МИД: Россия и США наладят диалог о возобновлении сотрудничества в экономике

МИД: Россия и США наладят диалог о возобновлении сотрудничества в энергетике и космосе

Tекст: Валерия Городецкая

На сайте Министерства иностранных дел России сообщается о договоренности между Россией и США о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике, что включает такие области, как энергетика и космос, а также другие сферы, представляющие взаимный интерес.

«Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес», – говорится в сообщении российского дипведомства.

Ранее агентство Reuters сообщило, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили перспективы экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине, включая инвестиционные возможности. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал переговоры с представителями США полезным.