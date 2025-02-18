Делегации России и США в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов

Tекст: Валерия Городецкая

Захарова подтвердила начало диалога, отметив, что он был инициирован руководством обеих стран, передает ТАСС. Диалог затрагивает вопросы, накопившиеся не только за последние три года, когда контакты были практически прерваны, но и за все предыдущие годы, добавила она.

Захарова подчеркнула, что нормальные контакты между странами практически отсутствовали по вине администрации бывшего президента США Джо Байдена. «Делегации обсуждают весь комплекс проблемных вопросов. Представляете, сколько их накопилось», – заявила дипломат.

Спикер МИД сообщила, что о том, как проходили переговоры и какие темы были затронуты, расскажет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его выступление перед прессой запланировано по итогам мероприятия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.

Напомним, делегации России и США начали рабочий ланч после завершения первой утренней сессии переговоров.