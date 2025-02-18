Tекст: Валерия Городецкая

Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС. Захарова отметила, что переговоры на высшем уровне между Россией и США «вызывают настоящую истерику у евроатлантических русофобов».

Она также подчеркнула, что западный мир более не претендует на роль эталона в области безопасности и демократии. По словам Захаровой, 61-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности показала, что Запад не только не является эталоном безопасности, но и не стремится к этому. Конференция, по ее мнению, свелась к склокам между двумя сторонами Атлантики.

Захарова отметила, что мероприятие, которое должно было анализировать тенденции и формулировать идеи евроатлантической безопасности, превратилось в площадку для споров и разногласий.

Напомним, в столице Саудовской Аравии стартовали переговоры между делегациями России и США в столице Саудовской Аравии, среди участников – глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что оценка начавшихся в Эр-Рияде российско-американских переговоров преждевременна.