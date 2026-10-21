Мишустин передал привет Си Цзиньпину через премьера Госсовета Китая

Tекст: Вера Басилая

Мишустин провел переговоры в Петербурге со своим китайским коллегой Ли Цяном, передает РИА «Новости».

«Пользуясь возможностью, просил бы вас передать самые искренние, добрые слова приветствия и самые хорошие пожелания уважаемому господину Си Цзиньпину», – сказал Мишустин.

Мишустин выразил уверенность, что диалог пройдет в конструктивном духе и позволит сверить часы по ходу исполнения договоренностей, которые были достигнуты лидерами двух стран в Пекине и Бишкеке.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян приступили к переговорам в узком составе в Петербурге.

В среду премьер Госсовета КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией.

Во вторник Мишустин и Ли Цян осмотрели дворцы Царского Села.



