Иран прекратил выполнение меморандума с США

Иран перестал выполнять меморандум с США по прекращению конфликта

Tекст: Тимур Шайдуллин

МИД Ирана официально подтвердило отказ от соблюдения условий меморандума с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». Документ был направлен на прекращение конфликта.

«Мы также прекратили исполнение собственных обязательств и в настоящий момент их не выполняем, будучи занятыми вопросами обороны страны», – заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства страны Казем Гариб-Абади.

Меморандум между Тегераном и Вашингтоном был подписан 18 июня для завершения противостояния, начавшегося в феврале. Однако с 8 июля американские военные провели несколько атак на Иран. В ответ иранские силы нанесли удары по базам США на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Позже американская авиация начала новую серию ударов по иранской территории. Тогда же спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил об отказе соблюдать условия двустороннего меморандума.