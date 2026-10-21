Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Российский рынок акций вырос в начале утренних торгов
Российский рынок акций открылся ростом на 0,2%
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии повысился на 0,2% по главному индексу.
Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7:03 мск повышался на 0,2% относительно предыдущего закрытия и достиг 2474,76 пункта, передает РИА «Новости».
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6:50 до 9:00 мск, при этом с 6:50 до 7:00 проходит аукцион открытия. Основная сессия продолжается с 9:00 до 19:00 мск, а вечерняя – с 19:00 до 23:50 мск.
С 26 сентября Московская биржа начала рассчитывать индексы акций, включая главный индекс IMOEX, во время всех торговых сессий.