В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.13 комментариев
G7 собралась объявить о шагах по использованию замороженных активов России
Представитель Белого дома Кирби сообщил о планах G7 объявить о новых шагах по использованию замороженных активов России
В ходе саммита в Италии лидеры стран G7 намерены объявить о новых шагах по использованию замороженных суверенных активов России, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Кирби сообщил, что речь идет об «извлечении пользы» из активов «в интересах Украины, чтобы помочь ее восстановлению». Он заверил, что G7 продемонстрирует «единство», передает РИА «Новости».
Напомним, саммит должен состояться 13–15 июля. По данным СМИ, США пытались убедить страны G7 предоставить Киеву кредит под залог доходов от активов России. Германия, Италия, Франция и Япония выступили против, сейчас же они изменили свою позицию под давлением Вашингтона.