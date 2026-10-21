Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.0 комментариев
Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска на границе с Китаем
Мишустин призвал расширить авиасообщение между Россией и Китаем
Председатель правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвал активнее модернизировать пункты пропуска через российско-китайскую границу.
Глава российского кабинета министров указал на необходимость внедрения цифровых технологий в железнодорожные перевозки и формирования новых транспортных коридоров, передает ТАСС.
«Конечно, еще больше расширить географию для воздушного транспорта», – добавил Мишустин.
Политик подчеркнул, что эти шаги послужат росту грузооборота и торговли в целом, что в итоге принесет значительную пользу национальным экономикам обеих стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Михаил Мишустин передал привет Си Цзиньпину через премьера Госсовета Китая.
Тем временем доля нацвалют в торговле России и Китая приблизилась к 100%.
Премьер КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией.