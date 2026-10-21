Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
На Камчатке 16-летняя девушка и 43-летний рецидивист задержаны за наркоторговлю
СК: На Камчатке задержаны два человека за покушение на сбыт наркотиков
В Петропавловске-Камчатском задержаны 16-летняя девушка и 43-летний мужчина-рецидивист, которых обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере через интернет, сообщает следственное управление СК России по Камчатскому краю.
Подозреваемые вступили в преступный сговор в октябре, сообщает следственное управление в «Максе».
Через интернет они получили информацию о местонахождении оптовых тайников-закладок, извлекли запрещенное вещество и перенесли его в квартиру одного из них. Там наркотики были расфасованы на дозы для дальнейшего сбыта через тайники-закладки на территории города.
15 октября при попытке оборудования очередной закладки их задержали сотрудники УМВД России по Камчатскому краю. В ходе оперативных мероприятий изъяты наркотические средства синтетического происхождения, что подтверждено результатами физико-химического исследования.
По результатам проверки материалов принято решение о возбуждении уголовного дела. Оба фигуранта задержаны следователем СК, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца петербурженку задержали в Бурятии за сбыт наркотиков.
В июне полиция Петербурга изъяла 200 кг гашиша у подозреваемого в сбыте наркотиков.