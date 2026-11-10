В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Судно компании ADNOC пострадало при нападении в Персидском заливе
WAM: Судно компании ADNOC пострадало при нападении в Персидском заливе
Компания ADNOC Logistics and Services подтвердила повреждение одного из своих грузовых кораблей в результате атаки в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов.
Одно из судов компании ADNOC Logistics and Services получило повреждения при нападении в Персидском заливе днем 10 ноября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.
Инцидент произошел в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас на месте происшествия работают профильные группы специалистов компании.
Представители ADNOC добавили, что дальнейшая информация об обстоятельствах нападения и характере повреждений судна будет предоставлена по мере поступления новых данных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе находившееся у берегов Омана судно получило пробоину из-за попадания неизвестного снаряда.
В начале месяца катарский танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda подвергся удару неопознанными объектами в акватории Персидского залива.
Летом в Ормузском проливе атаковали судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби.