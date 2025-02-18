Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.7 комментариев
Делегации России и США начали рабочий ланч
Захарова сообщила о начале рабочего ланча делегаций России и США
Делегации России и США начали рабочий ланч после завершения первой утренней сессии переговоров, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Делегации России и США приступили к рабочему ланчу, передает ТАСС.
Захарова на брифинге отметила, что ланч последовал сразу после завершения первой утренней сессии переговоров.
Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде проходят на фоне текущих международных событий, которые требуют обсуждения в поисках решений.
Рабочий ланч служит важной частью таких встреч, когда стороны могут обменяться мнениями в менее формальной обстановке.
Ранее в Эр-Рияде российская и американская делегации объявили небольшой перерыв. После 15-минутной паузы переговоры продолжились.