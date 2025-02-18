Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.6 комментариев
Переговоры России и США в Эр-Рияде приостановлены на небольшой перерыв
В Эр-Рияде российская и американская делегации объявили небольшой перерыв, чтобы обсудить детали переговоров по важным международным вопросам, сообщила спикер МИД Мария Захарова.
Российская и американская делегации на проходящих в Эр-Рияде переговорах решили сделать небольшой перерыв, сообщает ТАСС.
Дипломат анонсировала брифинг министра иностранных дел Сергея Лаврова после завершения переговоров между делегациями России и США.
Подробности о времени и месте проведения брифинга пока не раскрываются, но ожидается, что он пройдет вскоре после завершения переговоров.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в рамках встречи в Эр-Рияде будет обсуждаться вопрос, как именно можно начать переговоры по ситуации на Украине.