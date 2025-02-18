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МИД: Россия и США наладят диалог о возобновлении сотрудничества в экономике
МИД: Россия и США наладят диалог о возобновлении сотрудничества в энергетике и космосе
Россия и США на консультациях в Эр-Рияде договорились о возобновлении диалога для согласования путей сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос.
На сайте Министерства иностранных дел России сообщается о договоренности между Россией и США о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике, что включает такие области, как энергетика и космос, а также другие сферы, представляющие взаимный интерес.
«Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес», – говорится в сообщении российского дипведомства.
Ранее агентство Reuters сообщило, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили перспективы экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине, включая инвестиционные возможности. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал переговоры с представителями США полезным.