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    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    29 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    15 августа 2026, 01:34 • Новости дня

    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе

    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе атаковано судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), сообщает эмиратское государственное агентство WAM со ссылкой на заявление компании.

    Согласно заявлению государственной нефтяной компании, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время ситуация находится под контролем, передает Reuters со ссылкой на WAM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 августа два судна этой компании подверглись нападению в Ормузском проливе. Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

    Несколькими днями ранее коммерческий корабль ADNOC также попал под ракетный обстрел в этой же акватории.

    Белый дом пригрозил объявить данный пролив американской территорией после «разгрома» Ирана.

    14 августа 2026, 00:59 • Новости дня
    В морскую коалицию с Саудовской Аравией вошли 13 стран

    Tекст: Антон Антонов

    Многонациональная морская оборонная коалиция (Multinational Maritime Defense Coalition, MMDC), формируемая Саудовской Аравией для обеспечения безопасности в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, перешла к этапу оперативного функционирования, сообщило Минобороны Саудовской Аравии.

    В Джидде прошло заседание, по итогам которого 15 стран подписали совместное заявление. При этом 13 из них уже провели все необходимые «внутригосударственные процедуры, подписали устав коалиции и официально объявили о присоединении к ней».

    Это «представляет собой фактический старт коалиции и ее переход к этапу институционального и оперативного функционирования», говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.

    По данным министерства, во встрече на базе командования Западного флота в Джидде приняли участие представители 39 стран. Остальные государства продолжают оформление участия в коалиции.

    Командующим коалицией назначен представитель Саудовской Аравии, его заместителем в первом цикле станет представитель Пакистана. Участники встречи также определили штаб-квартиру коалиции и утвердили ее логотип. В ближайшее время начнется интеграция офицеров стран-участниц в структуру объединенного командования, совместный центр морских операций и разведывательный центр MMDC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Баб-эль-Мандебском проливе 11 августа при ракетной атаке хуситов на коммерческое судно погибли три моряка.

    Йеменское движение «Ансар Алла» в рамках объявленной морской блокады Саудовской Аравии нанесло ракетный удар по саудовскому танкеру Wafa в Красном море.

    Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили пакт о создании военного союза для координации усилий по укреплению региональной безопасности.

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    13 августа 2026, 20:24 • Новости дня
    WP: В войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов
    WP: В войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов
    @ U.S. Air Force/William R. Lewis

    Американские военные потеряли не менее 45 беспилотников MQ-9 Reaper в ходе войны с Ираном, что составляет около четверти всей имевшейся у США группировки этих аппаратов.

    До начала конфликта в распоряжении американских ВВС и Корпуса морской пехоты находилось около 185 Reaper. Таким образом, потери составили примерно 25% от общего количества военных аппаратов этого типа, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с данными Пентагона. При этом данные не учитывают беспилотники, находящиеся в распоряжении американских разведывательных структур.

    MQ-9 Reaper используется американскими военными для разведки, наблюдения и нанесения ударов по наземным целям. В зависимости от установленного оборудования, сенсоров и вооружения стоимость одного такого аппарата может составлять от 30 до 50 млн долларов. Поэтому совокупная стоимость потерянных машин оценивается более чем в 1,3 млрд долларов.

    Особенно интенсивно американские военные применяли Reaper в районе Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой торговли. Однако особенности конструкции беспилотника делают его уязвимым в условиях противодействия со стороны противника. Аппараты относительно медленные и часто работают на небольшой высоте, что облегчает их обнаружение и поражение средствами ПВО.

    При этом не все потерянные беспилотники были сбиты. По словам еще одного американского чиновника, часть Reaper могла потерпеть крушение после потери операторами связи с аппаратами. Точные масштабы таких потерь собеседник издания не уточнил.

    Сокращение группировки Reaper стало еще одной проблемой для американских вооруженных сил на фоне войны с Ираном. Потери беспилотников происходят одновременно с расходованием запасов другого вооружения. Ранее сообщалось, что конфликт уже привел к существенному сокращению американских запасов ряда ракет и боеприпасов.

    В мае американский генерал-лейтенант Дэвид Тейбор сообщил сенаторам, что количество оставшихся у ВВС Reaper сократилось примерно до 135 машин. Он тогда заявил, что обеспокоен масштабом потерь и что ВВС рассматривают варианты быстрого пополнения парка.

    При этом Пентагон постепенно отказывается от MQ-9 Reaper и планирует заменить их более дешевыми вооруженными разведывательными беспилотниками, способными действовать группами. Однако восполнение нынешних потерь потребует времени.

    Американская администрация также добивается выделения дополнительных средств на восполнение запасов вооружений. Речь идет о запросе примерно на 67 млрд долларов, который должен компенсировать расходы, связанные с войной с Ираном, и позволить восстановить истощенные арсеналы. Даже в случае одобрения финансирования на возвращение запасов к прежнему уровню могут потребоваться годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия лишилась почти пятой части своего арсенала тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper. Системы противовоздушной обороны Ирана уничтожили очередной такой аппарат в районе Персидского залива. Позже иранские военные сбили еще один разведывательно-ударный дрон во время атаки на американские объекты.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    14 августа 2026, 07:43 • Новости дня
    Израиль шокировала скорость восстановления военной мощи Ирана

    Jerusalem Post: Израиль шокирован скоростью восстановления военной мощи Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран продемонстрировал неожиданно быстрые темпы возобновления производства баллистического вооружения всего через четыре месяца после окончания масштабных боевых действий, что поразило израильское руководство, сообщили источники.

    Представители израильских оборонных ведомств оказались ошеломлены стремительным восстановлением иранского военно-промышленного комплекса, пишет Jerusalem Post.

    Военные и разведка Моссад не ожидали столь быстрого возвращения угрозы баллистических ракет после завершившейся в апреле войны.

    В ходе 40-дневного конфликта в начале 2026 года США и Израиль нанесли около 30 тыс. ударов по 2600 целям. Ущерб оборонному сектору Исламской Республики оценивался в 300 млрд долларов. Однако Тегеран нашел нестандартные способы возобновить выпуск ракет, несмотря на колоссальные разрушения.

    «На протяжении всей войны ЦАХАЛ наносил существенный ущерб разнообразным центральным компонентам, связанным с военными возможностями Ирана», – заявили в израильской армии.

    При этом сейчас Тегеран способен производить от 100 до 300 снарядов в месяц.

    Если такие темпы сохранятся, иранский арсенал вернется к уровню июня 2025 года уже к середине 2027 года. Эксперты отмечают, что к 2028 году это может стать критической угрозой, что потребует пересмотра всей израильской стратегии безопасности.

    Осенью 2024 года американские СМИ заявляли о парализации производства баллистических ракет в Иране из-за израильских ударов.

    Весной этого года иранские служащие за несколько часов восстановили поврежденные бомбардировками подземные бункеры.

    В мае секретные оценки американских спецслужб подтвердили сохранение большей части ракетного арсенала Тегерана.

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    13 августа 2026, 23:58 • Новости дня
    Суда нефтяной компании Абу-Даби подверглись нападению в Ормузском проливе
    Суда нефтяной компании Абу-Даби подверглись нападению в Ормузском проливе
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе атакованы два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), сообщает эмиратское государственное агентство WAM со ссылкой на заявление компании.

    «ADNOC подтвердила, что в четверг вечером, 13 августа, два ее судна подверглись атаке во время прохода через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» текст сообщения со ссылкой на WAM.

    Пострадавших нет. Подчеркивается, что ситуация остается под контролем.

    Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран, передает ТАСС.

    Абу-Даби требует от Тегерана остановить агрессивные действия и «полностью и безоговорочно открыть пролив».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 августа коммерческий корабль Национальной нефтяной компании Абу-Даби попал под ракетный обстрел во время прохождения Ормузского пролива.

    В середине июля два танкера ОАЭ подверглись иранской ракетной атаке в Ормузском проливе.

    Мировые котировки нефти перешли к росту из-за жестких требований Тегерана к Вашингтону, необходимых для восстановления свободного судоходства в Ормузском проливе.

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    14 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    @ Bonnie Cash-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что после «разгрома» Ирана намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

    «А после того как мы закончим разгром Ирана... довольно скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о контроле ВМС Соединенных Штатов над Ормузским проливом.

    В июле американский лидер заявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов и о неспособности Ирана этому воспрепятствовать.

    Вашингтон заявил, что рассчитывает вернуть прежние объемы транспортировки нефти и газа из Персидского залива по итогам переговоров с Тегераном.

    Накануне в Ормузском проливе были атакованы два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

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    12 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Власти ОАЭ решили выдать в Россию крупного контрабандиста табака

    ОАЭ выдали России организатора контрабанды табака на 540 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение выдать России находившегося в международном розыске Сергея Кабенка, обвиняемого в организации масштабной контрабанды табачных изделий под видом пшеничных отрубей.

    Компетентные органы ОАЭ экстрадируют россиянина Сергея Кабенка для привлечения к уголовной ответственности. В ближайшее время обвиняемый будет доставлен в Москву, сообщает Генпрокуратура РФ.

    По версии следствия, в 2018 году Кабенок создал преступную схему по незаконной перевозке и сбыту немаркированных сигарет. Вместе с сообщниками он прятал контрабандный товар в крытых железнодорожных вагонах, выдавая его за пшеничные отруби. Правоохранители пресекли канал поставок, изъяв табачную продукцию на сумму более 540 млн рублей.

    Поскольку фигурант скрылся от следствия, суд заочно арестовал его. Генпрокуратура объявила Кабенка в международный розыск, и после его задержания в Эмиратах направила запрос о выдаче, который был удовлетворен благодаря слаженным действиям ведомств двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти ОАЭ передали российским правоохранителям двух находившихся в международном розыске граждан.

    В апреле арабская республика выдала России двух фигурантов дел о крупных мошенничествах.

    В марте российская сторона отправила в Румынию беглого организатора канала нелегальной поставки табачной продукции.

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    12 августа 2026, 23:03 • Новости дня
    Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln

    Military Times: Среди моряков Abraham Lincoln были попытки суицида

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщениям семей, несколько моряков с авианосца американского авианосца Abraham Lincoln пытались упасть за борт во время длительного развертывания.

    «Примерно 5 тыс. моряков и морских пехотинцев с авианосца Abraham Lincoln продолжают службу в рамках развертывания, начавшегося 21 ноября 2025 года. Авианосец находится в зоне боевых действий более восьми месяцев, оказывая поддержку военным операциям США на Ближнем Востоке против Ирана», – сообщил портал Military Times.

    В статье уточнили, что срок развертывания должен был завершиться в мае, но его  продлили и дата возвращения публично не объявлена.

    Супруга одного из моряков рассказала, что разговаривала с мужем несколько раз с тех пор, как он попытался спрыгнуть за борт. Супруга матроса авианосца рассказала, как он во время пребывания на вахте, увидел сослуживца, который пытался упасть за борт, и вмешался.

    Семьи выразили обеспокоенность по поводу психического здоровья, истощения и безопасности моряков, согласно записям встречи семей моряков с и.о. министра военно-морских сил Хун Као в Сан Диего.

    ВМС США готовят авианосную ударную группу USS Theodore Roosevelt к смене авианосца Lincoln, сообщил Као семьям. Однако официальные лица не назвали конкретные сроки, сославшись на соображения оперативной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в 2022 году американский авианосец George Washington 
    из-за волны самоубийств покинули сотни моряков. В марте 2026 года была версия, что экипаж авианосца США мог поджечь корабль ради бегства с Ближнего Востока. USNI News сообщил о убийстве моряка на строящемся авианосце США John F. Kennedy.

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    12 августа 2026, 13:26 • Новости дня
    В КСИР заявили о готовности к затяжной войне с США

    В Тегеране объявили о готовности к длительному военному противостоянию с США

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран намерен обеспечивать национальную безопасность путем длительного изматывания противника вплоть до завершения текущего президентского срока в Соединенных Штатах, заявил советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

    Советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди предупредил о планах масштабного противостояния с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    По его словам, иранское руководство готово пойти на крайние меры ради защиты суверенитета.

    «Мы должны добиться сдерживания, чтобы враг никогда не осмелился напасть на нас, а мы могли жить в безопасности. Один из таких способов – это затягивание войны до следующего президентского срока путем изматывания противника. Все должны знать, что атака на Иран имеет цену», – подчеркнул военачальник.

    Нагди отметил, что американская армия оказалась значительно слабее первоначальных оценок. Очередной виток эскалации начался после решения Дональда Трампа разорвать заключенное 18 июня соглашение о прекращении огня. Вскоре американские силы атаковали иранские объекты, назвав это ответом на инциденты с гражданскими судами в Ормузском проливе.

    В ответ вооруженные силы Исламской республики нанесли серию ударов по базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Представители министерства иностранных дел подчеркнули, что внешнее давление лишь сплотило общество. Дипломаты добавили, что государство не ищет прямого столкновения, однако сохраняет полную готовность к сокрушительному возмездию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент США объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

    Американская администрация приготовилась к многонедельному вооруженному противостоянию из-за контроля над Ормузским проливом.

    Военный советник верховного лидера Исламской республики Мохсен Резаи ранее пригрозил переходом к наступательной тактике в случае продолжения вражеских атак.

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    13 августа 2026, 13:47 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о фатальных просчетах разведки США

    Глава МИД Ирана назвал действия США в Ормузском проливе крупной ошибкой

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло из-за слабости американских спецслужб и нарушения Вашингтоном июньских договоренностей о прекращении огня, заявил глава МИД Ирана Аббас Араки.

    Соединенные Штаты допустили серьезные просчеты в конфликте с Тегераном из-за неудовлетворительной работы своих спецслужб, передает РИА «Новости».

    По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, наибольший провал Вашингтона произошел в Ормузском проливе.

    «США уже длительное время из-за слабости разведслужб совершают повторяющиеся ошибки. Яркий тому пример - война с Ираном. Теперь же в ситуации вокруг Ормузского пролива они допустили еще больший просчет», - написал дипломат в соцсети.

    Эскалация конфликта началась после отказа американского президента от соглашения о перемирии, заключенного 18 июня. Вашингтон нанес серию ударов по иранской территории, назвав это ответом на угрозы гражданскому судоходству. В ответ военные исламской республики атаковали базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

    Иранская сторона обвинила противника в прямом нарушении меморандума о прекращении боевых действий. В настоящее время государства пытаются согласовать параметры новой мирной сделки при участии региональных посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании соглашения о прекращении войны с Ираном.

    Американские военные применили мощную авиабомбу для удара по жилому зданию на иранском острове Кешм.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил факт обмена сообщениями с Вашингтоном через посредников.

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    12 августа 2026, 23:45 • Новости дня
    США перенаправили более 50 судов из-за блокады Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что военнослужащие страны изменили маршруты десятков коммерческих судов в ходе проведения морской блокады Ирана, при этом несколько кораблей подверглись досмотру.

    «По состоянию на 12 августа вооруженные силы США перенаправили 59 коммерческих судов, вывели из строя три и взяли на абордаж два, чтобы обеспечить полное соблюдение блокады», – сказано в сообщении CENTCOM в соцсети Х

    Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон контролирует Ормузский пролив, и пообещал сохранить текущее положение дел в регионе.

    При этом WSJ сообщила о падении трафика в Ормузском проливе, вопреки словам Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей. WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива.


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    12 августа 2026, 23:30 • Новости дня
    WSJ сообщила о падении трафика в Ормузском проливе, вопреки словам Трампа

    WSJ: В Ормузском проливе отмечено резкое падение трафика

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп говорит, что Ормуз находится под контролем США, но лишь немногие корабли прислушиваются к его словам. Иран с ограниченной огневой мощью может сделать пересечение этого водного пути слишком рискованным, пишет WSJ.

    В среду Трамп заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив. Реальность на воде говорит о другом, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    «Данные систем отслеживания плавсредств показывают, что всего 14 судов во вторник пересекли водную артерию, по которой до войны обычно проходило более 130 судов в день. Одиннадцать из этих судов следовали по маршруту, контролируемому Ираном, – пишет газета.

    WSJ уточняет, что интенсивность движения судов было сниженным в течение июля, в среднем 26 проходов судов в день, в июне – 33 прохода в день, поскольку возобновившиеся нападения Ирана на суда сорвали сделку по открытию пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей. WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива.

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    12 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    Reuters: Тегеран и Вашингтон не обсуждали продление режима прекращения огня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские власти не планируют вести переговоры с американской стороной о пролонгации мирного соглашения из-за отсутствия в документе точной даты начала его действия, отмечают западные СМИ.

    Представители Ирана опровергли слухи о возможных контактах с американским руководством, передает РИА «Новости».

    «Иран и США не обсуждали продление режима прекращения огня», – говорится в материале Reuters. По словам высокопоставленных иранских источников агентства, подписанный ранее документ изначально не имел сроков реализации, поэтому продлевать его бессмысленно.

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после решения Дональда Трампа разорвать заключенное 18 июня соглашение. Американские военные нанесли серию ударов по иранской территории. Представители Центрального командования США объяснили эти действия ответом на провокации против гражданских кораблей в Ормузском проливе.

    Вооруженные силы Ирана нанесли ответные удары по американским базам в регионе. Дипломаты обвинили Вашингтон в прямом нарушении меморандума о прекращении боевых действий. В министерстве иностранных дел Ирана подчеркнули, что конфликт лишь усилил сплоченность государства перед лицом внешнего давления. При этом руководство страны неоднократно подчеркивало, что совершенно не стремится к полномасштабной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном. После этого американские военные начали новую серию ударов по территории Ирана.

    В ответ МИД Исламской республики официально отказался от соблюдения условий меморандума.

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    12 августа 2026, 12:02 • Новости дня
    Эрдоган объяснил суть оборонного пакта Турции, Саудовской Аравии и Пакистана

    Эрдоган: Соглашение Анкары, Эр-Рияда и Исламабада не является враждебным блоком

    Tекст: Мария Иванова

    Новое оборонное соглашение между Анкарой, Эр-Риядом и Исламабадом направлено исключительно на укрепление региональной безопасности и не является враждебным блоком, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прояснил цели недавно подписанного оборонного пакта с Саудовской Аравией и Пакистаном, передает РИА «Новости».

    Документ, подписанный лидерами трех стран в Мекке, предполагает тесное сотрудничество в сфере обмена разведывательной информацией и координации действий для обеспечения безопасности в регионе.

    «Наше соглашение не следует рассматривать как создание блока против какой-либо страны», – заявил турецкий лидер в интервью главному редактору издания «Шаркуль-Авсат». По его словам, пакт базируется на принципах мира, коллективного сдерживания и солидарности, а его главная задача – повышение стабильности на Ближнем Востоке.

    Глава государства подчеркнул, что безопасность стран-участниц взаимосвязана, а будущее региона должно определяться исключительно местными государствами без вмешательства извне. Эрдоган призвал решать возникающие проблемы путем дипломатии и диалога, избегая эскалации и раскола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали пакт о создании нового военного союза.

    Участники договора договорились считать вооруженное нападение на одну из стран агрессией против всех.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан подчеркнул исключительно оборонительный характер данного документа.

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    12 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетный удар по торговому порту в Йемене

    Tекст: Ольга Иванова

    Две баллистические ракеты хуситов повредили морской причал в провинции Таиз в Йемене, продолжив серию масштабных атак на инфраструктуру региона.

    Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар по торговому порту Моха, передает РИА «Новости».

    Местные власти сообщили о значительном ущербе. ««Ансар Аллах» выпустили две баллистические ракеты по морскому причалу порта Моха на западе провинции Таиз», – заявил собеседник агентства.

    Инфраструктура гавани серьезно пострадала, разрушения усугубились после предыдущих атак беспилотников. В понедельник аналогичные удары по военной и гражданской инфраструктуре унесли жизни семи человек, еще 30 получили ранения. Во вторник боевики также атаковали склады вооружения и военный лагерь в провинции Мариб.

    Затяжной конфликт в Йемене между правительством и шиитским движением привел к тяжелому гуманитарному кризису. По оценкам ООН, противостояние унесло жизни 377 тыс. человек, а экономический ущерб достиг 126 млрд долларов. Около 80% населения нуждаются в помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменское движение «Ансар Аллах» провело масштабную атаку по позициям военных в районе Моха.

    Несколькими днями ранее при ударе мятежников по этому порту погибли семь человек.

    Жертвами ракетного обстрела коммерческого судна в Баб-эль-Мандебском проливе стали три члена экипажа.

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    12 августа 2026, 10:29 • Новости дня
    Отказ Нетаньяху от плана по Газе подорвал доверие союзников к стратегии США

    Tекст: Мария Иванова

    Отказ израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху от предложенного Вашингтоном плана по Газе подорвал доверие союзников к способности США влиять на ситуацию на Ближнем Востоке.

    Американские союзники считают, что отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от мирного плана из 15 пунктов подрывает доверие к Совету мира и администрации Дональда Трампа, пишет Politico.

    Дипломаты отмечают, что у Вашингтона либо нет необходимых рычагов влияния на ситуацию в Газе, либо он не готов их использовать.

    «Отказ Нетаньяху от мирного плана влечет за собой значительные последствия для долгосрочной региональной стабильности и безопасности Израиля», – заявил арабский дипломат, знакомый с американской политикой на Ближнем Востоке. По его словам, только Дональд Трамп может повлиять на ситуацию, оказав давление на Нетаньяху.

    В воскресенье Нетаньяху отверг поддержанный Белым домом мирный план, заявив, что Израиль требует подлинного разоружения ХАМАС до вывода войск. Это решение может поставить под угрозу жизнеспособность Совета мира – инициативы с участием 27 стран, созданной в прошлом году для прекращения конфликта.

    Западные дипломаты считают действия Нетаньяху признаком ошибочности американской стратегии. Один из них отметил, что уступки Израилю ведут лишь к новым максималистским требованиям. Трамп в свою очередь заявил о хороших отношениях с израильским премьером, несмотря на его отказ от американского предложения.

    Представитель администрации Трампа на условиях анонимности сообщил, что Белый дом расценивает действия Нетаньяху как предвыборную риторику для внутренней аудитории. В Европе же продолжают надеяться, что Совет мира сможет спасти мирный процесс в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенный Советом мира документ по Газе из 15 пунктов.

    Ранее глава израильского правительства признал наличие серьезных противоречий с президентом США.

    До этого американский лидер объявил о достижении масштабного соглашения о разоружении всех группировок в палестинском анклаве.

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