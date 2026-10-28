Лула да Силва назвал постыдным отъезд проигравшего выборы Болсонару в США

Президент Бразилии осудил отъезд проигравшего на выборах Болсонару в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Переизбранный глава государства счел постыдным поведение своего политического оппонента, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN Brasil.

«Мне интересно, что лежит на совести человека, который только что проиграл выборы и бежит из собственной страны… Если тебе нечего скрывать, то нечего и бояться. Тот, кто тайком покидает страну, наверняка имеет что скрывать», – заявил Лула да Силва.

Он также обвинил семью Болсонару в том, что для них преданность Вашингтону стоит на первом месте. Ранее суд обязал проигравшего на выборах кандидата сдать паспорта в рамках дела об отмывании денег, однако Госдепартамент выдал ему визу для въезда на американскую территорию. Сам Болсонару отрицает причастность к правонарушениям.

Второй тур президентских выборов прошел в Бразилии 25 октября. Лула да Силва одержал победу с результатом 51,79% голосов, тогда как Флавиу Болсонару набрал 48,21%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду проигравший на выборах сенатор Флавиу Болсонару прибыл в Соединенные Штаты из-за опасений ареста на родине.

Во вторник бразильский политик вместе с семьей покинул страну вопреки судебному запрету на выезд.

После победы Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах Бразилия столкнулась с распродажей активов и обвалом курса национальной валюты.