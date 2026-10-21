Мишустин: Доля нацвалют в торговле России и Китая приблизилась к 100%

Tекст: Вера Басилая

Мишустин заявил, что российско-китайские отношения достигли самого высокого уровня за всю историю и стали образцом межгосударственного взаимодействия, передает РИА «Новости».

«Мы расширяем использование национальных валют. Сегодня их доля во взаимной торговле близка уже к 100%», – заявил Мишустин. Премьер-министр подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует позитивную динамику вопреки давлению Запада, а за прошедшие 25 лет взаимный товарооборот вырос более чем в 30 раз.

По словам премьер-министра, взаимодействие государств в энергетической сфере носит стратегический характер и охватывает нефтяную, газовую, угольную и атомную отрасли. В этом году Москва и Пекин отмечают 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который в мае был продлен еще на пять лет.

Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян приступили к переговорам в узком составе в Петербурге.

В среду премьер Госсовета Китая Ли Цян сообщил о динамичном развитии отношений с Россией.

До этого Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Москвой.