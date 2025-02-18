Делегации России и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после перерыва

Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде

Зеленский отказался признавать итоги российско-американских переговоров

Tекст: Валерия Городецкая

Зеленский подчеркнул, что Киев не будет признавать результаты этих переговоров, поскольку считает любые обсуждения, касающиеся Украины, без ее участия недействительными, передает ТАСС.

По словам Зеленского, его предстоящий визит в Саудовскую Аравию не связан с российско-американскими переговорами. Он отметил, что планирует обсудить ситуацию с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, чтобы узнать его мнение по поводу этих переговоров.

Напомним, российская делегация во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым отправилась в Эр-Рияд для переговоров с США, чтобы обсудить восстановление двусторонних отношений и возможную встречу президентов России и США.

Ранее Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.