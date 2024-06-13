Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.2 комментария
В Германии подтвердили решение G7 выделить Украине кредит за счет России
Германия подтвердила решение G7 предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов за счет российских активов
Страны Группы семи (G7) договорились предоставить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов России, сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
Линднер отметил, что в настоящее время союзники Украины работают над деталями этого плана, передает ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что денежные средства начнут поступать на Украину в конце текущего года. Каждая страна будет самостоятельно выдавать кредиты в соответствии со своими процедурами и нести риски, связанные с реализацией схемы.
Как сообщалось ранее, G7 собралась объявить о шагах по использованию замороженных активов России.