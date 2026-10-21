Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Жители Сумской области усомнились в способности ВСУ защитить регион
Жители Сумской области разочаровались в способности ВСУ защитить регион
В Сумской области растет недовольство жителей подразделениями Вооруженных сил Украины из-за регулярных отключений электричества, сообщили в российских силовых структурах.
Местные жители недовольны неспособностью украинской армии защитить регион, передает ТАСС.
«Основной причиной недовольства стали регулярные отключения электричества из-за неспособности украинской армии защитить Сумы, в то время как официальные лица ВСУ ежедневно заявляют о якобы успешных действиях на фронте», – рассказал источник.
С конца прошлого года на Украине наблюдаются перебои с электроснабжением в связи с повреждениями инфраструктуры, в энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на Украине начались перебои со светом после повреждения энергообъекта во Львове. В тот же день дом мэра Киева Виталия Кличко защитили от отключений электричества. Также часть жителей Киева и пяти областей Украины осталась без света.