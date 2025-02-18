Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.12 комментариев
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часа
В Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде, передает ТАСС. Встреча продлилась около четырех с половиной часов, начавшись в 10.30 мск. Примерно через два с половиной часа после начала стороны взяли 15-минутную паузу, а затем через час отправились на ланч.
Российскую делегацию возглавляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, к ним присоединился глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской стороны на встрече присутствовали помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Переговоры проходили в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии – Дирия, расположенном в комплексе Альбасатин.
Напомним, официальные делегации России и США в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов. Представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.