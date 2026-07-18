Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!7 комментариев
Иран прекратил выполнение меморандума с США
Иран перестал выполнять меморандум с США по прекращению конфликта
Тегеран больше не придерживается договоренностей с Вашингтоном о завершении конфликта из-за возобновления американских атак на страну.
МИД Ирана официально подтвердило отказ от соблюдения условий меморандума с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». Документ был направлен на прекращение конфликта.
«Мы также прекратили исполнение собственных обязательств и в настоящий момент их не выполняем, будучи занятыми вопросами обороны страны», – заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства страны Казем Гариб-Абади.
Меморандум между Тегераном и Вашингтоном был подписан 18 июня для завершения противостояния, начавшегося в феврале. Однако с 8 июля американские военные провели несколько атак на Иран. В ответ иранские силы нанесли удары по базам США на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Позже американская авиация начала новую серию ударов по иранской территории. Тогда же спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил об отказе соблюдать условия двустороннего меморандума.