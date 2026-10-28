Названы самые короткие и длинные названия населенных пунктов России

Росреестр назвал российские поселения с самыми длинными и короткими названиями

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Среди деревень, сел и поселков минимальная длина названия составляет два символа, в России насчитывается более 50 таких населенных пунктов. Самые распространенные из них: Ям – встречается 12 раз, например, в Московской и Кировской областях, и Яр – 11 населенных пунктов», – рассказал представитель Росреестра РИА «Новости».

Среди городов наиболее короткие названия состоят из трех символов, таких как Бор, Обь, Оса, Оха, Дно и Гай. Длинные названия чаще всего встречаются у сельских населенных пунктов.

Абсолютным рекордсменом в ведомстве назвали Поселок Центральной усадьбы совхоза «40 лет Великого Октября» в Зарайском районе Московской области, чье название состоит из 54 символов. Самое длинное название без пробелов, но с дефисом носит село Кременчуг-Константиновское в Кабардино-Балкарии, а среди однословных лидируют Верхненовокутлумбетьево в Оренбургской области и Старокозьмодемьяновское в Тамбовской области. Самое длинное имя среди городов принадлежит Александровску-Сахалинскому.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пресс-службе Росреестра сообщили о включении городов Дно, Зима, Опочка и Пыталово в число населенных пунктов с самыми оригинальными названиями.

Также села Хохотуй и Балдейка оказались в лидерах составленного ведомством рейтинга забавных названий.

Кроме того, в Росреестре сообщили о статусе наиболее протяженного по количеству букв названия среди российских городов у Александровска-Сахалинского.