Песков выразил надежду на возвращение хоккеистов России на международные турниры
Россия рассчитывает на скорую отмену ограничений для отечественных спортсменов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков оценил перспективы допуска россиян к матчам. Он прокомментировал ситуацию с отстранением игроков, передает РИА «Новости».
«Ощущения нет. Но надежда есть», – ответил представитель Кремля в эфире телеканала «Матч ТВ» на вопрос о сроках возвращения национальной команды на мировую спортивную арену.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года совет Международной федерации хоккея оставил в силе санкции против сборной России.
В мае прошлого года Олимпийский комитет России анонсировал подготовку юридических шагов для обжалования недопуска спортсменов.