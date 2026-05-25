  Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян
    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США
    ОДКБ заявила о возобновлении контактов с ОБСЕ
    Предел разрешенной скорости решили увеличить на трех трассах России
    Тренер «Спартака» рассказал о сломанном Кубке России
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    Матвиенко возложила на Европу ответственность за теракт в Старобельске
    Путин удивился количеству солнечных дней в Омской области
    ФСБ предотвратила теракт на прибывшем из Бельгии в Ленобласть газовозе
    Новый замминистра Шулика возглавил аппарат Минобороны
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Почему американцы заметают следы биолабораторий на Украине

    СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?

    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    25 мая 2026, 18:40 • Новости дня

    Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян

    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативу, позволяющую направлять воинские формирования для спасения сограждан от преследования со стороны международных инстанций.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Глава государства утвердил новые нормы поддержки соотечественников за границей. Документ дает право применять вооруженные силы для защиты людей от преследования иностранными инстанциями. Речь идет о судах, наделенных полномочиями без участия России.

    Помимо применения армии, государственные органы также начнут предпринимать дополнительные шаги в подобных ситуациях. Соответствующие меры будут реализовываться по прямому решению президента. Это коснется случаев ареста или уголовного давления на граждан в других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте правительство России внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

    В апреле депутаты одобрили эту инициативу в первом чтении.

    В середине мая парламент окончательно принял данный документ.

    24 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    @ Interior Ministry of Ukraine/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти понимают исключительно язык силы. Именно поэтому ответом за теракт в Старобельске стал один из наиболее масштабных ударов по республике за все время с начала СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Уже сейчас можно с уверенностью сказать: удар по Украине в ночь на 24 мая оказался одним из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации. ВС РФ применили весь спектр имеющихся вооружений: гиперзвуковые и дозвуковые ракеты, большое число дронов и даже ФАБ со средствами планирования», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Однако оценивать произошедшее в плане нанесенного ущерба – рано. Киев достаточно тщательно пытается скрыть полную информацию о пораженных объектах. Не в интересах офиса Зеленского делиться с интернетом данными о пострадавших строениях ВПК, что не способствует формированию точной картины этой ночи», – добавляет он.

    «Минобороны РФ же также весьма ограниченно комментирует удары. Фактически общественность познакомили только с применявшимися средствами поражения – все остальное на текущий момент представляется догадками или результатами анализа с заведомо малым количеством данных», – поясняет собеседник.

    «Тем не менее уже сейчас понятно, что произошедшее стало ответом за трагедию в Старобельске. Украинские власти способны воспринимать исключительно язык силы. Между тем информация об ударах продолжает поступать в режиме реального времени. Вполне вероятно, что о наиболее значимых объектах, куда прилетели ракеты, нам еще предстоит узнать», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Макс».

    24 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ руководствуются двумя мотивами: желанием прорекламировать свои возможности в европейских медиа, а также искренней ненавистью к русским. Поэтому трагедию в Старобельске они как теракт не воспринимают, в связи с чем вразумляющие удары по противнику становятся единственным способом достучаться до Киева, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.

    «Действия Киевской власти носят во многом самоубийственный характер. К сожалению, все преступления, зафиксированные нашим Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов еще с 2014 года, показывают, что деятельность противника продиктована ненавистью к России и желанием «пропиариться» на Западе», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП).

    «То есть преступный удар по Старобельску воспринимается в Киеве как самореклама перед европейскими спонсорами. Они выдают террористический акт за эффективность ВСУ: мол, украинские БПЛА способны поражать цели на территории РФ. Таким образом офис Зеленского как бы просит у ЕС дополнительные средства для продолжения конфликта», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому военную логику в действиях украинского террористического режима искать бессмысленно. Руководство этой страны функционирует в предельно простой идеологеме: чем больше русских они убьют – тем лучше. Это ими и движет. Соответственно, ВС РФ не могут оставлять без внимания подобные действия. Вразумляющие удары необходимы. Это единственный инструмент воздействия на киевский режим. Причем наносить их нужно не только по военным целям, но и местам государственного управления», – заключил Григорьев.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    22 мая 2026, 19:56 • Новости дня
    АТОР: Отдых за рубежом резко подешевел для россиян из-за крепкого рубля

    @ Carola Frentzen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Укрепление российской валюты привело к существенному снижению стоимости путевок на популярные зарубежные курорты, особенно на азиатских направлениях, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    На фоне повышения курса рубля заграничные путешествия стали доступнее. Сильнее всего упали расценки на поездки в Таиланд и Китай – на 17,8% и 16% соответственно. Отпуск во Вьетнаме стал выгоднее на 6,5%, а путевки в Турцию и Египет потеряли в цене до 5,3%, сообщает АТОР.

    Вице-президент ассоциации Артур Мурадян ожидает дальнейшего удешевления азиатских направлений. «Думаю, еще около месяца по азиатским направлениям может сохраняться активное снижение стоимости, затем динамика стабилизируется. При этом на рынок могут повлиять цены на топливо и возможный разворот валютного курса», – отметил эксперт.

    Снижение цен спровоцировало резкий рост спроса: по данным аналитиков сервиса Level.Travel, продажи путевок в последние дни взлетели на 30-90%. Самым востребованным курортом остается Турция с долей продаж до 54%, за ней следуют Египет (23%), Таиланд и Вьетнам с долей более 5%. Замыкает пятерку лидеров Абхазия со средним чеком около 90 тыс. рублей на двоих за неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спрос россиян на майские поездки в Китай вырос почти в три раза. Эксперты туристической отрасли назвали Вьетнам и китайский остров Хайнань наиболее бюджетными направлениями для отдыха. Вьетнам вошел в тройку самых популярных стран для весенних отпусков.

    25 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин удивился количеству солнечных дней в Омской области

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту России Владимиру Путину, что число солнечных дней в году в Омской области такое же, как и в Сочи, и составляет от 290 до 310 дней в году.

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе рабочей встречи в Кремле рассказал Владимиру Путину о развитии тепличного хозяйства и климатических особенностях региона, сообщается на сайте Кремля.

    По словам руководителя субъекта, количество солнечных дней там достигает 290–310 в году, что сопоставимо с показателями Сочи.

    «Правда, да, что у вас солнечных дней в году столько же, сколько и в Сочи?» – поинтересовался президент.

    Хоценко подтвердил эту информацию, отметив, что иногда сибирский регион даже превосходит черноморский курорт по этому показателю. «Это не легенда?» – уточнил Путин.

    «Не легенда», – ответил глава региона. Омск стабильно удерживает позиции в пятерке самых солнечных городов России.

    Ранее Путин поручил Хоценко окончательно решить проблему обманутых омских дольщиков

    23 мая 2026, 17:09 • Новости дня
    В Турции у туристов потребовали справку от укусов комаров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская туристка с годовалым сыном в аэропорту Антальи столкнулась с требованием дорогостоящей медсправки после того, как укусы комаров приняли за сыпь, пишут СМИ.

    Турецкие врачи потребовали справку у россиянки из-за комариных укусов. О необычном инциденте в турецком аэропорту сообщают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Mash. По данным СМИ, 15 мая российская туристка с годовалым ребенком собиралась вылететь из Антальи, когда сотрудники аэропорта заметили на коже малыша следы от укусов комаров и решили, что это заразная сыпь. Женщину с сыном отправили на дополнительный осмотр в медпункт.

    В медкабинете врач осмотрел ребенка, посветил ему фонариком в рот и после этого выписал справку. Документ обошелся семье в 120 евро. По словам туристки, в тот момент в медпункте находилась еще одна семья, которая также нуждалась в справке, но не смогла расплатиться из-за отсутствия нужной суммы.

    Ранее российское посольство в Турции подтвердило наличие серьезных проблем с ущемлением прав граждан России в турецких аэропортах. До этого СМИ сообщили о двух россиянках, пострадавших от действий турецкой полиции в аэропорту Антальи и уже два месяца не могущих покинуть страну.

    23 мая 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после трагедии в шахте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент направил председателю КНР послание с выражением соболезнований после катастрофы на угольной шахте в китайской провинции Шаньси.

    Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину послание с соболезнованиями в связи с катастрофой на угольной шахте в китайской провинции Шаньси, передает ТАСС.

    В опубликованном тексте послания на сайте Кремля говорится: «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы на угольной шахте в провинции Шаньси».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших после взрыва газа в угольной шахте в китайской провинции Шаньси увеличилось до 82 человек.

    Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали внушительный пакет документов о дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия. МИД Китая назвал недавние переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине дружескими и результативными.

    22 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    На концерте Рики Мартина в Черногории пострадали десять россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время выступления пуэрто-риканского артиста Рики Мартина в черногорской Подгорице неизвестный применил слезоточивый газ, что привело к отравлению десяти россиян и спровоцировало сильную давку, пишут СМИ.

    В Черногории десять россиян пострадали при распылении газа на концерте Рики Мартина. Инцидент произошел на шоу певца в столице страны, Подгорице, пишет «Российская газета», ссылаясь на мах-канал SHOT. Злоумышленник распылил едкое вещество прямо возле сцены. В результате происшествия пострадали десять граждан России.

    Зрители начали массово жаловаться на острую боль в глазах, удушье, сильный кашель и слезотечение. Попытки людей быстро покинуть опасную зону привели к давке. Некоторых гостей мероприятия пришлось экстренно госпитализировать на дежуривших у зала машинах скорой помощи.

    Организаторы приняли решение временно остановить выступление из соображений безопасности. После небольшого перерыва Рики Мартин продолжил шоу. Однако значительная часть публики уже покинула зал, поэтому артист заканчивал программу на полупустой площадке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая злоумышленники распылили слезоточивый газ в учебном заведении Владивостока. В апреле ученик восьмого класса использовал перцовый баллончик во время занятий в школе Бийска.

    А в прошлом году недовольные зрители спровоцировали беспорядки после отмены концерта блогера Золо в Сочи.

    22 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин на заседании Совбеза назвал удар по Старобельску терактом киевской хунты

    Tекст: Вера Басилая

    Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России вновь назвал удар по Старобельску террористической атакой киевской хунты.

    Российский лидер провел плановое совещание, главной темой которого стала работа Министерства внутренних дел, передает ТАСС. Перед докладом главы ведомства Владимира Колокольцева президент предложил обсудить обстрел колледжа в Старобельске.

    «Начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Времени героев», – с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике», – отметил глава государства.

    После обмена мнениями о ситуации в регионе участники встречи перешли к основной повестке дня. Министр внутренних дел представил подробный доклад о текущей работе своего ведомства.

    Ранее президент России осудил ночной удар украинских беспилотников по образовательному учреждению в Луганской Народной Республике.

    Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования на эту атаку. Путин распорядился официально уведомить международные организации о преступном нападении на здание колледжа.

    22 мая 2026, 23:19 • Новости дня
    Путин отметил героизм военнослужащих из Тувы в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Тувы Владиславом Ховалыгом в Кремле отметил, что знает о героизме военнослужащих из региона в зоне СВО.

    Ховалыг заявил: «Хотел бы начать свое выступление с приоритетного направления нашей работы – это поддержка специальной военной операции. В ходе специальной военной операции военнослужащие из Тувы проявляют героизм и мужество».

    «Знаю, так и есть», – ответил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Глава республики рассказал о расширении региональных мер поддержки в соответствии с президентским указом от 15 мая 2026 года. Особое внимание уделяется возвращению ветеранов к мирной жизни и их трудоустройству.

    Многие военнослужащие хотят работать в сельском хозяйстве по программе «Агромотиватор». Власти региона планируют обсудить с Минсельхозом России увеличение лимитов финансирования этого проекта.

    Кроме того, в Кызыле на набережной Енисея уже открыли мемориальный комплекс в честь участников спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел рабочую встречу с главой Тувы. Он одобрил выдвижение руководителя региона на новый срок.

    Ранее российский лидер назвал блестящим примером патриотизма участие жителей республики в спецоперации.

    23 мая 2026, 09:58 • Новости дня
    Посол Бородавкин сообщил о насыщенной программе визита Путина в Казахстан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Программа предстоящего государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан, где 28–29 мая пройдет саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет очень насыщенной, заявил посол РФ в Астане Алексей Бородавкин.

    Российский посол в Астане Алексей Бородавкин рассказал о деталях готовящейся поездки главы государства, передают «Вести». Мероприятие пройдет 28 и 29 мая на фоне саммита Евразийского экономического союза. «Визит будет не рутинный, с учетом его статуса – государственный визит, – он будет с очень насыщенной программой. Визит будет включать не только обычные мероприятия – переговоры, подписания документов, общение с журналистами.

    Он будет наполнен несколькими интересными сопутствующими мероприятиями», – заявил дипломат. Представитель ведомства добавил, что политологам и прессе будет чему удивиться. Основную часть времени посвятят личным переговорам Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. По словам посла, лидеры двух стран традиционно общаются на одной волне. Это позволяет им эффективно согласовывать важнейшие вопросы развития двусторонних отношений и внешнеполитических позиций на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий визит российского лидера в Астану главным событием двусторонних отношений.

    В начале мая главы государств обсудили ключевые вопросы стратегического сотрудничества на встрече в Москве.

    Ранее казахстанская сторона анонсировала проведение Высшего Евразийского экономического совета в столице республики 28–29 мая.

    24 мая 2026, 02:34 • Новости дня
    Посол Кранс в Новой Зеландии рассказал о проблемах с пенсией из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Проживающие в Новой Зеландии российские пенсионеры лишились возможности получать свои пенсии из-за банковских ограничений, связанных с санкциями, рассказал посол России в Веллингтоне Станислав Кранс.

    «С 2022 года, когда нас стали отрезать от международной банковской системы, возникли проблемы с платежами. Пенсионеры могут хранить свои деньги на российских счетах либо попросить переводить им их пенсию за рубеж. Из-за банковской блокады все переводы стали невозможными», – рассказал посол РИА «Новости».

    По его словам, из-за этого пенсионеры недополучают средств в достаточно дорогой стране, как Новая Зеландия и призвал к необходимости разрешить эту гуманитарную задачу.

    Кранс подчеркнул, что эта проблема не затрагивает геополитическую ситуацию. Это ущерб, который наносится российским пенсионерам-резидентам в Новой Зеландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд поддержал россиянок с рожденными за рубежом детьми. В мае Новая Зеландия объявила о санкциях против России.


    23 мая 2026, 13:22 • Новости дня
    Автобус с 14 туристами из России попал в аварию в Анталье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Турции в курортном поселке Бельдиби под Антальей экскурсионный автобус с 14 российскими туристами столкнулся с деревом, двое из них получили достаточно тяжелые травмы, сообщили в консульстве РФ.

    Утром 23 мая экскурсионный автобус, в котором ехали 14 туристов из России попал в ДТП в районе курортного поселка Бельдиби в турецкой провинции Анталья, сообщило генконсульство России в Анталье.

    «23.05.2026 г. в 05:15 в районе н.п.Бельдиби (провинция Анталья) произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса, в котором находились 14 российских туристов. Погибших и тяжело пострадавших в результате аварии нет. С места происшествия туристы были доставлены в ближайшие больницы. Двум из них с травмами средней степени тяжести планируется провести хирургические операции. Остальные россияне возвращены в отели», – говорится в сообщении дипмиссии.

    В консульстве подчеркнули, что сотрудники ведомства поддерживают контакт с представителями туроператора, страховой компании, врачами и правоохранительными органами и держат ситуацию на приоритетном контроле. По данным ряда телеграм-каналов, экскурсионный автобус во время движения выехал за пределы дороги и затем столкнулся с деревом.

    Ранее автобус с российскими туристами попал в аварию в городе Анталья в Турции в сентябре прошлого года. Тогда часть пострадавших россиян после этой аварии смогли вернуться в свои отели.

    Позже российское генконсульство в Анталье получило обращения о содействии в эвакуации трех пострадавших граждан России.

    22 мая 2026, 19:22 • Новости дня
    Путин: Участники программы «Время героев» доказали преданность Родине и готовность к самопожертвованию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участники первого потока кадровой программы «Время героев» на деле доказали искреннюю преданность Родине и готовность к самопожертвованию ради защиты ее интересов, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства провел встречу с участниками первого потока образовательной инициативы, передает сайт Кремля. Российский лидер высоко оценил личные качества военнослужащих и их стремление служить стране.

    «Вы доказали, не требует дополнительных никаких доказательств ваша преданность Родине, готовность к борьбе за нее, за ее интересы, готовность к самопожертвованию, если это потребуется», – подчеркнул Владимир Путин во время общения с военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился с первыми выпускниками программы «Время героев».

    Глава государства назвал ветеранов спецоперации костяком будущих управленцев. Российский лидер объявил троекратное «ура» в честь бойцов на передовой.

    22 мая 2026, 22:23 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Тувы Ховалыгом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, обсудив экономический рост региона и необходимость строительства новых образовательных учреждений.

    «Владислав Ховалыг информировал Президента о социально-экономической ситуации в регионе. Отдельно обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей», – сообщила пресс-служба Кремля в «Максе».

    Глава государства обратил внимание на то, что рост валового регионального продукта в 2025 году почти в два раза превысил общероссийские показатели: «За прошлый год он почти в два раза выше, чем по России в целом». Ховалыг подчеркнул, что экономические успехи положительно сказываются на жизни населения: уровень бедности упал почти на 10%, а безработица сократилась в три раза, сообщается на сайте Кремля.

    Несмотря на положительную динамику, Путин отметил, что уровень безработицы в Туве все еще превышает средний по стране.

    Президент также высоко оценил работу руководства региона по привлечению инвестиций, выразив надежду на успешную реализацию новых проектов.

    «Приоритетная для нас задача – это, конечно, рост собственных доходов бюджета. В прошлом году они выросли на 24%. С 2020 года – в 2,5 раза. Впервые за 13 лет мы сформировали бюджет с полным обеспечением фонда оплаты труда с учётом роста МРОТ», – заявил Ховалыг.

    Особое внимание на встрече уделили социальным вопросам. Путин указал на необходимость строительства новых школ и детских садов, а также реконструкции существующих. По словам президента, количество детей, обучающихся во вторую смену, в Туве почти вдвое выше, чем в среднем по России.

    «На это просил бы обратить внимание. Соответствующие указания будут даны и федеральному правительству, чтобы Вам помогли», – сказал Путин.

    Ховалыг заявил, что в регионе «удалось создать необходимые условия для запуска рыночных механизмов строительства жилья, обеспечить проектирование новых микрорайонов и подведение к ним необходимой инфраструктуры».

    «Ставим себе задачу далее сохранить набранные темпы строительства жилья и к 2030 году выйти на 1 млн кв. м нового жилья, что с учетом прогнозного роста населения региона составит показатель 20 кв. м на одного жителя. Я понимаю, что есть поставленная задача – 33, но чтобы 33 кв. м жилья построить на одного человека, нужно еще столько же построить жилья», – сказал Ховалыг.

    Он отметил, что решающим фактором для начала массового жилищного строительства стала программа льготной ипотеки и попросил поддержать продление до 2030 года в Туве особых условий программы «Семейная ипотека».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с руководителем Тувы.

    Осенью 2024 года Путин попросил Ховалыга сохранить высокие темпы ввода жилья. Во время визита в республику российский лидер отметил сумасшедшие темпы развития внутреннего туризма.

    22 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по биологии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес российских школьников, завоевавших золотые медали на на II Открытой международной олимпиаде по биологии.

    Президент России направил поздравительную телеграмму в адрес отечественных школьников, завоевавших золотые медали на престижном международном соревновании по биологии, сообщается на сайте Кремля. Глава государства высоко оценил уровень подготовки и творческий потенциал юных талантов.

    «На этих престижных интеллектуальных соревнованиях вы уверенно продемонстрировали лидерский настрой, неординарный творческий потенциал, основательную подготовку. Завоёванные вами медали – заслуженная награда за ваш талант, упорный труд и целеустремлённость», – подчеркнул президент в своем обращении к победителям.

    Российская сборная завоевала 11 золотых и одну серебряную медали на II Открытой международной биологической олимпиаде школьников.


    Главное
    Лавров обвинил Запад в замалчивании теракта в Старобельске
    Путин утвердил новые правила организованного найма мигрантов из Таджикистана
    Посольство: 20 тыс. жителей Приднестровья записались в очередь на гражданство РФ
    Российские войска освободили Добропасово в Днепропетровской области
    Обнародован план поэтапного открытия Ормузского пролива
    В столице Уганды врачи заразились смертоносным вирусом Эбола
    Заслуженный учитель России объяснил необходимость длинных летних каникул

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Киев наказан за Старобельск

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Наблюдатели фиксируют значительный ущерб военной инфраструктуре в Киеве, однако точных данных до сих пор нет. Эксперты отмечают, что теракт ВСУ в луганском Старобельске продемонстрировал: диалог с Киевом возможен только на языке силы. Вразумит ли офис Владимира Зеленского одна из наиболее масштабных атак на Украину в рамках СВО? Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США

    В отставку подал человек, разоблачивший сразу два крупнейших антироссийских мифа, которые еще не так давно насаждались Вашингтоном. Почему глава Нацразведки США Тулси Габбард не удержалась в администрации Трампа и какие последствия это будет иметь для всей американской политики? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации