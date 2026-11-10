Судно компании ADNOC пострадало при нападении в Персидском заливе

Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет

Tекст: Дарья Григоренко

«Уничтожен завод по сборке и производству компонентов баллистических ракет», – приводит его слова ТАСС. Также ликвидированы химический завод, где производили твердое топливо для этих ракет, и цех по сборке электронных систем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник йеменское движение «Ансар Аллах» сообщило о нанесении боевой авиацией Саудовской Аравии свыше сотни ударов по гражданским объектам за сутки.

В воскресенье возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция уничтожила две ракеты хуситов на пути к столице Саудовской Аравии.

В среду хуситы атаковали баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.