Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.4 комментария
Эвакуированный из Алешек пенсионер рассказал о переезде к родным в Россию
Эвакуированный из Алешек пенсионер рассказал о планах переехать в Россию
Пожилой житель города Алешки Херсонской области, эвакуированный в рамках гуманитарной миссии, рассказал о планах переехать к внукам и правнукам в Россию.
Мужчина, который с трудом передвигается и нуждается в посторонней помощи, сообщил о намерении воссоединиться с семьей. «Выезжаем в Россию. Родственники там – внуки, правнуки», – сказал он РИА «Новости».
Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках прошла без происшествий. Она также пообещала поддерживать связь с жителями города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из города Алешки.
Она предложила ежемесячно организовывать передачу гуманитарной помощи жителям.
В пятницу Лантратова заявила о завершении гуманитарной миссии.