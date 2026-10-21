Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.0 комментариев
Мишустин передал привет Си Цзиньпину через премьера Госсовета Китая
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи в Петербурге попросил премьера Госсовета КНР Ли Цяна передать наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.
Мишустин провел переговоры в Петербурге со своим китайским коллегой Ли Цяном, передает РИА «Новости».
«Пользуясь возможностью, просил бы вас передать самые искренние, добрые слова приветствия и самые хорошие пожелания уважаемому господину Си Цзиньпину», – сказал Мишустин.
Мишустин выразил уверенность, что диалог пройдет в конструктивном духе и позволит сверить часы по ходу исполнения договоренностей, которые были достигнуты лидерами двух стран в Пекине и Бишкеке.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян приступили к переговорам в узком составе в Петербурге.
В среду премьер Госсовета КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией.
Во вторник Мишустин и Ли Цян осмотрели дворцы Царского Села.