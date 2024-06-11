Страны G7 решили создать фонд для управления замороженными активами России

Tекст: Максим Попов

По информации агентства, G7 рассчитывает достичь соглашения о создании этого фонда во время саммита, который пройдет в Италии с 13 по 15 июня, передает ТАСС.

Financial Times сообщает, что в конце мая администрация Байдена пыталась убедить страны G7 предоставить Киеву кредит под залог доходов от активов России. В случае одобрения, правительство Зеленского могло бы получить 50 млрд долларов. Однако тогда Германия, Италия, Франция и Япония выступили против американского плана.



Сейчас же они изменили свою позицию под давлением Вашингтона, который хочет согласовать этот план на саммите G7 и включить положение об использовании доходов от активов России в совместное заявление по итогам встречи, пишет издание.



Напомним, Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России на сумму около 300 млрд долларов после начала спецоперации на Украине. Из этой суммы около 5–6 млрд находятся в США, а большая часть – в Европе.



Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в июле предоставит Украине первые 1,5 миллиарда евро доходов от реинвестирования замороженных активов России.





