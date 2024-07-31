  • Новость часаСубианто назвал Россию хорошим другом Индонезии
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    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    6 комментариев
    31 июля 2024, 14:58 • Новости дня

    СМИ: Российские туристки застряли в Турции после избиения полицией

    Shot: Российские туристки застряли в Турции после избиения полицией

    Tекст: Александра Юдина

    Две россиянки, пострадавшие от действий турецкой полиции в аэропорту Антальи, уже два месяца не могут покинуть страну из-за запрета на выезд. Женщины столкнулись с финансовыми трудностями и не могут вернуться домой даже на похороны близкого родственника, отмечают СМИ.

    Инцидент с задержанием и избиением российских туристок в Турции продолжает иметь серьезные последствия. Несмотря на то, что одна из женщин уже прошла судебное заседание и была оправдана, обе они до сих пор не могут покинуть страну, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Так, запрет на выезд вынуждает россиянок находиться в Анталье в сложных условиях. Им приходится постоянно менять место жительства, так как долгосрочная аренда невозможна.

    Одна из пострадавших женщин столкнулась с личной трагедией – умерла ее свекровь. Однако она не может вернуться в Россию, чтобы попрощаться с близким человеком. Несмотря на обращение в соответствующие инстанции, ей до сих пор не назначена дата судебного заседания, которое могло бы снять запрет на выезд.

    Юристы, представляющие интересы пострадавших россиянок, отмечают, что подобные ситуации создают негативный имидж Турции как туристического направления и могут привести к снижению потока российских туристов. Они призывают турецкие власти как можно скорее разрешить эту ситуацию и обеспечить женщинам возможность вернуться на родину.

    Ранее сообщалось, что арендатор в Турции вынудил россиянку жить в подвальном помещении.

    28 июля 2024, 16:15 • Новости дня
    Эрдоган дал пощечину ребенку за отказ поцеловать руку
    Эрдоган дал пощечину ребенку за отказ поцеловать руку
    @ IMAGO/Michael Taeger/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мягко шлепнул по щеке подошедшего к нему ребенка, который не поцеловал и не приложил ко лбу его руку, сообщили СМИ.

    Дети поднялись на сцену, чтобы получить подарок от президента на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим от землетрясения жителям в его родном городе Ризе. Отмечается, что пятилетний ребенок, младший в семье, быстро подошел к Эрдогану и молча смотрел на него, пишет РБК.

    Ребенок, приблизившись к главе государства, не выказал ему почтения. В этот момент Эрдоган слегка хлопает его по лицу, а стоящий рядом мужчина объясняет мальчику, что нужно сделать, после чего тот прикладывается к руке. После этого к турецкому лидеру подошел старший мальчик и обнял президента, передает РИА «Новости».

    Согласно турецким обычаям, младшие должны поцеловать руку старшего и приложить ее ко лбу, чтобы проявить ему уважение.

    Видео опубликовала в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) газета Cumhuriyet.


    Ранее сообщалось, что Эрдоган раздал деньги детям на избирательном участке в Стамбуле. Отмечается, что президент Турции не впервые прибегает к подобному жесту: он раздавал деньги в феврале в ходе посещения зоны разрушительных землетрясений на юго-востоке страны.

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    28 июля 2024, 22:36 • Новости дня
    Эрдоган допустил ввод турецких войск в Израиль

    Эрдоган: Турция может войти в Израиль, как в Карабах и в Ливию

    Эрдоган допустил ввод турецких войск в Израиль
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию, ничего невозможного нет, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с Израилем то же самое. Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», – приводит ТАСС слова Эрдогана.

    Телеканал Halk TV считает, что таким образом турецкий лидер заявил, что готов поддержать Палестину любыми способами и средствами.

    Эрдоган отметил успехи оборонной промышленности Турции, но заявил, что если бы они были еще значительнее, Израиль «не сделал бы с Палестиной то, что сделал», передает РИА «Новости».

    Местные СМИ напомнили, что в ноябре прошлого года миссия турецких вооруженных сил была продлена в Азербайджане в составе совместного российско-турецкого мониторингового центра.

    Также в ноябре 2023 года был продлен мандат на пребывание турецкого воинского контингента в Ливии.

    Ранее Эрдоган рассказал, что глава «Моссада» провел переговоры с представителями ХАМАС в Дохе. Переговоры принесли некоторые позитивные шаги.

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    29 июля 2024, 23:27 • Новости дня
    Израиль призвал «изгнать» Турцию из НАТО

    Глава МИД Израиля Кац призвал страны НАТО исключить Турцию из альянса

    Израиль призвал «изгнать» Турцию из НАТО
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля глава МИД еврейского государства Исраэль Кац призвал страны НАТО исключить Турцию из альянса.

    Кац призвал «немедленно изгнать Турцию». «Турции нет места в НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он поручил дипломатам начать работать с членами НАТО, добиваясь от государств альянса осуждения Турции и ее исключения. По словам министра, Турция примкнула к «иранской оси зла» вместе с палестинским движением ХАМАС, ливанской «Хезболлой» и хуситами в Йемене. Кац призвал Запад осудить Эрдогана и остановить «его разрушительную деятельность».

    Напомним, Эрдоган не исключил возможности ввода войск на территорию еврейского государства. В ответ Кац сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном. «Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», – сказал дипломат. В свою очередь, МИД Турции заявил: «Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты».

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    29 июля 2024, 10:33 • Новости дня
    В Турции предсказали Нетаньяху участь Гитлера
    В Турции предсказали Нетаньяху участь Гитлера
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ответственность за ситуацию в секторе Газа несет израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, он может закончить жизнь так же, как нацистский лидер Адольф Гитлер, заявил МИД Турции в соцсети X (экс-Twitter, недоступен в России). Ранее МИД Израиля предупредил, что Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна.

    В посте говорится, что «те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты», передает РИА «Новости».

    «Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера», – отмечается в посте.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан прокомментировал в X заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция может войти в Израиль, как в Ливию и Карабах.

    Фидан назвал Эрдогана «голосом совести человечества», а также отметил, что «история всех, кто устраивал геноцид, и тех, кто их поддерживал, завершилась одинаково».

    Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, если вторгнется в Израиль.

    Перед этим Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию, ничего невозможного нет.

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    30 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    @ Angelo Giuliano/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России в связи с несогласием с политикой западных стран и восхищением российскими традиционными ценностями.

    По его словам, в России он видит альтернативу глобалистской повестке дня, которая разрушает западное общество, передает РИА «Новости».

    Джулиано выразил глубокое уважение к России, подчеркнув ее приверженность традиционным ценностям, таким как семья, религия и патриотизм.

    Он также положительно оценил политику президента Владимира Путина, который, по мнению журналиста, последовательно защищает интересы своей страны и противостоит глобалистским элитам.

    Кроме того, журналист не исключил возможности получения российского гражданства и переезда в Россию, а также заверил в готовности отказаться от итальянского паспорта. Он раскритиковал политику итальянского правительства, которое, по его мнению, полностью подчинено США и не защищает интересы своих граждан.

    В заключение Джулиано призвал российские власти упростить процедуру получения виз для европейцев, чтобы они могли лично познакомиться с Россией и рассказать о ней своим соотечественникам.

    Ранее итальянский журналист обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

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    28 июля 2024, 15:55 • Новости дня
    Эксперт: Россия ответит на размещение американских ракет в ФРГ гиперзвуком
    Эксперт: Россия ответит на размещение американских ракет в ФРГ гиперзвуком
    @ army.mil

    Tекст: Евгений Поздняков

    Недружественные действия США и Германии могут спровоцировать Россию на дополнительное размещение гиперзвуковых ракет. При этом идея превращения ФРГ в игрушку в руках Вашингтона потенциально способна вызвать недовольство внутри немецкого общества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет готова ответить на развертывание вооружений США в ФРГ.

    «Размещение американских ракет в Германии рискует стать значительной угрозой безопасности России. Поэтому Москва намерена решительно ответить на враждебные действия западного лагеря. Скорее всего, речь идет об усилении контура нашей защиты гиперзвуковыми системами. В этой сфере мы до сих пор сохраняем лидирующие международные позиции», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Данные технологии позволяют наносить ответные удары с невероятной скоростью. Кроме того, их показатели точности заметно превосходят аналогичные характеристики традиционных вооружений. Возможности перехвата подобных боеголовок крайне невелики. То есть Россия способна выдвинуть к своим границам по-настоящему грозную силу», – отмечает он.

    «Не стоит забывать и о возможностях флота. Наши корабли обладают возможностью переносить ракеты значительной мощности. Их конструкция позволяет наносить серьезные повреждения как морским, так и наземным целям. Поэтому сочетание гиперзвуковых орудий и ВМФ рискует стать значительным вызовом для западных государств», – считает он.

    «Однако настойчивость, с которой Москва комментирует инициативу Германии по размещению американских вооружений, может создать волну недовольства среди немецкого общества. Идея о превращении ФРГ в игрушку в руках Вашингтона многих не устраивает. Вполне возможно, что их недовольство может и переубедить Олафа Шольца», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет готова ответить на развертывание вооружений США в ФРГ. Об этом он сообщил в ходе Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге. Президент подчеркнул, что действия западных государств значительно угрожают безопасности РФ.

    По его словам, в случае осуществления планов Вашингтона и Берлина, в зону досягаемости боеголовок попадут важные российские объекты государственного и военного управления. Таким образом, Москва, отвечая на недружественные шаги, будет считать себя свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

    Путин добавил, что ситуация напоминает ему события времен холодной войны. При этом разработка ряда систем РСМД уже находится на завершающей стадии. Россия будет принимать зеркальные меры, с учетом действий США и их сателлитов. Слова президента также подтвердил и его помощник Николай Патрушев.

    Напомним, в начале июля США и Германия в совместном заявлении сообщили о том, что развертывание американских дальнобойных огневых средств в ФРГ начнется в 2026 году. Об этом писало издание Reuters. Подобными действиями Вашингтон намерен продемонстрировать приверженность НАТО в деле усиления европейской обороны.

    При этом «эпизодическое развертывание» станет подготовкой к более долгосрочному размещению ударных систем, которые будут включать в себя гиперзвуковые мощности и крылатые ракеты Tomahawk. На этом фоне сразу четыре страны ЕС договорились о собственной разработке РСМД, в их числе Франция, Германия, Италия и Польша.

    В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала Phoenix заявил, что условием для отмены решения о размещении американских вооружений в США может стать прекращение Россией боевых действий на Украине. Глава МИД Сергей Лавров на этом фоне подчеркнул, что глава правительства Германии известен «простодушными заявлениями».

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    29 июля 2024, 17:31 • Новости дня
    В ФРГ «приняли к сведению» слова Путина об американских ракетах

    В ФРГ настаивают на размещении средств сдерживания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, заявила официальный представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

    «Мы принимаем это к сведению», – сказала Хоффман, передает РИА «Новости».

    По ее утверждению, Берлин настаивает на размещении этих вооружений на территории Германии, поскольку Россия якобы «изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами».

    Ранее Путин заявил, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих.

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    29 июля 2024, 01:11 • Новости дня
    МИД Израиля предрек Эрдогану судьбу Саддама Хусейна

    Кац: Эрдоган повторит судьбу Хусейна, если вторгнется в Израиль

    МИД Израиля предрек Эрдогану судьбу Саддама Хусейна
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Тайип Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, если вторгнется в Израиль, заявил глава израильского МИД Исраэль Кац.

    По словам израильского главы МИДа, Эрдоган «идет по следам Саддама Хусейна», угрожая напасть на Израиль.

    «Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», – приводит ТАСС слова Каца.

    Саддам Хусейн руководил Ираком с 1979 по 2003 год и был казнен в 2006 году.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию.

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    31 июля 2024, 12:50 • Новости дня
    Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»

    Спикер МИД Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»

    Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В отношениях народной артистки СССР Аллы Пугачевой с народом «что-то сломалось», выразила мнение спикер МИД Мария Захарова в ответ на заявление Минюста о недостаточности оснований для внесения исполнительницы в реестр иностранных агентов.

    В частности, дипломат напомнила о словах композитора Микаэла Таривердиева касательно творческой работы с Пугачевой о том, что он был поражен ее артистическими данными, однако потом «что-то сломалось», передает ТАСС.

    «Может быть, он сказал чуть в других словах и выражениях, но смысл был такой: каждый пошел своим путем и уже неинтересно», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что ломалось таким образом у певицы со многими людьми, однако теперь «что-то сломалось» на глобальном уровне – «у нее с народом».

    Ранее Минюст не увидел оснований для признания Пугачевой иноагентом.

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    31 июля 2024, 09:35 • Новости дня
    Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами

    Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами и радиоактивными веществами

    Tекст: Александра Юдина

    Активистка белорусской оппозиции Ольга Тишкевич раскрыла подробности планов уехавших в Литву радикальных оппозиционеров, готовящих диверсии с использованием дронов и радиоактивных веществ, нацеленные как на Белоруссию, так и на Украину.

    По ее словам, работавший в Институте биоорганической химии НАН Белоруссии экс-ученый Олег Дорошкевич разработал план по использованию дронов для распыления радиоактивных веществ над территорией Украины и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    В частности, целью этих действий является не только нанесение вреда, но и последующее восстановление зараженных земель по разработанной Дорошкевичем методике.

    К этому плану присоединился сторонник насильственной смены власти в Беларуси Юрий Косач, который даже посетил литовский авиазавод, производящий оборудование для распыления удобрений.

    Тишкевич добавила, что никто из оппозиционеров не задумывался о потенциальных катастрофических последствиях своих действий.

    Кроме того, активистка рассказала о планах оппозиционеров по нанесению ударов по Белоруссии с помощью дронов.

    Так, речь шла о возможной атаке на Белорусскую АЭС. По ее словам, один из оппозиционеров, Павел Белютин, сообщил ей о приобретении более 20 дронов для этих целей.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха.

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    30 июля 2024, 09:36 • Новости дня
    Олимпийский чемпион прокомментировал объятия Харлан с уроженкой России
    Олимпийский чемпион прокомментировал объятия Харлан с уроженкой России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации фехтования России Ильдар Мамедов назвал объятия представляющей Азербайджан уроженки России Анны Башты с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан на Олимпиаде в Париже «тараканами» последней.

    По его словам, такое поведение связано «с внутренними противоречиями» украинской спортсменки, передает «Спорт-Экспресс».

    Мамедов добавил, что постоянные изменения позиции украинской стороны свидетельствуют о наличии серьезных внутренних конфликтов.

    По его мнению, это может быть связано «с тараканами» в голове.

    «Они сами не знают, чего хотят», – заключил Мамедов.

    В апреле украинским спортсменам, принимающим участие в Олимпийских играх в Париже, решили запретить стоять на общих фото с россиянами, пожимать им руки.

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    30 июля 2024, 23:20 • Новости дня
    Вашингтону не понравилось желание Турции присоединиться к ШОС

    Помощник главы Госдепа О'Брайен заявил о негативном отношении США к желанию Турции присоединиться к ШОС

    Tекст: Антон Антонов

    США «было бы трудно принять» вступление Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества, заявил помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

    На слушаниях в комитете Сената по иностранным делам О'Брайен назвал Турцию «интересным союзником», с которым США сейчас эффективно работают в нескольких сферах. По его словам, вступление в ШОС «было бы трудно принять». «Так что я не знаю, что он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган) имел в виду», – приводит слова О'Брайена ТАСС.

    Дипломат отметил, что пока не наблюдается «серьезных сигналов» готовности Турции вступить в ШОС, но Анкаре «четко давали понять, что обмен информацией» между союзниками по НАТО «несовместим с членством в другой группе».

    Как полагает Вашингтон, Турция, которая «находится в европейском таможенном союзе», вступлением «в торговую организацию, которая смотрит в противоположном направлении», нарушит свои обязательства. «Я не знаю, было ли это (слова Эрдогана) просто риторическим выпадом или чем-то большим, но это не то, с чем легко мириться», – заявил О'Брайен.

    Напомним, Эрдоган заявил, что его страна стремится стать постоянным членом ШОС. По словам турецкого лидера, он обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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    29 июля 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин одобрил договор об общем энергорынке России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка РФ и Белоруссии, документ опубликован на портале правовой информации.

    Как говорится в распоряжении, Путин предписал принять предложение российского правительства о подписании договора о формировании общего энергорынка России и Белоруссии и считать целесообразным осуществить подписание документа на высшем уровне, передает ТАСС.

    Ранее Путин обвинил западные элиты во внесении хаоса в мировой энергорынок.

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    30 июля 2024, 20:46 • Новости дня
    Эрдоган объяснил отказ ехать на открытие Олимпиады в Париже ЛГБТ-пропагандой
    Эрдоган объяснил отказ ехать на открытие Олимпиады в Париже ЛГБТ-пропагандой
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган назвал ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) причиной, по которой он отказался присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

    По словам турецкого лидера, 13-летняя внучка попросила его не ехать на мероприятие, потому что «там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду», передает РИА «Новости».

    Эрдоган также заявил, что намерен созвониться с папой Римским и поделиться с ним критикой позора, который был продемонстрирован на открытии Игр. По его мнению, шоу оскорбило христиан и мусульман, а «ЛГБТ-лобби» захватило западный мир.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже, назвав ее ужасной и позорной.

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    30 июля 2024, 13:49 • Новости дня
    Набиуллина предупредила о возвращении «серых» схем на ипотечном рынке

    Глава ЦБ Набиуллина предупредила о возвращении «серых» схем на ипотечном рынке

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Банка России России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность возрождением сомнительных схем на ипотечном рынке после завершения программы льготной ипотеки.

    По ее словам, банки предлагают клиентам различные «завлекаловки» в виде рассрочек, кэшбэка и заниженных ставок, скрывая при этом дополнительные риски и повышая конечную стоимость кредита, передает ТАСС.

    «ЦБ будет активно бороться с недобросовестными практиками на ипотечном рынке», – подчеркнула Набиуллина.

    Также она отметила, что многие банки предлагают клиентам различные схемы, которые на первый взгляд выглядят привлекательно, что на самом деле могут привести к серьезным финансовым проблемам для заемщиков.

    Кроме того, Набиуллина выразила уверенность в том, что ставки по ипотеке в России начнут снижаться по мере замедления инфляции и последовательного снижения ключевой ставки.

    В заключение глава ЦБ призвала граждан быть бдительными при выборе ипотечного кредита и тщательно изучать все условия договора.

    Ранее Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» по подозрительным кредитам.

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    Вооруженные силы России с нескольких сторон приближаются к одному из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе – Торецку. В чем заключаются особенности боев в этом районе Донбасса, каково реальное значение Торецка для противника и о каких сроках операции по овладению городом может идти речь? Подробности

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    Убийство Хании обнажило крупный провал иранской разведки

    В результате ракетного удара по Тегерану убит Исмаил Хания – один из лидеров ХАМАС и ключевых переговорщиков с Израилем. В чем заключались особенности этой атаки, кто за ней мог стоять и почему ответ на этот удар станет делом государственного престижа для властей Ирана? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Камала против Трампа: кто победит?

      Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

    • «Эта церемония сказала о Франции все»

      Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала скандальную церемонию открытия Олимпиады–2024. «Эта церемония сказала о нас все, – подчеркнула политик. Как ни странно, такое объяснение парижскому шабашу имеет право на существование.

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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