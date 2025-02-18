Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.6 комментариев
В Кремле сочли преждевременным оценивать переговоры России и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценка начавшихся в Эр-Рияде российско-американских переговоров преждевременна.
По его словам, давать какую-либо оценку начавшимся в Эр-Рияде российско-американским переговорам является преждевременным шагом, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что «переговоры только начались» и призвал воздержаться от преждевременных выводов.
Представитель Кремля также отметил, что любая оценка в данный момент была бы поспешной, так как встречи только стартовали.
Российская и американская делегации в Эр-Рияде возобновили переговоры после 15-минутной паузы.