Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Власти Москвы не зафиксировали присутствие медведей в городе
Специалисты депприроды не обнаружили медведей на природных территориях Москвы
Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в результате мониторинга не зафиксировал присутствие медведей на природных территориях Москвы.
Столичные специалисты регулярно проводят мониторинг природных территорий, однако в черте города медведи обнаружены не были, передает РИА «Новости».
В департаменте объяснили, что крупным хищникам необходимы обширные индивидуальные участки, зарастающие густой порослью лиственных деревьев, кустарников и трав, а также значительная кормовая база.
С конца лета в ряде российских регионов участились выходы диких животных к людям. По последним данным, с весны в России произошло по меньшей мере 26 смертельных нападений медведей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник охотник погиб после нападения медведя в Архангельской области. До этого голодные волки вышли к людям в нескольких регионах России.