Эвакуированный из Алешек пенсионер рассказал о переезде к родным в Россию

Эвакуированный из Алешек пенсионер рассказал о планах переехать в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчина, который с трудом передвигается и нуждается в посторонней помощи, сообщил о намерении воссоединиться с семьей. «Выезжаем в Россию. Родственники там – внуки, правнуки», – сказал он РИА «Новости».

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках прошла без происшествий. Она также пообещала поддерживать связь с жителями города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из города Алешки.

Она предложила ежемесячно организовывать передачу гуманитарной помощи жителям.

В пятницу Лантратова заявила о завершении гуманитарной миссии.