в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, оказавшись в состоянии войны».

    Об отправке северокорейских войск в Россию ранее сообщили в украинской и южнокорейской разведках. По их данным, переброшены могли быть несколько тысяч человек из потенциальных 10-12 тысяч. И Москва, и Пхеньян эти данные отвергали. Но ирония Владимира Путина, по всей видимости, заставила западных аналитиков уверовать в фейк, созданный Киевом и Сеулом.

    Так, британские СМИ почувствовали «беспокойство» Китая по поводу предполагаемой отправки северокорейских солдат в Россию для участия в конфликте на Украине. Как сообщает газета Financial Times, Пекин выразил недовольство из-за якобы отправки Северной Кореей войск в Россию. Президент Китая Си Цзиньпин в письме, адресованном Ким Чен Ыну, не упомянул КНДР как «дружественное соседнее государство», что расценено изданием как сигнал нарастающего недовольства.

    По информации газеты, северокорейские войска в России воспринимаются как угроза балансу сил на Корейском полуострове, что может побудить США, Японию и Южную Корею укрепить свои военные альянсы в Восточной Азии. Китай опасается повторения холодной войны, когда СССР, КНДР и КНР были в «северном треугольнике» против «южного треугольника» Южной Кореи, Японии и США.

    Журналистка Ольга Скабеева в ходе интервью с Владимиром Путиным рассказала, что заявление последнего о Северной Корее якобы вызвало «взрыв» реакции на Западе и в Киеве. «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – пошутил президент.

    Напомним, политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил слухи о северокорейских военных на Украине. По его мнению, Киев таким образом пытается масштабировать украинский конфликт.

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    25 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска пресекли попытку украинской армии прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области, сообщило Минобороны.

    В результате ВСУ потеряли около 15 человек убитыми и ранеными, две бронемашины, один украинский солдат сдался в плен, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Группировка «Север» в ходе наступательных действий поразила формирования девяти украинских бригад в районах Дарьина, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки и Плехова.

    Кроме того, отражены пять контратак противника в направлении Александрии, Новоивановки и Плехова. Украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две бронемашины и автомобиль. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Российская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 15 украинских бригад в районах Бондаревки, Викторовки, Гоголевки, Гуева, Дарьина, Зеленого Шляха, Казачьей Локни, Колмакова, Лебедевки, Локни, Мартыновки, Махновки, Мирного, Николаево-Дарьина, Никольского, Новоивановки, Нового Пути, Олешни, Плехова, Свердликова и Черкасского Поречного.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены районы сосредоточения в Сумской области и резервы 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах Басовки, Великой Писаревки, Журавки, Мирополья, Павловки, Шалыгина.

    За сутки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих, уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, БТР и восемь бронемашин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция РЭБ. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 26 550 военнослужащих, 177 танков, 93 боевые машины пехоты, 105 БТР, 1003 бронемашины, 686 автомобилей, 229 артиллерийских орудий, 38 РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

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    25 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Ирландский журналист указал на деталь в заявлении Путина о ВСУ
    Ирландский журналист указал на деталь в заявлении Путина о ВСУ
    @ Вячеслав Прокофьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова президента России Владимира Путина, заявил, что украинский президент Владимир Зеленский продолжает жертвовать украинскими военными, чтобы избежать выборов и сохранить свою власть.

    Боуз выделил слова Путина о значительных потерях среди украинских военных. Журналист утверждает, что это связано с политическими мотивами со стороны Киева.

    Боуз отметил, что правительство Зеленского продолжает жертвовать украинскими военными, чтобы удержать власть. «По сути, ими жертвуют снова и снова, потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия потеряла до 26 тыс. военнослужащих на Курском направлении за последние 30 дней, о чем сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

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    25 октября 2024, 19:36 • Новости дня
    Источник рассказал о потерях ВСУ при бегстве из Селидово

    Источник: ВСУ при попытке прорыва из Селидово теряют много солдат

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия пытается прорваться из Селидово в ДНР, но при этом теряет большое число бойцов, сообщил источник в силовых структурах в пятницу.

    ВСУ пытаются спасти остатки личного состава в Селидово на Покровском направлении, наращивая темпы бегства из города, сказал собеседник ТАСС.

    Однако при этом они теряют много людей. Военнослужащие ВСУ выходят из города группами, но попадают под огонь на простреливаемых дорогах.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВС России нарушили железнодорожную логистику ВСУ в районе Горняка и Селидово. Также сообщалось, что российские силы блокировали группировку ВСУ в Селидово. Пушилин отмечал, что российские военные могут взять город в охват.

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    25 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

    Морпехи Черноморского флота уничтожили 20 единиц техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи Черноморского флота нанесли удар в приграничье Курской области, уничтожив колонну техники ВСУ из 20 единиц, включая броневики Stryker и MaxxPro.

    Как сообщает Минобороны, в Курской области морские пехотинцы Черноморского флота успешно уничтожили колонну украинской военной техники. Командир взвода с позывным Коловрат рассказал, что была организована засада с использованием БТР-82А. Колонна из 20 единиц, включая Stryker, MaxxPro и «Казаки», двигалась в направлении российских позиций, передает РИА «Новости».

    «Организовал две огневые засады. Один наш БТР встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин при высадке десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил», – рассказал Коловрат.

    Наводчик-оператор БТР-82А с позывным Каспер добавил, что им удалось уничтожить три броневика. «Мы спрятались в лесополосе, они проехали, не заметили нас. Пристроились к ним сзади, и, когда начали выгружать десант, я открыл по ним огонь. Первая сразу загорелась», – отметил он.

    По данным Минобороны, благодаря активным действиям морпехов, противник несет значительные потери и вынужден отступать с захваченной территории в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы из 810-й бригады захватили огневую позицию ВСУ в Курской области, применив творческий подход и хитрость. Российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области. Морпехи также сообщили о дистанционном минировании ВСУ с помощью беспилотников.

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    25 октября 2024, 16:37 • Новости дня
    Французский политик предрек Европе крах из-за конфликта на Украине

    Французский политик Дюпон-Эньян предрек Европе крах из-за конфликта на Украине

    Французский политик предрек Европе крах из-за конфликта на Украине
    @ christophe vandercam/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт на Украине ведет к энергетическому кризису, росту инфляции и ослаблению безопасности Европы, написал французский политик Николя Дюпон-Эньян.

    «Конфликт имеет непоправимые последствия для Европы: энергетический кризис, галопирующая инфляция, дипломатическая напряженность и ослабление нашей безопасности», – написал политик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Дюпон-Эньян призвал как можно скорее выйти из этой «разрушительной спирали и восстановить мир посредством дипломатии».

    Он добавил, что поддержка продолжения военного противостояния со стороны Европы является «самой серьезной геополитической ошибкой XXI века». Дюпон-Эньян отметил, что такие действия толкают Россию к сближению с Китаем, разрушают европейскую экономику и лишают Европу влияния в Африке. По его мнению, последствия этих шагов станут крахом для Европы на ближайшие 50 лет.

    Политик подчеркнул, что необходимо прекратить конфликт, так как условия мирного урегулирования уже обозначены и известны всем сторонам. Он призвал европейские страны активнее использовать дипломатические методы для восстановления мира и безопасности.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира.

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    25 октября 2024, 09:33 • Новости дня
    Стало известно о частичной потере контроля ВСУ под Кременной

    Марочко сообщил о частичной утрате контроля украинскими войсками под Кременной

    Стало известно о частичной потере контроля ВСУ под Кременной
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Мария Иванова

    Под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) украинское командование частично утратило контроль над своими войсками, что привело к хаотичному покиданию позиций и перестрелкам между различными украинскими подразделениями, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Под Кременной в ЛНР украинское командование частично утратило контроль над войсками, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. По его словам, после освобождения российскими вооруженными силами населенного пункта Серебрянка в Серебрянском лесничестве были зафиксированы признаки нарушения управления украинскими подразделениями.

    Согласно данным, полученным средствами объективного контроля, были выявлены случаи хаотичного покидания позиций украинскими боевиками и их перемещения на неподготовленные рубежи. Эти действия, как утверждает эксперт, происходили без координации и контроля со стороны украинского командования.

    Марочко добавил, что в результате таких неорганизованных перемещений несколько раз происходили перестрелки между различными украинскими подразделениями, что указывает на отсутствие надлежащей координации.

    Ранее украинские военные лишились стратегически важных высот у села Терны на севере ЛНР, что поставило под угрозу их опорные пункты и ослабило позиции в регионе. Между тем на фоне ухудшения погодных условий в районе Кременной в ЛНР небоевые потери среди украинских военнослужащих увеличились в три раза.

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    25 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    ВСУ случайно уничтожили собственный редкий беспилотник Hawk
    ВСУ случайно уничтожили собственный редкий беспилотник Hawk
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские вооруженные силы дроном-перехватчиком поразили собственный беспилотник Hawk, это весьма редкий аппарат, на вооружении украинской армии их меньше 10 единиц, утверждают российские военкоры.

    Точное место и время происшествия не уточняются, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    По данным источника, в сентябре 2023 года на вооружение украинской армии поступило лишь девять беспилотников Hawk из 55 заказанных Министерством обороны Украины. Это делает их одними из самых редких беспилотных летательных аппаратов в распоряжении ВСУ.

    В мае СМИ сообщали, что беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk координировал ночные атаки украинских военных на Крым с использованием ракет ATACMS. В июне сообщалось, что американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk начал патрулирование Черного моря близ Крыма.

    Коментарии (2)
    25 октября 2024, 11:55 • Новости дня
    Путин: Россия не должна расслабляться в проведении СВО

    Путин призвал не расслабляться в проведении СВО

    Путин: Россия не должна расслабляться в проведении СВО
    @ Алексей Филиппов/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в ходе специальной военной операции расслабляться рано, необходимо продолжать действовать с полной отдачей, несмотря на слухи об усталости противника.

    Россия должна продолжать специальную военную операцию с полной отдачей без учета рассуждений об усталости противника, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1».

    «Знаете, не стоит расслабляться – «кто-то устал, кто-то там не так себя ведет». Мы не должны обращать на это внимание», – подчеркнул он в ответ на вопрос о возможном влиянии усталости противника на продвижение России по всем фронтам, сообщает ТАСС.

    Путин также отметил, что на Западе продолжаются разговоры о необходимости «победы над Россией». По его словам, эти заявления сигнализируют о важности для России сохранять бдительность и продолжать операцию с полной мобилизацией сил.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о важности завершения конфликта на Украине с учетом интересов России, отметив недопустимость уступок и разменов. Он отметил также, что российские вооруженные силы ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения, включая стабильное Херсонское направление.

    Коментарии (12)
    25 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    КНДР заявила, что отправка войск в Россию соответствовала бы международному праву
    КНДР заявила, что отправка войск в Россию соответствовала бы международному праву
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправка военных КНДР в Россию, если бы таковая имела место быть, была бы правомерной и соответствующей международному праву, заявил заместитель министра иностранных дел страны Ким Чон Гю.

    «Думаю, что если бы имело место то, о чем шумят мировые СМИ, то это бы соответствовало международному праву», – сказал замминистра, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о праве Москвы и Пхеньяна самостоятельно определять, нужно ли применять статью договора о военной помощи. Президент также подчеркнул, что Россия и Северная Корея имеют суверенное право определять формат сотрудничества, включая учения и подготовку.

    Путин напомнил, что статья о стратегическом партнерстве с КНДР еще не была имплементирована.

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    25 октября 2024, 11:49 • Новости дня
    Путин заявил о наступлении ВС России по всей линии боевого соприкосновения

    Tекст: Вера Басилая

    Российские вооруженные силы ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения, включая стабильное Херсонское направление, заявил президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на канале «Россия 1».

    Путин заявил, что Вооруженные силы России ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения. Он отметил, что активность российских войск различна на разных направлениях: на Херсонском направлении линия фронта стабильна, но и там отмечены определенные подвижки, которые происходят в пользу российской армии, передает ТАСС.

    «Центральная группировка действует достаточно уверенно и практически по всем направлениям. Южная группировка, Восточная – ребята очень хорошо воюют, практика приходит, умение пользоваться современной техникой, умение быстро реагировать на применение такой же техники со стороны противника», – заявил президент России.

    Путин отметил, что накапливающийся опыт и растущие возможности оборонно-промышленного комплекса способствуют успешному продвижению российских войск.

    «И еще одно обстоятельство – это синхронизация всех родов и видов вооруженных сил. Это синхронизация работы авиации, артиллерии, использование ракетной техники, в том числе и высокоточной, синхронизация со штурмовыми отрядами на земле. Вот где настоящие-то герои, ребята воюют прямо на передке, что называется. И вот все это вместе: этот опыт и личный опыт наших бойцов, офицеров вместе с управлением войсками, с повышением качества управления войсками – дает тот эффект, о котором мы сейчас с вами говорим», – объяснил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.

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    25 октября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    @ mil.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что действия 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота привели к успешному прорыву обороны ВСУ на Курском направлении.

    «Они как раз и совершили этот прорыв. Они как раз и создали условия, основные условия для этих успешных действий. Это именно 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота», – сказал Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Также президент сообщил, что командиры окруженных подразделений ВСУ скрывают от своих военнослужащих факт окружения. По его словам, основные силы ВСУ предпринимают попытки деблокировать эти подразделения, однако безуспешно. Российские бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления противника.

    Ранее Путин заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области. Он также сообщил, что на Курском направлении украинская армия потеряла до 26 тыс. военнослужащих за последние 30 дней, при этом около двух тысяч украинских военных были окружены в Курской области.

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    25 октября 2024, 17:27 • Новости дня
    Уничтожение танка ВСУ в Курской области попало на видео

    Уничтожение ехавшего в прорыв танка ВСУ в Курской области попало на видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пытавшийся прорваться к одному из поселков в Курской области украинский танк уничтожили с помощью удара дрона, сообщило Министерство обороны России.

    Во время разведывательных мероприятий военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота обнаружили движение танка с помощью беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В результате точного попадания FPV-дрона боекомплект танка вооруженных сил Украины сдетонировал. Также опубликована видеозапись с подрывом украинской боевой машины.

    Ранее российские войска пресекли попытку украинской армии прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области. До этого группировка «Север» на Курском направлении отразила несколько контратак ВСУ, включая атаку на Новоивановку.

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