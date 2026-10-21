Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Мошенники начали красть аккаунты россиян под видом взлома PlayStation 5
Мошенники стали воровать аккаунты под видом взлома PlayStation 5
Российские пользователи могут столкнуться с массовыми фишинговыми атаками из-за недавнего успешного взлома актуальной прошивки игровой консоли PlayStation 5.
Недавно неизвестные хакеры смогли взломать актуальную прошивку PlayStation 5, которая необходима для запуска новых игровых релизов. На фоне этого прецедента россиян могут ждать фишинговые атаки и распространение вредоносного программного обеспечения, передает ТАСС со ссылкой на компанию UserGate.
В корпорации Sony отреагировали на инциденты и уже начали блокировать взломанные консоли. При этом мошенники стали массово похищать аккаунты пользователей приставок и выставлять их на продажу.
«Злоумышленники активно используют ажиотаж вокруг взломов и маскируют вирусы под разного рода системы обхода защиты, кастомные прошивки и патчи для PS5», – рассказал архитектор информационной безопасности подразделения uFactor в компании Дмитрий Овчинников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мошенники придумали схему кражи Telegram-аккаунтов через детское голосование. В понедельник злоумышленники начали красть профили граждан на «Госуслугах» через домовые чаты. До этого аферисты стали похищать учетные записи под видом технической поддержки.