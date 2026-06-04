Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.2 комментария
Захарова расплакалась при рассказе об убитых в Старобельске детях
Официальный представитель МИД Мария Захарова со слезами на глазах обратила внимание на отсутствие реакции мирового сообщества на гибель учащихся колледжа в Луганской народной республике после атаки ВСУ.
Выступая на полях Петербургского международного экономического форума, Мария Захарова продемонстрировала фотографии жертв атаки на общежитие, передает ТАСС.
«Я буду вам показывать фотографии и рассказывать об этих детях. Я думаю, что их родители не смогут этого сделать в ближайшие годы, а мы это должны сделать», – произнесла дипломат.
Представитель ведомства напомнила, что в ночь на 22 мая украинские войска нанесли удар по зданию педагогического колледжа в Старобельске. В результате трагедии погиб 21 человек, большинство из которых были несовершеннолетними.
Особое возмущение спикера вызвало молчание профильных структур в Международный день невинных детей – жертв агрессии, который отмечается 4 июня. Дипломат задалась вопросом, найдет ли секретариат ООН силы вспомнить о погибших студентах в этот рабочий день.
По словам Захаровой, игнорирование подобных трагедий западными странами уже никого не удивляет, однако к международным организациям остаются серьезные вопросы. Главной задачей таких структур должно быть предотвращение повторения чудовищных событий, а не поощрение финансирования совершающего теракты киевского режима.
В заключение представитель министерства подчеркнула намерение продолжать работу по распространению объективной информации о случившемся. Российская сторона будет добиваться правды даже в тех странах, где пытаются выстроить баррикады из лжи и умолчания.
Число погибших в результате удара ВСУ по общежитию в Старобельске достигло 21 человека.
Глава ЛНР Леонид Пасечник приравнял обстрел здания колледжа в Старобельске к проявлениям фашизма.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию ЮНЕСКО на эту трагедию вопиющим случаем преступной халатности.