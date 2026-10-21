Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска на границе с Китаем

Мишустин призвал расширить авиасообщение между Россией и Китаем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава российского кабинета министров указал на необходимость внедрения цифровых технологий в железнодорожные перевозки и формирования новых транспортных коридоров, передает ТАСС.

«Конечно, еще больше расширить географию для воздушного транспорта», – добавил Мишустин.

Политик подчеркнул, что эти шаги послужат росту грузооборота и торговли в целом, что в итоге принесет значительную пользу национальным экономикам обеих стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Михаил Мишустин передал привет Си Цзиньпину через премьера Госсовета Китая.

Тем временем доля нацвалют в торговле России и Китая приблизилась к 100%.

Премьер КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией.