    Французского миллиардера делают «покровителем пропаганды Кремля»
    Лавров назвал «идиотскими» требования Каллас к России
    Россия ввела запрет на ввоз овощей и ягод из Армении
    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву
    Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна на выборах в Армении
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Авиадвигатель ПД-8 прошел самые жесткие испытания
    Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    28 мая 2026, 14:02 • Новости дня

    Захарова: Реакция ЮНЕСКО на удар по Старобельску шокировала Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия шокирована реакцией ЮНЕСКО на удар ВСУ по Старобельску, это вопиющий случай преступной халатности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о шокирующей реакции секретариата ЮНЕСКО на удар ВСУ по Старобельску, передают РИА «Новости».

    По словам дипломата, позиция международной организации расценивается как вопиющий случай преступной халатности.

    «Шокировала реакция секретариата ЮНЕСКО. Это не просто какие-то двойные стандарты или некие ангажированные заявления. Это, мне кажется, вопиющий случай преступной халатности. Это настоящее преступление», – сказала она на брифинге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 21 человека.

    Москва потребовала отдельного заседания ОБСЕ по данной атаке.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила журналистов американского телеканала CNN в возможном соучастии в преступлении.

    27 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР

    Украинские беспилотники атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов дронов по Сватовскому муниципальному округу и Северодонецку в ЛНР повреждены образовательное учреждение и автомобили, есть жертвы среди мирного населения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    Украинские войска обстреляли населенные пункты ЛНР с использованием беспилотной авиации. О последствиях ударов рассказал глава региона Леонид Пасечник.

    «Вражеские БПЛА атаковали Сватовский муниципальный округ и Северодонецк. В результате еще одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии №7 – удар пришелся по кровле здания», – сообщил он.

    Руководитель региона уточнил, что в момент взрыва детей в образовательном учреждении не было, поэтому там обошлось без пострадавших.

    Однако в Сватово дрон ударил по легковому автомобилю, из-за чего погиб 51-летний мужчина. Еще двое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести.

    Кроме того, нападению подвергся Северодонецк, где повреждения получили машина и здание местного коммунального предприятия. Ранения зафиксированы у троих граждан. Власти подчеркнули, что всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ЛНР установили личности погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске студентов.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила на западных союзников Киева ответственность за этот удар.

    В ответ на террористические действия российская армия приступила к системным атакам по военным объектам в Киеве.

    27 мая 2026, 20:49 • Новости дня
    Премьер Болгарии призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Болгарии Румен Радев выступил за пересмотр европейской политики в отношении украинского конфликта, указав на риски противостояния с крупнейшей ядерной державой.

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о необходимости изменения подхода европейских стран к ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на телеканал БНТ.

    «Лично меня беспокоит стремление Европы к достижению победы над крупнейшей ядерной державой, не имея возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию. Это серьёзный риск. Необходимо изменить общую политику Европы в отношении конфликта на Украине», – подчеркнул политик.

    Он также выступил с инициативой о том, чтобы именно европейские государства стали лидерами в переговорном процессе по мирному урегулированию украинского кризиса. По его мнению, Европе не следует уступать эту роль другим участникам международной арены.

    Ранее болгарский премьер выступал за скорейшее начало диалога между Европой и Россией.

    А накануне депутаты парламента Болгарии предложили отменить все антироссийские санкции.

    До этого европейские СМИ предупредили о риске срыва поставок вооружений Киеву из-за позиции политика.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    28 мая 2026, 09:50 • Новости дня
    Пушилин: ВС России вошли на химзавод в Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие продвинулись в Константиновке и вошли на территорию химического завода, где сейчас продолжаются активные боестолкновения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Вооруженные силы России вошли на территорию химического завода в населенном пункте Константиновка, передают «Вести». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью Владимиру Соловьеву.

    «Константиновка, мы тоже видим, она окружается с нескольких флангов. Плюс идут непосредственно сами городские бои. Сейчас поступает информация по химзаводу. Это, скажем так, уже новая локация, которую заняли наши подразделения. И продолжается там боестолкновение, но тем не менее продвижение есть», – рассказал руководитель региона.

    Помимо боев на территории предприятия, российская армия продолжает сжимать кольцо вокруг населенного пункта. Окружение Константиновки ведется сразу с нескольких направлений, что способствует успешному продвижению войск.

    В начале мая текущего года российские войска взяли населенный пункт Константиновка в малое кольцо.

    В марте бойцы улучшили свои позиции в южной и восточной частях Константиновки.

    Зимой подразделения Вооруженных сил России продвинулись в районе местного железнодорожного вокзала.

    28 мая 2026, 06:59 • Новости дня
    Под Сумами ликвидировали женщину-командира взвода связи ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офицеры 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ, в том числе командир взвода связи – женщина-военнослужащая, уничтожены в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    В Сумской области ликвидированы офицеры 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ, среди которых находилась женщина-военнослужащая, передает ТАСС. Она занимала должность командира взвода связи.

    «На сумском направлении в результате нашего огневого воздействия по командному пункту 3-го батальона 101-й отдельной бригады теробороны были уничтожены офицеры бригады, в том числе командир взвода связи Т. М. Денега – женщина», – рассказал представитель российских силовых структур.

    Ранее военный эксперт Виталий Киселев отмечал значительный рост числа женщин в украинской армии. По его словам, за последние четыре года этот показатель увеличился в 10-15 раз. Привлекая женщин, киевские власти стремятся продемонстрировать западным союзникам готовность граждан участвовать в боевых действиях независимо от пола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные ликвидировали десять офицеров украинской армии в Сумской области.

    Осенью прошлого года командование ВСУ начало отправку женщин на передовые позиции на этом же направлении.

    В марте 2025 года артиллерия ВС РФ уничтожила группу украинских женщин-штурмовиков под Красноармейском.

    28 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Нововасилевку
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установлен контроль над Нововасилевкой в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Рубежным, Казачьей Лопанью и Белым Колодезем Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Храповщины, Лужков, Писаревки, Пустогорода и Вольной Слободы.

    Противник при этом потерял до 185 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Нечволодовки, Моначиновки Харьковской области, Красного Лимана, Яцковки и Рубцов Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили более 180 военнослужащих, танк, две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Славянска, Краматорска, Пискуновки, Новоселовки и Константиновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 90 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицконр, Кучерова Яра, Райского и Водянского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов.

    Ранее они освободили Запселье и Рясное в Сумской области, а до этого Добропасово в Днепропетровской области.

    28 мая 2026, 07:23 • Новости дня
    Минобороны: Над регионами России уничтожили 62 украинских беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку, перехватив 62 вражеских беспилотных аппаратов самолетного типа над российской территорией, сообщили в Минобороны России.

    Отражение масштабного налета затронуло сразу несколько субъектов страны, сообщает Минобороны. В военном ведомстве уточнили, что всего удалось ликвидировать 62 украинских дрона.

    Вражеские аппараты были перехвачены в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областями. Кроме того, беспилотники уничтожили над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские средства ПВО за ночь нейтрализовали 140 украинских беспилотников.

    Днем ранее дежурные расчеты перехватили 59 вражеских дронов над пятью регионами и Крымом.

    Утром 23 мая зенитчики отразили атаку 17 аппаратов самолетного типа.

    27 мая 2026, 20:38 • Новости дня
    Мужчина и женщина погибли при ударе дрона в Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара украинского беспилотника по легковой машине в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области смертельные ранения получили мужчина и женщина, сообщили власти региона.

    Беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области. В результате были убиты на месте мужчина и женщина, сообщает региональный оперштаб.

    Уточняется, что транспортное средство получило серьезные повреждения. Кроме того, детонация взрывного устройства привела к разрушению остекления близлежащего коммерческого объекта.

    Помимо этого, при отражении налета беспилотников в селе Долгое Валуйского округа пострадали пять бойцов подразделения «Орлан». Сослуживцы оперативно доставили раненых в Валуйскую центральную районную больницу.

    У двоих военнослужащих врачи диагностировали осколочные ранения мягких тканей голени и коленного сустава. Еще трое защитников получили акубаротравмы. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, их лечение продолжится в условиях стационара.

    Ранее от ударов украинских дронов в области также погибли двое мирных жителей.

    В начале мая при детонации беспилотника в Грайвороне пострадал боец подразделения «Орлан».

    До этого в том же селе Новая Таволжанка из-за атаки дронов на автомобиль скончался один человек.

    28 мая 2026, 06:18 • Новости дня
    Танк морпехов «Центра» выдержал атаку более 50 дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкисты морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожили диверсионную группу ВСУ, противник в отместку за потерю элитных боевиков отправил более 50 дронов по их машине, но танк оказался крепким, сдержать атаку помогла и антидроновая конструкция. Об этом рассказал танкист 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Джин.

    Танкисты морской пехоты группировки войск «Центр» успешно ликвидировали диверсионно-разведывательную группу противника. В ответ украинские военные направили на боевую машину более 50 беспилотников, однако экипаж уцелел, передает ТАСС.

    «Нас вызвали в работу по наступающей вражеской группе пехоты. Мы выдвинулись на позицию, успешно отработали, уничтожили пехоту. Это были десять наступающих пехотинцев ВСУ, диверсионно-разведывательная группа, она была полностью уничтожена. По нам полетела «ответка» – вражеские дроны», – рассказал танкист 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты с позывным Джин.

    По словам военнослужащего, беспилотники атаковали волнами. Танк был обездвижен, но экипаж самоотверженно боролся с огнем между ударами. Первое возгорание потушили штатными огнетушителями, второе – запасами питьевой воды. Третью волну сдержала защитная конструкция на крыше башни, которую морпехи сварили самостоятельно.

    К сожалению, четвертая атака привела к уничтожению боевой машины. Джин подчеркнул, что спастись удалось благодаря надежности техники, антидроновому «мангалу», а также выучке и хладнокровию экипажа. Ранее этот танк успешно поразил множество опорных пунктов, огневых точек и живой силы противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, раненый боец 177-го полка морской пехоты сбил вражеский беспилотник запасным колесом от багги.

    Военнослужащие группировки «Центр» на Добропольском направлении ликвидировали 12 современных украинских дронов за сутки.

    В апреле российский танк под Мелитополем успешно выдержал удары полусотни различных беспилотников.

    27 мая 2026, 16:19 • Новости дня
    В Севастополе обнаружили сброшенную с дрона ВСУ замаскированную взрывчатку
    В Севастополе обнаружили сброшенную с дрона ВСУ замаскированную взрывчатку
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Севастополя после отражения ночного налета украинских войск выявили опасный предмет со взрывчаткой, замаскированный под обшитую пенопластом коробку, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    Опасную находку сделали после атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в Max. Он призвал жителей проявлять бдительность и не приближаться к подозрительным предметам.

    «После ночной атаки ВСУ в Севастополе обнаружен контейнер со взрывчаткой, напоминающий коробку, обшитую пенопластом. Этот предмет был сброшен с БПЛА. Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому. Все они представляют опасность!» – написал глава города.

    Власти настоятельно просят горожан и туристов предупредить детей о недопустимости контакта с подобными устройствами. При обнаружении угрозы необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно вызвать спасателей по номеру 112.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью украинские войска атаковали Севастополь беспилотниками и ракетами Storm Shadow.

    В результате этого массированного удара пострадали десятки жилых домов и автомобилей.

    Сенатор Екатерина Алтабаева назвала действия противника неприкрытым государственным терроризмом.

    27 мая 2026, 18:22 • Новости дня
    ФСБ сообщила о пресечении 34 попыток прорыва границы со стороны ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2025 году пограничники успешно отразили десятки атак ВСУ, противник пытался проникнуть на территорию РФ вблизи зоны проведения спецоперации, сообщили в ФСБ.

    34 попытки украинских боевиков вклиниться на территорию России было пресечено в прошлом году. Об этом сообщил первый заместитель директора и руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов в интервью «Российской газете».

    «Усилиями группировки войск «Север» совместно с подразделениями пограничных органов и Росгвардии в прошлом году пресечены 34 попытки вклинения противника на иных участках границы», – заявил он. По оценке руководителя ведомства, обстановка остается сложной, однако положение в пределах Курской области полностью восстановлено.

    Все населенные пункты, ранее занятые украинскими формированиями, уже освобождены. При этом угроза вооруженных провокаций на границе сохраняется из-за концентрации подразделений противника в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, добавил Кулишов.

    Ранее, в середине мая, спецназ ФСБ ликвидировал четыре украинские диверсионно-разведывательные группы в Константиновке.

    До этого Кулишов заявил об охране украинского участка границы в режиме боевых действий. Также он особо отмечал угрозу контрабанды наркотиков с Украины, включая героин.

    28 мая 2026, 07:05 • Новости дня
    Операторы беспилотников «Кракена» сбежали с позиций под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты операторов БПЛА подразделения главного управления разведки Украины «Кракен» (признано в России террористической организацией и запрещено), понеся потери, сбежали с позиций в районе Нововасилевки Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские операторы дронов из формирования «Кракен» (признано в России террористическим и запрещено) отступили вглубь контролируемой Киевом территории, передает РИА «Новости». Перед этим боевики понесли серьезные потери на харьковском направлении.
    Представитель российских силовых структур сообщил агентству подробности бегства противника. «В районе Нововасилевки противник задействовал расчеты операторов БПЛА из подразделения ГУР «Кракен», которые понесли потери и сбежали вглубь украинской территории», – заявил источник.

    В результате этих действий пехотные части 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины лишились поддержки. Оставленные на передовой солдаты полностью потеряли средства воздушной разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая российские войска нанесли поражение отряду «Кракен» в Харьковской области.

    В марте боевики этого подразделения отказались выполнять задачи на линии боевого соприкосновения.

    Ранее армия России уничтожила до 300 националистов точным ударом авиабомбы ОДАБ-1500.

    28 мая 2026, 02:16 • Новости дня
    Марочко рассказал о планомерном приближении ВС России к Орехово

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие на Запорожском участке наступают на Орехов, южнее Гуляйпольского также есть успехи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие начали продавливать линию обороны на запорожском участке. Это повлияет серьезно на продвижение в районе населенного пункта Гуляйполе. Дело в том, что наши военнослужащие имеют южнее – в районе населенного пункта Гуляйпольское – также успехи. В принципе, мы планомерно подходим к населенному пункту Орехов», – сказал он ТАСС.

    Напомним, глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт рассказал о трудностях ВСУ на Ореховском направлении из-за ВС России. Российские дроноводы применили тактику ночных охотников под Ореховом.


    28 мая 2026, 08:35 • Новости дня
    Боец отряда «Шторм-1» голыми руками поймал украинский дрон

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский военнослужащий отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» сумел поймать украинский FPV-дрон, который пикировал на него в Запорожской области, рассказал боец с позывным «Агат».

    Российский боец из отряда «Шторм-1» голыми руками поймал пикирующий украинский беспилотник в Запорожской области, передает РИА «Новости». По словам военнослужащего с позывным «Агат», аппарат на высокой скорости приближался к позициям российских военных.

    «Летел FPV-дрон, мой товарищ просто на лету его поймал», – рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что перед самым подлетом беспилотник замедлился, что позволило бойцу схватить его.

    Военнослужащий перехватил дрон снизу, со стороны подвеса боеприпаса. Взрывное устройство не сработало. По признанию «Агата», произошедшее стало полной неожиданностью для самих бойцов, которые были поражены тем, что подобное вообще возможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года на харьковском направлении российский боец голыми руками поймал вражеский беспилотник.

    В январе 2025 года штурмовик отбил летящий аппарат прикладом автомата.

    Сегодня операторы беспилотных систем группировки войск «Восток» уничтожили диверсионно-разведывательные группы ВСУ на запорожском направлении.

    27 мая 2026, 18:21 • Новости дня
    Более 200 пострадавших от атаки БПЛА в Рязани получили денежные выплаты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финансовую поддержку на первоочередные нужды перечислили жителям Рязани, чье имущество пострадало во время удара украинских дронов в середине мая. сообщили в правительстве области.

    Более 200 пострадавших от атаки украинских дронов 15 мая в Рязани получили денежные выплаты на первоочередные нужды. Вскоре финансовую поддержку получат семьи погибших. Компенсации также предусмотрены за утрату имущества. Организовано индивидуальное сопровождение пострадавших семей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона

    Губернатор региона Павел Малков провел заседание правительства, где обсудили помощь населению. На данный момент в четырех пунктах временного размещения находятся 27 семей.

    Экспертиза показала, что два подъезда дома на улице Новоселов в областном центре придется снести. Во втором поврежденном здании на Касимовском шоссе уже восстанавливают фасад и меняют выбитые окна. Глава региона поручил минимизировать бюрократию при оформлении выплат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке украинских беспилотников на Рязань погибли три человека.

    Губернатор региона Павел Малков анонсировал денежные компенсации семьям погибших и пострадавшим.

    По итогам строительной экспертизы власти решили полностью разобрать два подъезда поврежденного многоквартирного дома.

    27 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    В результате двух ударов ВСУ по селу в Курской области ранено восемь человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате двух атак украинских беспилотных аппаратов на приграничный район Курской области восемь местных жителей получили осколочные ранения средней тяжести. сообщили власти региона.

    Вооруженные силы Украины дважды за день в среду атаковали слободу Белую в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

    Первый удар был нанесен утром, когда вражеский БПЛА совершил атаку вблизи магазина. Тогда были ранены четверо мужчин. У троих множественные осколочные ранения, у одного – акубаротравма. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

    Позже враг нанес повторные удары по слободе Белой. В результате атаки беспилотниками пострадали еще четверо мужчин. Все получили осколочные ранения – повреждения средней степени тяжести, сообщил губернатор.

    По словам Хинштейна, пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Он также уточнил, что при возникновении необходимости раненых направят на дальнейшее лечение в областную больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая украинский дрон ранил двоих мужчин в селе Сторожевое Курской области.

    10 мая беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Песчанский Беловского района. В этот же день силы ПВО сбили 98 вражеских аппаратов над территорией региона.

    Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС. В этом случае, считают эксперты, экономику Армении ждут существенные потрясения из-за роста цен на энергоносители – высокая инфляция, падение уровня жизни населения, потеря конкурентоспособности армянских товаров в мире. А заменить российский газ Еревану будет крайне затруднительно даже по рыночным ценам. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Французского миллиардера делают «покровителем пропаганды Кремля»

    Агрессивная пиар-кампания организована во Франции против живущей в стране россиянки, бывшей главы французского отделения компании RT Ксении Федоровой. В чем именно обвиняют активно выступающую во французских СМИ журналистку – и причем тут один из богатейших людей Франции, медиамагнат Венсан Боллоре, а также предстоящие вскоре в стране президентские выборы? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

