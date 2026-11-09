Рубио усомнился в оформлении гарантий безопасности Украине договором с США

Tекст: Антон Антонов

Рубио, отвечая на вопрос журналистов в Париже о готовности США оформить возможные гарантии безопасности Украине договором, отметил, что такой вариант пока не обсуждался в достаточной степени и может столкнуться с трудностями в Конгрессе, передает ТАСС.

«Потенциально. Но не знаю, обсудили это мы это уже достаточно подробно. И, как вы знаете, договоры уже не так просто заключить», – сказал госсекретарь.

Он также указал на сложность урегулирования конфликта на Украине, но подчеркнул, что Вашингтон не намерен отказываться от участия в мирном процессе. Он заявил, что американская сторона будет продолжать попытки добиться завершения боевых действий путем переговоров и убеждена, что конфликт окончится именно политико-дипломатическим соглашением, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о высокой оценке Москвой усилий президента США по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал подход США к разрешению украинского конфликта и потребовал активного участия Европы в мирных переговорах.

Европейские страны выразили обеспокоенность планами США обсуждать с Россией вопросы европейской безопасности в рамках возможного будущего мирного соглашения по Украине.