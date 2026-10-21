Жители Сумской области разочаровались в способности ВСУ защитить регион

Tекст: Дмитрий Зубарев

Местные жители недовольны неспособностью украинской армии защитить регион, передает ТАСС.

«Основной причиной недовольства стали регулярные отключения электричества из-за неспособности украинской армии защитить Сумы, в то время как официальные лица ВСУ ежедневно заявляют о якобы успешных действиях на фронте», – рассказал источник.

С конца прошлого года на Украине наблюдаются перебои с электроснабжением в связи с повреждениями инфраструктуры, в энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на Украине начались перебои со светом после повреждения энергообъекта во Львове. В тот же день дом мэра Киева Виталия Кличко защитили от отключений электричества. Также часть жителей Киева и пяти областей Украины осталась без света.