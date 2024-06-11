В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
Страны G7 решили создать фонд для управления замороженными активами России
Лидеры стран Группы семи планируют учредить специальный фонд, в который будут направлены заблокированные активы Российской Федерации. Об этом сообщает агентство Kyodo.
По информации агентства, G7 рассчитывает достичь соглашения о создании этого фонда во время саммита, который пройдет в Италии с 13 по 15 июня, передает ТАСС.
Financial Times сообщает, что в конце мая администрация Байдена пыталась убедить страны G7 предоставить Киеву кредит под залог доходов от активов России. В случае одобрения, правительство Зеленского могло бы получить 50 млрд долларов. Однако тогда Германия, Италия, Франция и Япония выступили против американского плана.
Сейчас же они изменили свою позицию под давлением Вашингтона, который хочет согласовать этот план на саммите G7 и включить положение об использовании доходов от активов России в совместное заявление по итогам встречи, пишет издание.
Напомним, Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России на сумму около 300 млрд долларов после начала спецоперации на Украине. Из этой суммы около 5–6 млрд находятся в США, а большая часть – в Европе.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в июле предоставит Украине первые 1,5 миллиарда евро доходов от реинвестирования замороженных активов России.