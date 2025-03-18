Глава РФПИ анонсировал переговоры с Маском о перспективах сотрудничества в космосе

Глава РФПИ Дмитриев: Россия и Маск обсудят перспективы сотрудничества в космосе

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, переговоры с Маском могут состояться уже в ближайшее время, передает ТАСС.

Дмитриев отметил, что Россия готова обсуждать с США вопрос совместной работы в космосе. В частности, речь идет о возможностях использования российских компетенций в Роскосмосе и Росатоме для более эффективного и безопасного полета на Марс. «Мы считаем, что Маск – уникальный лидер, нацеленный на то, чтобы человечество вместе двигалось вперед», – подчеркнул он.

Глава РФПИ также сообщил, что обсуждения проводились с новым главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым. Основное внимание уделялось идее совместной работы с американской стороной по космическому направлению. Дмитриев выразил уверенность в том, что данный диалог будет развиваться и дальше.

Издание Hill сообщало, что США могут предложить России возобновление космического сотрудничества, включая участие в программе «Артемида», в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Напомним, Россия и США на консультациях в Эр-Рияде договорились о возобновлении диалога для согласования путей сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос.