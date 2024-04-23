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Посольство предложило россиянам подумать об отказе от рейсов Turkish Airlines
Посольство подтвердило ущемление прав россиян в аэропортах Турции и предложило подумать об отказе от Turkish Airlines
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») снимает граждан России с рейсов в страны Латинской Америки, россиянам рекомендуется «тщательно взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании», заявило российское посольство в Анкаре.
Посольство подтвердило в Telegram, что «проблема существует, проблема серьезная», граждане России «подвергаются ущемлению их прав в турецких аэропортах». Российская сторона не понимает, «насколько турецкие власти осознают всю серьезность» ситуации.
Как пояснило посольство, за последние недели происходили случаи, когда гражданам России, которые транзитом направлялись через Стамбул в Латинскую Америку, «отказывали в посадке на рейс». Как указывает посольство, «бывает, что сотрудники авиакомпании ведут себя не вполне корректно».
Чаще всего отказ объясняют тем, что «якобы страны следования установили жесткие правила на допуск росграждан в их государства». Требования включают «наличие обратного билета, денежных средств, подтверждения брони гостиницы, в случае цели поездки, отличной от туристической – соответствующих подтверждающих документов и др.».
Хотя Turkish Airlines опубликовали соответствующие требования на турецком и английском языках, на русском языке предоставлять информацию компания «по непонятным причинам» отказалась.
«Генконсульство России в Стамбуле привлекло внимание авиакомпании к создавшейся нездоровой ситуации», – говорится в сообщении. Посольство направило официальную ноту в МИД Турции, а также обратилось в министерство «устно», но «внятной реакции» турецкой стороны не было.
Напомним, ситуация с транзитом россиян в Латинскую Америку через Стамбул осложнилась с конца февраля. Turkish Airlines не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или «чистый» паспорт. В некоторых случаях мотивировка не озвучивается.