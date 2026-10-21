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    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    21 октября 2026, 10:28 • Новости дня

    Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска на границе с Китаем

    Мишустин призвал расширить авиасообщение между Россией и Китаем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвал активнее модернизировать пункты пропуска через российско-китайскую границу.

    Глава российского кабинета министров указал на необходимость внедрения цифровых технологий в железнодорожные перевозки и формирования новых транспортных коридоров, передает ТАСС.

    «Конечно, еще больше расширить географию для воздушного транспорта», – добавил Мишустин.

    Политик подчеркнул, что эти шаги послужат росту грузооборота и торговли в целом, что в итоге принесет значительную пользу национальным экономикам обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Михаил Мишустин передал привет Си Цзиньпину через премьера Госсовета Китая.

    Тем временем доля нацвалют в торговле России и Китая приблизилась к 100%.

    Премьер КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией.

    19 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас: ЕС планирует соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз планирует противостоять России и Китаю в Арктике и добиваться свободного прохода судов по Северному морскому пути, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Евросоюз собирается противостоять России и Китаю в Арктике, он будет добиваться неограниченного доступа к Северному морскому пути, сказала Каллас в интервью Times, передает ТАСС.

    Дипломат заявила, что Запад «должен остановить Россию и Китай» в их стремлении доминировать в Арктике. Она отметила, что ЕС необходимо сотрудничать с Канадой и США, чтобы не допустить полного контроля Москвы и Пекина над Севморпутем, и добиваться его открытости для всех судов.

    Также она сообщила, что во вторник Еврокомиссия представит обновленную арктическую стратегию. Документ предусматривает инвестиции в ледоколы, создание военного центра мониторинга российской активности и послабления на запрет добычи нефти и газа на арктическом шельфе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что ЕС задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике. В тот же день стало известно о решении Евросоюза создать центр слежения за подлодками в регионе.

    В субботу ЕС собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников.

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    19 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списков произведений, изучаемых в школах России и Китая.

    Инициатива направлена на включение большего числа литературных произведений национальных авторов в государственные программы общего образования двух стран, передает ТАСС.

    «Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран. В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей на этом направлении предлагаем рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования», – заявила Голикова во время 27-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    Вице-премьер сообщила о росте туристического потока между странами на 50%.

    В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    19 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией

    Вице-премьер Госсовета КНР Лифэн заявил о росте двусторонней торговли с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил, что Китай и Россия продолжают наращивать двустороннюю торговлю и последовательно реализовывать ключевые проекты.

    В Москве состоялось 30-е заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство коммерции Китая.

    «Благодаря совместным усилиям обеих сторон практическое сотрудничество между Китаем и Россией демонстрирует хорошую динамику развития: двусторонняя торговля продолжает расти, ключевые проекты последовательно реализуются, промышленное сотрудничество непрерывно углубляется», – заявил Хэ Лифэн.

    Он добавил, что Москва и Пекин продолжают поддерживать тесные контакты и обмены визитами. С российской стороны в заседании комиссии принял участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень. Она также предложила расширить список китайской литературы в школьной программе.

    На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

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    19 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть вариант трехсторонней встречи

    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть возможность встречи

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский лидер Владимир Путин и его американский и китайский коллеги готовы рассмотреть гипотетическую возможность трехсторонней встречи, пишет WSJ со ссылкой на источники.

    «Как сообщают осведомленные источники, президент России Владимир Путин предложил провести в следующем месяце встречу с участием президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Цель – договориться о завершении четырехлетнего конфликта», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, никакой конкретики по возможной встрече пока нет.

    «Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи», – приводит РИА «Новости» комментарий представителя Кремля газете WSJ.

    Газета отмечает, что этот план уже вызвал тревогу на Украине, а также среди ее союзников в Вашингтоне и Европе. Подобный саммит – без участия Владимира Зеленского – стал бы беспрецедентным событием, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин в сентябре совершил трехдневный визит в Индию. Индия раскрыла детали своего плана по мирному урегулированию на Украине.

    Песков заявил, что Путин позитивно воспринял готовность Китая и Индии помочь по Украине.

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    20 октября 2026, 01:16 • Новости дня
    В МИД России оценили позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай всегда проявлял искреннюю заинтересованность в урегулировании украинского кризиса и по-прежнему придерживается этой позиции, однако Пекин продолжит настаивать на собственных ранее озвученных инициативах, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

    Как подчеркнул дипломат в интервью «Известиям», у китайской стороны есть свой комплекс предложений, который транслировался ранее, и КНР, вероятно, будет и дальше продвигать этот мирный план

    Руденко также прокомментировал гипотетическую возможность проведения трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    По оценке замминистра, если подобные трехсторонние контакты на высшем уровне действительно состоятся, они могли бы послать важные направленные сигналы всему мировому сообществу относительно общего видения тремя ведущими державами тех или иных международных конфликтов, включая ситуацию вокруг Украины.

    Ранее возможность организации такой встречи признали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва, Вашингтон и Пекин рассматривают подобный сценарий как теоретически возможный, однако конкретного понимания по срокам, организации и потенциальной повестке дня на данный момент нет.

    Со своей стороны американская администрация в лице госсекретаря США Марко Рубио подтвердила, что вариант проведения трехстороннего саммита сейчас обсуждается для реализации на полях предстоящего саммита АТЭС в Китае.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президента США Дональд Трамп во вторник заявил о готовности рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

    Трамп также подчеркнул, что темой возможной встречи с Путиным и Си Цзиньпином может быть сокращение ядерных вооружений. При этом американский президент высоко оценил позицию России и Китая по Украине

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    19 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    «Благодаря лидерам двух стран российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентно высокий уровень и продолжают развиваться на основе договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года, 25-летие которого мы отметили в текущем году», – сказала Голикова.

    В понедельник в Петербурге состоялось 27-е заседание Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, передает РИА «Новости».

    Мероприятие прошло под председательством Голиковой и члена Госсовета КНР Шэнь Ицинь. По словам российского вице-премьера, гуманитарное сотрудничество двух стран развивается в русле задач, поставленных Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Голикова оценила потребность России в новых кадрах до 2032 года.

    Тем временем вице-премьер рассказала о возврате 4 млрд рублей пострадавшим потребителям в России ежегодно.

    Она обозначила цель по приобщению россиян к здоровому образу жизни.

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    20 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Мишустин прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая

    Мишустин прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая Ли Цяном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Петербург на 31-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая.

    По сообщению пресс-службы правительства, в среду Мишустин проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, передает РИА «Новости». Ожидается, что стороны обсудят вопросы российско-китайских отношений и стратегического взаимодействия.

    Приоритетом на переговорах станет укрепление торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также продвижение совместных проектов в различных сферах. По итогам встречи планируется принятие совместного коммюнике и ряда двусторонних документов.

    Мишустин прибыл в Петербург из Душанбе, где участвовал в заседании Совета глав правительств стран ШОС и провел встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Мишустина и премьера Госсовета Китая была анонсирована в четверг.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    В августе председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайских отношений.

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    19 октября 2026, 12:53 • Новости дня
    Голикова заявила о росте турпотока между Россией и Китаем на 50%

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за первое полугодие 2026 года туристический поток между Россией и Китаем увеличился на 50%, а по итогам года ожидается свыше 4 млн взаимных поездок.

    «Росту туристических обменов, очевидно, способствовало снятие визовых барьеров. Туристический поток, итоги которого мы видим по 2025 году, превысил 3 млн поездок, а вот только за первое полугодие 2026 года вырос еще на 50%», – заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    По ее словам, для закрепления успеха планируется развивать автомобильный туризм, увеличивать количество авиарейсов между городами двух стран и расширять линейку качественных предложений. Вице-премьер отметила, что по итогам текущего года ожидается свыше 4 млн взаимных поездок, однако потенциал туристического обмена значительно выше, передает РИА «Новости».

    Кроме того, к 2030 году Россия готовится обеспечить прием 5,5 млн китайских путешественников. Голикова подчеркнула важность устранения административных барьеров, развития транспортной сети и адаптации инфраструктуры. Она также добавила, что за последние десять лет число китайских студентов в российских медицинских вузах увеличилось практически в десять раз.

    Ранее Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    В прошлом месяце Ассоциация туроператоров России назвала самые популярные у китайских туристов города страны.

    Летом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте числа гостей из КНР.

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    19 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Рубио допустил встречу лидеров России, Китая и США

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность встречи президентов России, США и Китая на саммите АТЭС обсуждается, однако окончательное решение еще не принято.

    «Думаю, что есть разговоры о встрече. Я не знаю, было ли что-то решено окончательно, но президент ясно дал понять», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва, Вашингтон и Пекин допускают проведение трехсторонней встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия, США и Китай готовы рассмотреть вариант трехсторонней встречи.

    На прошлой неделе Пекин поприветствовал встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. В тот же день глава МИД Сергей Лавров анонсировал визит российского лидера в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.

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    20 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Мишустин и премьер Китая осмотрели дворцы Царского Села

    Мишустин и Ли Цян посетили Царское Село в преддверии переговоров в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян осмотрели Екатерининский и Александровский дворцы в музее-заповеднике «Царское Село» в Петербурге.

    Главы правительств прибыли в Северную столицу из Душанбе, где утром во вторник участвовали в заседании Совета премьеров Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В среду в Петербурге состоится регулярная встреча руководителей кабминов двух стран.

    В осмотре достопримечательностей вместе с премьерами участвовала первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, ранее выдвинутая на пост заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина. Она прилетела в Петербург специально для знакомства с будущим китайским коллегой.

    «Это наш кандидат в вице-премьеры, завтра у нее утверждение в Государственной думе», – сказал Мишустин Ли Цяну.

    После встречи Окладникова направится в Москву для участия в мероприятиях Госдумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель правительства прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая.

    Москва заявила о готовности наращивать агроэкспорт в страны ШОС.

    В понедельник Пекин объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

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    20 октября 2026, 05:32 • Новости дня
    Более 16 тыс. грузовиков отозвали в России с начала года

    Росстандарт: С начала года в России отозвали более 16 тыс. грузовиков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала 2026 года на территории России под отзывные кампании подпали свыше 16 тыс. грузовых автомобилей, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

    В этом году несколько компаний объявляли об отзыве автотехники, в том числе грузовиков FAW типа CA4180 и Shacman SX3258, сообщили ТАСС в ведомстве.

    Ранее Росстандарт запретил выпуск в обращение в России транспортных средств марок DONGFENG типа DFRZ-35, FOTON типа 77N5BJ, XCMG типа XCT50G5-1S и XCA200G7-1S, а также JAC типа K7. Аналогичные меры затронули заводы, выпускающие специальную технику на базе шасси JAC, KIA, SHACMAN, FAW и FORD.

    Ведомство выдало предписания о разработке программ по предотвращению причинения вреда, которые предусматривают проведение отзывных кампаний. Эти меры должны включать устранение нарушений для эксплуатируемых и непроданных машин с определением конкретных VIN-номеров и сроков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Росстандарт запретил продажи ряда моделей грузовиков DONGFENG, FOTON, XCMG и JAC. Летом ведомство остановило реализацию китайских автомобилей Camc H7 и спецтехники. В прошлом году в России ввели запрет на продажу четырех моделей китайских грузовиков.

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    20 октября 2026, 07:14 • Новости дня
    Импорт китайских легковых автомобилей в Россию показал рекордное значение

    Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли до 1,59 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В сентябре импорт легковых машин из Китая в Россию увеличился почти вдвое в годовом выражении и достиг максимальных значений за последние два года, свидетельствуют данные китайской таможни.

    В сентябре поставки легковых автомобилей из КНР в Россию достигли 1,59 млрд долларов, став максимальными с сентября 2024 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайского ведомства.

    В годовом выражении экспорт машин вырос в 1,7 раза, а по сравнению с августом рост составил 10%. За первые три квартала суммарный объем поставок автомобилей из Китая в Россию достиг 10,67 млрд долларов, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    Благодаря таким объемам Россия сохранила лидерство среди импортеров китайских автомобилей. В пятерку крупнейших покупателей также вошли Великобритания, Бельгия, Бразилия и Австралия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генеральный консул КНР У Дэминь назвал среднюю стоимость китайского автомобиля на российском рынке. Россия заняла второе место по объему импорта машин из этой страны. Весной президент Владимир Путин заявил об успешном выпуске китайских автомобилей в России.

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    21 октября 2026, 07:43 • Новости дня
    Глава Верховного суда России прибыл с визитом в Китай

    Председатель Верховного суда Краснов прибыл с трехдневным визитом в Китай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл в Пекин с трехдневным рабочим визитом по приглашению своего китайского коллеги Чжан Цзюня.

    Программа поездки руководителя российского судебного ведомства включает проведение ряда встреч на высшем уровне, передает ТАСС.

    В пресс-службе Верховного суда отметили, что центральным событием поездки станет диалог Краснова с председателем Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнем, в ходе которого планируется обсудить ключевые аспекты правового партнерства двух стран.

    Стороны намерены затронуть широкий круг тем и подписать документ для придания дополнительного импульса двустороннему взаимодействию в юридической сфере. Председатель Верховного суда России также посетит китайские суды, где ознакомится с передовыми практиками местных коллег и поделится накопленным отечественным опытом.

    Одной из главных тем предстоящих дискуссий станет обмен практиками в сфере внедрения цифровых технологий в работу судебной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Глава государства заявил об укреплении российско-китайской дружбы.

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    21 октября 2026, 09:08 • Новости дня
    Мишустин и премьер Госсовета Китая начали переговоры в Петербурге

    Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян приступили к переговорам в узком составе в Петербурге.

    Встреча проходит в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, передает РИА «Новости».

    Китайский премьер прибыл в Петербург во вторник.

    С российской стороны в переговорах принимают участие вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

    В состав российской делегации также вошли посол в Китае Игорь Моргулов, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, заместитель министра иностранных дел Игорь Руденко, замглавы Минпромторга Алексей Груздев, статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов и первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин и Ли Цян осмотрели дворцы Царского Села.

    На прошлой неделе в Москве анонсировали встречу глав правительств России и Китая.

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    Президент Франции ликует, ведь ему удалось сторговаться с ближневосточными странами, чтобы их дизель пришел именно в Париж, а не туда, куда он приходил раньше. Сейчас каждый руководитель европейской страны сам за себя, как во время пандемии и дефицита перчаток, масок и вакцин. Социальное недовольство уже бурлит. На таком ажиотаже цены на дизель в мире могут еще больше вырасти. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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