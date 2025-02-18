Лавров назвал разговор с представителями США полезным

Лавров: Россия и США договорились о назначении послов

Tекст: Ольга Иванова

Лавров заявил, что Россия и США достигли соглашения о скорейшем назначении послов в Вашингтоне и Москве. По его словам, это станет важным шагом к восстановлению полноценного сотрудничества между странами, передает РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в возобновлении консультаций по геополитическим проблемам и снятии преград для экономического сотрудничества. Он отметил, что США стали лучше понимать позицию России, что способствует конструктивному диалогу.

Во время переговоров госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность руководства национальными интересами каждой страны. Лавров назвал разговор с представителями США очень полезным, отметив, что стороны начали слушать и слышать друг друга.

Ранее в Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.