Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
На площадке нового завода TSMC на Тайване погибли четверо строителей
При строительстве нового завода компании TSMC в Гаосюне в результате падения с высоты погибли четверо рабочих, сообщило Центральное новостное агентство Тайваня.
Несчастный случай произошел в городе Гаосюн. Четверо рабочих выполняли работы по подъему и монтажу стальных конструкций, когда упали с высоты, передает РИА «Новости».
По предварительной версии, авария могла произойти из-за разрушения болтов, которыми стальная конструкция крепилась с внешней стороны третьего этажа здания. От полученных травм все участвовавшие в работах четверо человек скончались.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Америка покупает 92% своих передовых чипов у тайваньской компании TSMC.
В США признали, что TSMC ушла далеко вперед от всего того, что производят в США.