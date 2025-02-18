Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.6 комментариев
Делегации России и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после перерыва
Российская и американская делегации в Эр-Рияде возобновили переговоры после 15-минутной паузы.
Российская и американская делегации в Эр-Рияде возобновили переговоры после 15-минутной паузы, пишет ТАСС.
Переговоры начались в 10.30 и продолжались два с половиной часа до объявления перерыва.
Аналитики предполагают, что стороны могут обсуждать широкий спектр вопросов, от экономических отношений до международной безопасности.
Ранее в Эр-Рияде российская и американская делегации объявили небольшой перерыв.